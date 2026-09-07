Política

El Gobierno destacó la repercusión de la cadena nacional por Malvinas y aspira a prolongar el efecto

En el oficialismo celebraron el impacto del mensaje que brindó Milei en redes y trabaja para exteneder el impulso. El perfil de Milei que apuntan a recuperar y lo que hay detrás de la comunicación

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas
Guardar

A tres días de la última cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que reafirmó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno detectó una importante repercusión del mensaje en las redes sociales y celebró su alcance en la sociedad. A partir de esa evaluación, en Casa Rosada aspiran a prolongar su efecto y descuentan que los próximos movimientos legislativos lo permitirán.

Aunque el oficialismo evita difundir métricas propias consolidadas, aseguran que las primeras reacciones de la comunicación, que involucró a varias áreas del Poder Ejecutivo, fueron positivas. “En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas”, expresó una fuente que transita a diario Casa Rosada y que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias.

PUBLICIDAD

Los primeros indicios los dio la cuenta de X de la Oficina del Presidente, que difundió los datos de una encuesta que realizó el diario Clarín en sus redes sociales y que arrojó que el 81,3% de los que participaron calificó de “muy bueno” el anuncio. En sintonía, varios integrantes del Gabinete destacaron las cifras y celebraron el impacto.

“Enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente sobre la cuestión Malvinas y la defensa de nuestra seguridad nacional. No recuerdo otra medida que haya generado tanto apoyo al menos en las últimas décadas”, destacó el asesor presidencial Santiago Caputo, desde su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La publicación que compartió la Oficina del Presidente en torno a la recepción de la cadena nacional por tema Malvinas
La publicación que compartió la Oficina del Presidente en torno a la recepción de la cadena nacional por tema Malvinas

Pese a la fugacidad de la agenda, en las filas oficialistas destacaron “las buenas noticias de fin de semana”, luego de que las petroleras SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaran que no participarían de proyectos en Malvinas. Además, confían en poder mantener el tema en la agenda pública.

El Poder Ejecutivo trabaja en la redacción del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, y evalúa enviarlo el próximo viernes al Congreso. También tendrá que dar detalles del financiamiento para la base naval integrada en Tierra del Fuego. Con las particularidades de la normativa, su tratamiento y los pormenores de la puesta a punto de una base ya anunciada, el debate en torno a la temática subsistirá al menos en los próximos días.

Por su parte, la consultora Ad Hoc detectó que la cadena impulsó la conversación digital alrededor de la cuestión soberana, aunque se ubicó por debajo de otros picos registrados este año como la Apertura de la Asamblea Legislativa. Según el informe, esa misma jornada, se contabilizaron 245 mil menciones vinculadas a los términos “Malvinas” o “Falklands”.

Con respecto a la figura del mandatario, la exposición digital durante la cadena nacional alcanzó las 400.700 menciones el 4 de septiembre y se ubicó entre los registros más altos de las intervenciones presidenciales por cadena nacional. Sin embargo, el relevamiento sobre las conversaciones digitales del 3 y 4 de septiembre mostró un predominio de las menciones negativas hacia el libertario en un 46%. Por su parte, las expresiones positivas concentraron el 35%, mientras que el 19% restante fue clasificado como neutral.

Detalles del informe de Ad Hoc respceto a las menciones a Javier Milei en cadenas nacionales
Detalles del informe de Ad Hoc respceto a las menciones a Javier Milei en cadenas nacionales

En la comunicación, que involucró al asesor presidencial y a los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y la SIDE, quedó expuesta la determinación por “recuperar” al Milei que marcó la primera etapa de la gestión. “Es un estilo que rememora al primer Milei por la audacia, la escenificación y el oportunismo”, explicó una voz del ecosistema libertario.

La dinámica en torno al operativo del jueves obligó a Las Fuerzas del Cielo a desempolvar sus cuentas en X para volver a instalar hashtags y motorizar la conversación digital. Desde hacía semanas que los militantes digitales se mantenían ajenos a las medidas de la administración libertaria y parecían no sentirse interpelados por las normativas promovidas.

En pleno Mundial 2026, en varios despachos de Balcarce 50 detectaron que el Gobierno había perdido “batalla narrativa” en torno al tema, luego de que la Selección Argentina desplegara la bandera por Malvinas en el estadio en la semifinal contra Inglaterra. La postura oficial de aquel entonces, encarnada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue plegarse a la disposición de la FIFA de evitar el ingreso de banderas o referencias a las islas al estadio.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoIslas MalvinasSantiago CaputoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habló la jueza que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires y justificó su fallo

La magistrada Marta Elba Pascual explicó por qué decidió suspender por 60 días la nueva legislación que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén enrejados

Habló la jueza que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires y justificó su fallo

Fuerte respaldo de un ministro de Israel al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que impulsa la Argentina

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Hogar Judío, publicó en redes sociales un llamado directo a Netanyahu para que Israel tome posición en la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido, a quien acusó de explotar ilegalmente recursos petroleros en el archipiélago

Fuerte respaldo de un ministro de Israel al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que impulsa la Argentina

Primeras reacciones del Gobierno tras la medida que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en PBA

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el fallo de la jueza Marta Elba Pascual y afirmó: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien". La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años

Primeras reacciones del Gobierno tras la medida que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en PBA

Axel Kicillof viajará a Misiones y busca consolidarse como la alternativa peronista en 2027

El miércoles, el mandatario bonaerense compartirá actividades con su par misionero, Hugo Passalacqua. También realizará un acto en la sede del PJ. Será la tercera provincia del NEA que visita en los últimos meses

Axel Kicillof viajará a Misiones y busca consolidarse como la alternativa peronista en 2027

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Hela, una perra antidrogas retirada de la Policía Federal

La Chesapeake Bay Retriever participó en operativos contra una organización vinculada con “Mameluco” Villalba y en allanamientos posteriores al caso de la cocaína adulterada en Puerta 8. Su guía postergó dos años su retiro para dejar la fuerza junto con ella

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Hela, una perra antidrogas retirada de la Policía Federal

DEPORTES

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

“Llamá a la policía, voy a morir”: el estremecedor relato del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu sobre el momento del crimen

“Quiero esta pelea”: con Rocky como protagonista, el video de la presentación de Ruben Insua como técnico de San Lorenzo

El polémico ranking de un medio inglés que subestimó la remontada de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

Se define el futuro de Mauro Icardi: el histórico equipo inglés que puede ser su próximo destino

TELESHOW

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

Murió Marcos Farías, reconocido productor y manager del mundo del cuarteto: la despedida de La Mona Jímenez y Ulises Bueno

El enojo de Gastón Edul por un supuesto video íntimo: “Es totalmente falso”

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México tras una polémica: “Le huele a caca su boca”

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

INFOBAE AMÉRICA

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores

Costa Rica reduce a cuatro los centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones presenciales tras fuertes lluvias

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote