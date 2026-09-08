El Salvador

Tribunal aplaza otra vez el juicio contra exguerrilleros acusados de planear un ataque a Bukele

La audiencia prevista para el lunes 7 de septiembre volvió a suspenderse tras una primera convocatoria frustrada el 11 de agosto, y los denunciantes atribuyeron la demora a problemas del sistema judicial

Foto de archivo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/José Cabezas
Foto de archivo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/José Cabezas
Guardar

El juicio contra diez exguerrilleros acusados de terrorismo por un supuesto plan para atentar contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la toma de posesión de su segundo mandato en 2024, fue suspendido por segunda vez. Organizaciones sociales y familiares de los detenidos denunciaron que el nuevo aplazamiento puede responder a “tácticas dilatorias” dentro del proceso penal.

La audiencia estaba prevista para este lunes 7 de septiembre, luego de que la jueza a cargo del caso suspendiera de forma repentina la primera convocatoria, fijada para el 11 de agosto. Los denunciantes señalaron al Órgano Judicial y al Sistema Penitenciario por la imposibilidad de iniciar el debate.

PUBLICIDAD

Según expusieron en una conferencia de prensa, la nueva postergación obedeció a fallas en la conexión virtual con los acusados, quienes permanecen detenidos, y a consultas médicas que algunos de ellos deben cumplir durante esta semana.

Entre los procesados figura Atilio Montalvo, exdirigente de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992. Montalvo sí acudió a la primera cita judicial, de acuerdo con la información difundida por los denunciantes.

El exguerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, recibe el apoyo de sus allegados tras ser señalado de planear atentados durante la toma de posesión presidencial de 2024 (Cortesía: La Noticia Sv).
El exguerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, recibe el apoyo de sus allegados tras ser señalado de planear atentados durante la toma de posesión presidencial de 2024 (Cortesía: La Noticia Sv).

Los otros imputados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar, según reportes de la prensa local.

PUBLICIDAD

Los familiares pidieron audiencias presenciales si persisten las fallas de conexión

Las organizaciones que acompañan a los imputados pidieron que sean llevados a una sala de audiencias si las autoridades no pueden asegurar su participación mediante videoconferencia.

“Las organizaciones sociales que exigimos la libertad de los veteranos y excombatientes denunciamos que la nueva suspensión del juicio podría responder a tácticas dilatorias”, indicaron los familiares y activistas en su pronunciamiento.

El grupo sostuvo que los aplazamientos prolongan la situación de los detenidos y afectan a sus allegados. También exigieron garantías para que el proceso avance y se respete el derecho de los acusados a comparecer ante el tribunal.

El Tribunal de San Salvador volvió a suspender la audiencia por el caso del supuesto atentado contra el presidente Bukele. (Cortesía: Freepik)
El Tribunal de San Salvador volvió a suspender la audiencia por el caso del supuesto atentado contra el presidente Bukele. (Cortesía: Freepik)

La causa está vinculada con la investidura de Bukele en 2024

La acusación se relaciona con un supuesto plan contra Nayib Bukele durante la ceremonia de investidura de su segundo mandato presidencial. El mandatario obtuvo la reelección en los comicios del 4 de febrero de 2024, después de una campaña marcada por el respaldo a su política de seguridad y por cuestionamientos sobre la posibilidad de que buscara un nuevo período consecutivo.

Los detenidos forman parte de sectores vinculados con veteranos de la guerra civil y antiguos integrantes de la guerrilla. En enero de 2024, varias organizaciones de excombatientes retiraron el apoyo que habían expresado para Bukele antes de las elecciones.

La decisión estuvo relacionada con denuncias de incumplimiento de un acuerdo suscrito en 2018 sobre el pago de pensiones para veteranos de guerra. Esas agrupaciones sostuvieron entonces que el Gobierno no había cumplido los compromisos asumidos con ese sector.

Nayib Bukele se postuló como candidato a la presidencia de El Salvador en el proceso interno de Nuevas Ideas para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Nuevas Ideas)
Nayib Bukele se postuló como candidato a la presidencia de El Salvador en el proceso interno de Nuevas Ideas para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Nuevas Ideas)

El FMLN, que fue una organización guerrillera y luego se convirtió en partido político, firmó junto con el Gobierno salvadoreño los Acuerdos de Paz en enero de 1992, en México. El pacto puso fin a 12 años de guerra civil, entre 1980 y 1992.

El conflicto dejó 75,000 personas muertas, además de miles de desaparecidos y desplazados. Los acuerdos abrieron una etapa de transición política que permitió la incorporación de la exguerrilla a la vida institucional del país.

Hasta el momento, no se informó una nueva fecha para el inicio del juicio contra los diez acusados.

Temas Relacionados

Nayib BukeleEl SalvadorTerrorismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a hombre tras hallar marihuana en vehículo involucrado en accidente en el oriente salvadoreño

El procedimiento se activó por un accidente en el kilómetro 193 de la Panamericana, en La Unión Norte y durante la inspección de rutina los agentes ubicaron un paquete grande oculto

Capturan a hombre tras hallar marihuana en vehículo involucrado en accidente en el oriente salvadoreño

La sequía por el fenómeno de El Niño ya provoca pérdidas del 20% en la siembra de maíz y frijol en El Salvador

Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), alertó en entrevista con Infobae El Salvador sobre el riesgo de déficit alimentario por la falta de lluvias y el retraso en las siembras en la región oriental

La sequía por el fenómeno de El Niño ya provoca pérdidas del 20% en la siembra de maíz y frijol en El Salvador

¿Quién es el “arqueólogo empírico” que dedicó su vida a conservar el Parque Cihuatán en El Salvador?

El trabajador chalateco aportará más de cinco décadas de experiencia de campo en limpieza, mantenimiento y acompañamiento de investigaciones, con un conocimiento detallado del terreno y de las áreas intervenidas en campañas anteriores

¿Quién es el “arqueólogo empírico” que dedicó su vida a conservar el Parque Cihuatán en El Salvador?

La presión económica alcanza al 29% de los hogares, pero siete de cada 10 mantienen hábitos saludables en Centroamérica

El informe The Health Effect 2026, de Worldpanel by Numerator, detecta que las familias planifican más sus compras, comparan precios y reducen impulsos, pero sostienen productos de autocuidado y prevención

La presión económica alcanza al 29% de los hogares, pero siete de cada 10 mantienen hábitos saludables en Centroamérica

Tejido Social prevé entregar 10 nuevos CUBOS en comunidades vulnerables de El Salvador antes de que cierre 2026

La institución espera ampliar a 22 los espacios comunitarios operativos en zonas vulnerables del país, con un proyecto en el parque Saburo Hirao y otros nueve en diferentes puntos del territorio

Tejido Social prevé entregar 10 nuevos CUBOS en comunidades vulnerables de El Salvador antes de que cierre 2026

TECNO

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

El récord de GPT-6 Astra en ARC-AGI-3 dependió de un ajuste clave alrededor del modelo, según ARC Prize

La IA ya está detrás de la mitad de los ciberataques que sufren las empresas chilenas

Este sería yo en los años 80: el truco para hacer tu foto retro con ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

Sharon Stone revela las extrañas visiones que tuvo tras sufrir un derrame cerebral: “No sé si debo quedarme aquí o si debo morir”

MUNDO

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón

Cómo unos extraños gusanos camuflados en un museo durante más de un siglo podrían reescribir la evolución de la vida marina

Irán volvió a duplicar el precio de la gasolina en medio del desplome del rial y una inflación que castiga a los hogares

Trump analiza bloquear la venta de aviones del fabricante canadiense Bombardier en Estados Unidos