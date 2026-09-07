Panamá

Panamá replantea su entrada a la OCDE y afirma que podría postergarse durante varios años

El país no está en un proceso de adhesión, no tiene una agenda impuesta, por lo que ha identificado prioridades internas para ponerlas en una agenda, afirmó la viceministra Eida Gabriela Sáiz

En abril se firmó un memorando de Entendimiento entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez (der) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presentó como parte de su ruta para alinear políticas públicas con la OCDE. (MinRe)
En abril se firmó un memorando de Entendimiento entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez (der) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presentó como parte de su ruta para alinear políticas públicas con la OCDE. (MinRe)
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Panamá avanza con cautela hacia una posible incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante un proceso de acercamiento que podría extenderse durante varios años.

El trabajo se organizará a partir de las prioridades nacionales, y el plan ahora contempla un memorándum de entendimiento y una hoja de ruta adaptada a las necesidades del país, señaló la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.

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Panamá no está en un proceso de adhesión. Panamá no tiene una agenda impuesta por la OCDE. Panamá ha identificado prioridades internas dentro del país para ponerlas en una agenda y estructurarlas dentro de lo que viene a ser un memorándum de entendimiento y un plan de acción”, expresó.

En junio de 2025 se anunció como un hecho histórico que el país había formalizado su solicitud de adhesión a la OCDE, mediante una nota entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, al secretario general de la organización, Mathias Cormann, en París, Francia.

Sáiz manifestó que el proceso con la OCDE apunta a incorporar referencias internacionales para mejorar las capacidades estatales, las políticas públicas y las condiciones que favorecen la inversión.

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El trabajo se organizará a partir de las prioridades nacionales, aseguró la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.
El trabajo se organizará a partir de las prioridades nacionales, aseguró la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.

Sostuvo que el objetivo no se limita a una posible adhesión futura al organismo, planteando que Panamá busca conocer y evaluar experiencias de otros países para ajustarlas a su propia realidad.

Este proceso debe partir de nuestras propias prioridades y necesidades”, afirmó, al señalar que el conocimiento internacional puede servir como una herramienta para reforzar las capacidades nacionales.

La funcionaria disertó sobre las “Rutas hacia el acercamiento de Panamá a la OCDE: variables, beneficios, retos y oportunidades”, durante una actividad en la XI Cumbre Financiera Internacional, organizada por la Asociación Bancaria de Panamá.

El diseño de la estrategia, según explicó, deberá responder a los desafíos internos antes que a modelos externos, manifestando que la intención es utilizar las prácticas internacionales como insumos para identificar políticas que resulten aplicables en el país.

Indicó que Panamá inicia este acercamiento desde una posición favorable, teniendo entre los factores favorables la ubicación geográfica, el Canal de Panamá, la conectividad y las plataformas logística y financiera.

El MVCS participa en las acciones del Perú para cumplir los compromisos de adhesión a la OCDE, proceso declarado de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 041-2023-PCM.
Siglas en inglés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional compuesto por 38 países cuyo objetivo es promover el desarrollo económico global. Foto: El Peruano

Esas condiciones, dijo, han contribuido a atraer inversiones y a sostener el crecimiento económico nacional, lo que en su opinión constituyen una base sobre la cual el país puede proyectar una nueva etapa de desarrollo.

El escenario internacional exige, de todos modos, avances en áreas que permitan ampliar la competitividad. Por lo que señaló que las transformaciones económicas y laborales demandan instituciones con mayor capacidad de respuesta.

Con anterioridad, el ministro del ramo, Felipe Chapman, sostuvo que una eventual incorporación a la OCDE ayudaría a consolidar la confianza en el país, al proyectar un entorno institucional más sólido y predecible.

La inversión aparece entre las prioridades de la agenda. También forman parte de ese grupo el sistema educativo, el desarrollo de competencias, la integridad pública, la gobernanza y el medio ambiente.

El fortalecimiento del capital humano ocupa un lugar central en el proceso de acercamiento a la OCDE, con una propuesta que incluye desarrollar habilidades, acelerar la adopción tecnológica, aprovechar los datos y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, dijo con anterioridad que una eventual incorporación a la OCDE ayudaría a consolidar la confianza en el país. (Mef)
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, dijo con anterioridad que una eventual incorporación a la OCDE ayudaría a consolidar la confianza en el país. (Mef)

La innovación también figura como un componente de la estrategia. La funcionaria vinculó esa meta con la necesidad de preparar a la población para las competencias que requerirán los nuevos sectores de la economía.

En el ámbito educativo, Sáiz destacó durante su intervención en el foro bancario el valor del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), herramienta que permite medir las competencias de los alumnos y compararlas con referencias internacionales.

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