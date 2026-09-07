Cuba

Hallaron dos fetos entre las calles inundadas de basura de La Habana

El hallazgo fue reportado este jueves en Zanja y Oquendo y no había informe policial o forense oficial al cierre, según CubaNet

Así fue el hallazgo de dos fetos en Centro Habana (Composición Infobae, imágenes cortesía ciudadana)
Así fue el hallazgo de dos fetos en Centro Habana (Composición Infobae, imágenes cortesía ciudadana)
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Dos fetos fueron hallados este jueves entre desechos en la esquina de Zanja y Oquendo, en el municipio de Centro Habana, según informó CubaNet.

Videos grabados poco después de las 16:00 mostraron a decenas de personas en el área y un auto de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) junto al sitio. Pasadas las 17:00, al menos dos agentes acordonaron la zona con cinta amarilla y un vehículo rotulado “Guardia Operativa” permanecía frente al montón de basura.

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Las imágenes difundidas desde el lugar no permitieron determinar la edad gestacional, la causa de muerte ni la procedencia de los cuerpos, ni establecer si correspondían a un mismo embarazo, de acuerdo con el medio. Al cierre de la información, las autoridades no habían divulgado un informe policial o forense sobre el caso.

La Habana entre basura

Tanto los residentes de La Habana como turistas están evidenciado en redes sociales el nivel de basura que ya inunda calles enteras.

El video presenta varias tomas de una calle en La Habana, Cuba, donde se observan grandes cantidades de residuos acumulados. Las imágenes muestran pilas de basura a lo largo de la acera y parte de la calzada, adyacentes a un edificio con el letrero 'la época'. Se visualiza un vehículo verde y una persona en el entorno urbano. Estas escenas documentan una situación de gestión de desechos en la capital cubana. (Video cortesía ciudadana)

Mientras tanto, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, Julio Gómez Casanova intentó justificar la paralización de la recogida de basura durante más de 10 días en la capital provincial a la falta de combustible que vinculó al embargo de Estados Unidos, al anunciar este domingo en Facebook que el servicio se reanudó el sábado, en medio de una crisis de desechos que se arrastra desde 2023 y afecta a distintos puntos de la isla.

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La magnitud del problema ya había quedado expuesta en la propia ciudad: en abril, la prensa oficial reconoció más de 150 microvertederos en la urbe avileña y anunció un plan de barrido de más de 200 kilómetros de calles, sin que eso derivara en mejoras visibles.

Gómez Casanova también informó que varias entidades se incorporarán a tiempo completo a CostÁvila Pdl, un Proyecto de Desarrollo Local creado para gestionar la recogida de desechos sólidos, el barrido de calles y el mantenimiento de áreas verdes.

El dirigente además convocó a los vecinos a participar en la limpieza de sus barrios, actividad correspondiente a las autoridades locales. En su mensaje escribió: “Hacemos un llamado a la población a sumarse a las labores de higienización y chapea en sus barrios. La limpieza de la ciudad es tarea de todos”.

La reanudación del servicio no aplacó las críticas de los vecinos: Luego que ciudadanos comentaran al representante del partido de los comunistas su descontento por la alta cantidad de residuos en las calles, el funcionario optó por silenciar los comentarios en su perfil de Facebook. La gente ya no acepta la excusa "del bloqueo estadounidense". (Foto cortesía Julio Gómez Casanova)
La reanudación del servicio no aplacó las críticas de los vecinos: Luego que ciudadanos comentaran al representante del partido de los comunistas su descontento por la alta cantidad de residuos en las calles, el funcionario optó por silenciar los comentarios en su perfil de Facebook. La gente ya no acepta la excusa "del bloqueo estadounidense". (Foto cortesía Julio Gómez Casanova)

La explicación oficial sobre el embargo aparece en un contexto más amplio de deterioro del servicio de recogida de basura en Cuba. El problema, de carácter estructural, se agravó de forma progresiva desde 2023 y alcanza a distintas provincias del país. En días recientes se observaron calles cubiertas de basura en Artemisa por la paralización de los camiones recolectores. También se reportó un vertedero en una zona residencial de Santa Clara que llevaba 102 días sin ser recogido.

La situación también alcanzó a playa Ancón, en Trinidad, que cerró la temporada de verano cubierta de desechos. En La Habana, áreas céntricas permanecen ocupadas por montañas de basura que dificultan tanto el tránsito de vehículos como el paso de peatones y agravan los riesgos sanitarios, reportó el medio de comunicación indeoendiente.

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