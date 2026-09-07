El Gobierno destacó la repercusión de la cadena nacional por Malvinas y aspira a prolongar el efecto

Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas

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A tres días de la última cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que reafirmó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno detectó una importante repercusión del mensaje en las redes sociales y celebró su alcance en la sociedad. A partir de esa evaluación, en Casa Rosada aspiran a prolongar su efecto y descuentan que los próximos movimientos legislativos lo permitirán.

Aunque el oficialismo evita difundir métricas propias consolidadas, aseguran que las primeras reacciones de la comunicación, que involucró a varias áreas del Poder Ejecutivo, fueron positivas. “En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas”, expresó una fuente que transita a diario Casa Rosada y que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias.

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Los primeros indicios los dio la cuenta de X de la Oficina del Presidente, que difundió los datos de una encuesta que realizó el diario Clarín en sus redes sociales y que arrojó que el 81,3% de los que participaron calificó de “muy bueno” el anuncio. En sintonía, varios integrantes del Gabinete destacaron las cifras y celebraron el impacto.

“Enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente sobre la cuestión Malvinas y la defensa de nuestra seguridad nacional. No recuerdo otra medida que haya generado tanto apoyo al menos en las últimas décadas”, destacó el asesor presidencial Santiago Caputo, desde su cuenta de X.

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La publicación que compartió la Oficina del Presidente en torno a la recepción de la cadena nacional por tema Malvinas

Pese a la fugacidad de la agenda, en las filas oficialistas destacaron “las buenas noticias de fin de semana”, luego de que las petroleras SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaran que no participarían de proyectos en Malvinas. Además, confían en poder mantener el tema en la agenda pública.

El Poder Ejecutivo trabaja en la redacción del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, y evalúa enviarlo el próximo viernes al Congreso. También tendrá que dar detalles del financiamiento para la base naval integrada en Tierra del Fuego. Con las particularidades de la normativa, su tratamiento y los pormenores de la puesta a punto de una base ya anunciada, el debate en torno a la temática subsistirá al menos en los próximos días.

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Por su parte, la consultora Ad Hoc detectó que la cadena impulsó la conversación digital alrededor de la cuestión soberana, aunque se ubicó por debajo de otros picos registrados este año como la Apertura de la Asamblea Legislativa. Según el informe, esa misma jornada, se contabilizaron 245 mil menciones vinculadas a los términos “Malvinas” o “Falklands”.

Con respecto a la figura del mandatario, la exposición digital durante la cadena nacional alcanzó las 400.700 menciones el 4 de septiembre y se ubicó entre los registros más altos de las intervenciones presidenciales por cadena nacional. Sin embargo, el relevamiento sobre las conversaciones digitales del 3 y 4 de septiembre mostró un predominio de las menciones negativas hacia el libertario en un 46%. Por su parte, las expresiones positivas concentraron el 35%, mientras que el 19% restante fue clasificado como neutral.

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Detalles del informe de Ad Hoc respceto a las menciones a Javier Milei en cadenas nacionales

En la comunicación, que involucró al asesor presidencial y a los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y la SIDE, quedó expuesta la determinación por “recuperar” al Milei que marcó la primera etapa de la gestión. “Es un estilo que rememora al primer Milei por la audacia, la escenificación y el oportunismo”, explicó una voz del ecosistema libertario.

La dinámica en torno al operativo del jueves obligó a Las Fuerzas del Cielo a desempolvar sus cuentas en X para volver a instalar hashtags y motorizar la conversación digital. Desde hacía semanas que los militantes digitales se mantenían ajenos a las medidas de la administración libertaria y parecían no sentirse interpelados por las normativas promovidas.

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En pleno Mundial 2026, en varios despachos de Balcarce 50 detectaron que el Gobierno había perdido “batalla narrativa” en torno al tema, luego de que la Selección Argentina desplegara la bandera por Malvinas en el estadio en la semifinal contra Inglaterra. La postura oficial de aquel entonces, encarnada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue plegarse a la disposición de la FIFA de evitar el ingreso de banderas o referencias a las islas al estadio.