República Dominicana

República Dominicana amplía la titulación de terrenos con 1,750 nuevos certificados en Los Alcarrizos

La jornada benefició a unas 7,000 personas de Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso, en Santo Domingo, y corresponde a la primera etapa de un plan mayor

Unas 7,000 personas de seis sectores de Los Alcarrizos recibieron 1,750 títulos de propiedad en una primera fase del Plan Nacional de Titulación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Unas 7,000 personas de seis sectores de Los Alcarrizos recibieron 1,750 títulos de propiedad en una primera fase del Plan Nacional de Titulación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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Unas 7,000 personas de seis sectores de Los Alcarrizos recibieron 1,750 títulos de propiedad como parte de un programa estatal que busca formalizar la tenencia de terrenos ocupados por familias durante años. La entrega abarca comunidades de Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II, en la provincia Santo Domingo.

El presidente Luis Abinader encabezó la actividad el sábado 5 de septiembre y afirmó que los documentos dan respaldo legal a los propietarios de viviendas y terrenos. Los certificados corresponden a la primera fase de un plan que proyecta entregar 2,764 títulos en esta zona del municipio.

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La iniciativa está a cargo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La intervención se realizó en la parcela 10 del Distrito Catastral 31, un espacio de 473.476,39 metros cuadrados donde se ejecutaron mediciones, procesos legales y registros de las propiedades.

Casa de juguete, billetes de dólar, monedas, calculadora, mano de persona joven, mesa de madera.
El Gobierno anunció más de 1,800 títulos adicionales en Buenas Noches y obras viales en El Progreso, junto con proyectos como la circunvalación, el metro y el teleférico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el acto, Abinader sostuvo que la entrega responde a familias que vivieron por décadas en terrenos sin contar con una documentación que acreditara su propiedad. “Nosotros lo que hemos hecho es entregárselo directamente y eso es lo que vamos a hacer”, dijo el mandatario al referirse a la política de titulación.

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El presidente también señaló que el Gobierno mantendrá la entrega de certificados en distintas comunidades del país. “Vamos a seguir entregando porque no vamos a cansarnos hasta entregar cientos de miles de títulos a todos los dominicanos que tienen un derecho adquirido en todo el país”, afirmó.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
La entrega de títulos de propiedad en Los Alcarrizos abarcó Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II, en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Alcarrizos acumula más de 17 mil títulos desde 2020

Con los documentos entregados esta semana, Los Alcarrizos suma 17,461 certificados de propiedad distribuidos desde el inicio de la actual administración, en 2020. El dato ubica al municipio entre los territorios con mayor número de beneficiarios del Plan Nacional de Titulación.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, informó que el Estado cubrió los trámites jurídicos, técnicos y registrales requeridos para completar el proceso. Según el funcionario, esa decisión representa un ahorro conjunto de 221,120.000 pesos dominicanos (aproximadamente $3.7 millones) para las familias beneficiadas, principalmente en el sector Santa Rosa.

Méndez anunció que la ampliación del programa continuará durante este año. La entidad mantiene trabajos de medición y revisión de documentos en el sector Buenas Noches, donde prevé entregar más de 1,800 títulos adicionales.

Luis Abinader afirmó que los títulos de propiedad otorgan respaldo legal a familias que ocuparon terrenos durante años sin documentación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Luis Abinader afirmó que los títulos de propiedad otorgan respaldo legal a familias que ocuparon terrenos durante años sin documentación. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

“Este proyecto es también una muestra de que podemos avanzar hacia el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos”, expresó Méndez. El funcionario indicó que el objetivo institucional es extender la regularización de terrenos a más hogares que aún carecen de documentos de propiedad.

La entrega de títulos estuvo acompañada por anuncios de obras para El Progreso. Abinader informó que el Gobierno asfaltará la calle principal y otras vías del sector. El mandatario vinculó esos trabajos con proyectos de transporte e infraestructura ya ejecutados o en desarrollo en Los Alcarrizos, como la circunvalación, el metro y el teleférico.

Joel Martínez, representante de los comunitarios y pastor evangélico de la localidad, agradeció la entrega y destacó que las familias obtuvieron reconocimiento formal sobre los terrenos donde levantaron sus casas. En la actividad participaron autoridades locales y provinciales, entre ellas el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba.

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