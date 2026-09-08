Tribunal aplaza otra vez el juicio contra exguerrilleros acusados de planear un ataque a Bukele

Foto de archivo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/José Cabezas

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El juicio contra diez exguerrilleros acusados de terrorismo por un supuesto plan para atentar contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la toma de posesión de su segundo mandato en 2024, fue suspendido por segunda vez. Organizaciones sociales y familiares de los detenidos denunciaron que el nuevo aplazamiento puede responder a “tácticas dilatorias” dentro del proceso penal.

La audiencia estaba prevista para este lunes 7 de septiembre, luego de que la jueza a cargo del caso suspendiera de forma repentina la primera convocatoria, fijada para el 11 de agosto. Los denunciantes señalaron al Órgano Judicial y al Sistema Penitenciario por la imposibilidad de iniciar el debate.

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Según expusieron en una conferencia de prensa, la nueva postergación obedeció a fallas en la conexión virtual con los acusados, quienes permanecen detenidos, y a consultas médicas que algunos de ellos deben cumplir durante esta semana.

Entre los procesados figura Atilio Montalvo, exdirigente de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992. Montalvo sí acudió a la primera cita judicial, de acuerdo con la información difundida por los denunciantes.

El exguerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, recibe el apoyo de sus allegados tras ser señalado de planear atentados durante la toma de posesión presidencial de 2024 (Cortesía: La Noticia Sv).

Los otros imputados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar, según reportes de la prensa local.

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Los familiares pidieron audiencias presenciales si persisten las fallas de conexión

Las organizaciones que acompañan a los imputados pidieron que sean llevados a una sala de audiencias si las autoridades no pueden asegurar su participación mediante videoconferencia.

“Las organizaciones sociales que exigimos la libertad de los veteranos y excombatientes denunciamos que la nueva suspensión del juicio podría responder a tácticas dilatorias”, indicaron los familiares y activistas en su pronunciamiento.

El grupo sostuvo que los aplazamientos prolongan la situación de los detenidos y afectan a sus allegados. También exigieron garantías para que el proceso avance y se respete el derecho de los acusados a comparecer ante el tribunal.

El Tribunal de San Salvador volvió a suspender la audiencia por el caso del supuesto atentado contra el presidente Bukele. (Cortesía: Freepik)

La causa está vinculada con la investidura de Bukele en 2024

La acusación se relaciona con un supuesto plan contra Nayib Bukele durante la ceremonia de investidura de su segundo mandato presidencial. El mandatario obtuvo la reelección en los comicios del 4 de febrero de 2024, después de una campaña marcada por el respaldo a su política de seguridad y por cuestionamientos sobre la posibilidad de que buscara un nuevo período consecutivo.

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Los detenidos forman parte de sectores vinculados con veteranos de la guerra civil y antiguos integrantes de la guerrilla. En enero de 2024, varias organizaciones de excombatientes retiraron el apoyo que habían expresado para Bukele antes de las elecciones.

La decisión estuvo relacionada con denuncias de incumplimiento de un acuerdo suscrito en 2018 sobre el pago de pensiones para veteranos de guerra. Esas agrupaciones sostuvieron entonces que el Gobierno no había cumplido los compromisos asumidos con ese sector.

Nayib Bukele se postuló como candidato a la presidencia de El Salvador en el proceso interno de Nuevas Ideas para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Nuevas Ideas)

El FMLN, que fue una organización guerrillera y luego se convirtió en partido político, firmó junto con el Gobierno salvadoreño los Acuerdos de Paz en enero de 1992, en México. El pacto puso fin a 12 años de guerra civil, entre 1980 y 1992.

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El conflicto dejó 75,000 personas muertas, además de miles de desaparecidos y desplazados. Los acuerdos abrieron una etapa de transición política que permitió la incorporación de la exguerrilla a la vida institucional del país.

Hasta el momento, no se informó una nueva fecha para el inicio del juicio contra los diez acusados.