Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

La apertura de un nuevo punto fronterizo puede ampliar el acceso de viajeros de Guatemala y de Centroamérica por las carreteras regionales.

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Honduras busca habilitar un cuarto punto fronterizo con Guatemala, según informó el presidente Nasry Asfura, y el proyecto ya está en etapa de estudios técnicos. La iniciativa apunta a mejorar la conectividad terrestre entre ambos países y facilitar el movimiento de personas, con foco en el turismo y el intercambio comercial en las zonas fronterizas.

Asfura informó que los estudios son realizados con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como parte de los primeros pasos para determinar las condiciones necesarias para poner en funcionamiento este nuevo punto de conexión.

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El mandatario señaló que la intención es mejorar la conectividad con Guatemala y avanzar en la modernización de las instalaciones fronterizas, al considerar que esos pasos son necesarios para facilitar el ingreso y la salida de visitantes.

La propuesta se vincula con el objetivo de fortalecer el turismo en Copán y en el occidente hondureño. La apertura de una nueva conexión terrestre permitiría ampliar las opciones de acceso para viajeros procedentes de Guatemala y de otros países de Centroamérica, en especial para quienes utilizan las carreteras regionales para recorrer varios destinos durante un mismo viaje.

Para Honduras, contar con una infraestructura fronteriza más amplia y funcional puede representar una ventaja para atraer visitantes que hoy deben concentrar sus desplazamientos en los puntos fronterizos existentes.

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Turismo y conexión regional

El turismo genera actividad económica en distintos sectores. Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte, comercios y pequeños emprendimientos pueden beneficiarse de un mayor flujo de visitantes, especialmente en zonas con atractivos naturales, culturales e históricos.

Copán, en particular, concentra uno de los mayores atractivos arqueológicos de la región y forma parte de las rutas utilizadas por visitantes nacionales y extranjeros.

Asfura señaló que existe interés en impulsar el desarrollo turístico de Copán y posicionarlo como un destino con mayor reconocimiento internacional. En ese objetivo, la conectividad terrestre representa uno de los elementos que pueden favorecer la llegada de más turistas.

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Una nueva frontera con Guatemala permitiría complementar las conexiones actuales y ofrecer otra alternativa para el tránsito entre ambos países. Sin embargo, el alcance real del proyecto dependerá de los resultados de los estudios y de las condiciones de infraestructura que se determinen para su construcción o habilitación.

No se detalló todavía cuándo podría comenzar a operar el nuevo punto fronterizo ni cuál sería la inversión necesaria para adecuarlo. Esos aspectos deberán definirse conforme avance el proceso técnico.

Honduras busca posicionarse como referente turístico regional en el III Foro Iberoamericano de Turismo celebrado en San Pedro Sula.

La conectividad no depende únicamente de abrir un puesto de control. También es necesario contar con carreteras capaces de soportar el flujo de vehículos, señalización, servicios básicos y mecanismos que permitan agilizar los procedimientos migratorios y aduaneros.

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Impacto económico y desafíos

Por eso, los estudios anunciados por la SIT serán determinantes para establecer la viabilidad de la propuesta y las obras que serían necesarias para hacerla realidad.

La iniciativa también tiene una dimensión regional. Guatemala mantiene vínculos comerciales, familiares y turísticos con Honduras, y una mayor cantidad de puntos de conexión podría facilitar el desplazamiento de personas entre ambos territorios.

Un tránsito más fluido puede favorecer especialmente a las comunidades ubicadas en las zonas cercanas a la frontera, donde pequeños negocios y emprendimientos dependen en buena medida del movimiento de visitantes.

El presidente también destacó la importancia de mejorar las fronteras existentes. El objetivo sería ofrecer condiciones más adecuadas para quienes ingresan al país y, al mismo tiempo, facilitar los procesos de salida y entrada.

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En materia turística, la experiencia del visitante comienza incluso antes de llegar a un destino. Los tiempos de espera, el estado de las carreteras y las condiciones de los puntos fronterizos pueden influir en la decisión de una persona de visitar o regresar a determinado país.

El proyecto también se relaciona con la posibilidad de atraer inversión. Un mayor flujo de visitantes puede generar oportunidades para nuevos hoteles, restaurantes, servicios de transporte, agencias de turismo y otros negocios vinculados con la atención de viajeros.

Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte y comercios pueden beneficiarse de un mayor flujo de visitantes en las zonas fronterizas.

Para las comunidades receptoras, esto podría significar nuevas fuentes de empleo y mayores ingresos, siempre que el crecimiento turístico esté acompañado de planificación y condiciones adecuadas para la inversión.

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Visión a futuro

También será necesario establecer los procedimientos que se aplicarían una vez habilitado el paso, así como la coordinación entre las autoridades hondureñas y guatemaltecas.

Por ahora, el anuncio abre la posibilidad de que Honduras cuente en el futuro con una cuarta conexión terrestre con Guatemala.

El Gobierno sostiene que la medida busca mejorar la conectividad y facilitar el ingreso de visitantes, mientras que su impacto económico dependerá de la capacidad del país para acompañar la apertura con mejores carreteras, infraestructura turística y servicios adecuados.

Mientras avanzan los estudios de la SIT, todavía quedan por definir la ubicación exacta, el costo, el calendario de ejecución y la fecha en que podría comenzar a funcionar la cuarta frontera.

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