Tres policías declararon en la causa contra Facundo Moyano: qué dijeron y por qué el ex diputado podría ir a a juicio oral

Facundo Moyano y Candela Arizaga

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Tres mujeres policía declararon este lunes ante la fiscal Florencia Nocerez en la causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Las agentes habían intervenido durante la madrugada del martes 4 de agosto cuando Candela Arizaga fue asistida y el ex diputado quedó detenido.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, se trata de Silvia González, Alison Gómez Vega y Nadia Cabrera. Las tres dieron detalles sobre el estado en el que encontraron a Arizaga, qué escucharon mientras permanecieron en el lugar y qué pudieron observar de Moyano.

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González, una de las primeras policías en llegar, declaró que encontró a Candela “desvanecida sobre el asfalto, entre un colectivo y el cordón”.

“No entendía qué había pasado, porque la modulación era medio confusa. Estaba ella medio inconsciente, traté de levantarla, la senté en un colectivo, en el primer escalón, para que se tratara de estabilizar”, relató.

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Según la oficial, en ese momento Arizaga estaba “como ida” y por eso solicitaron la intervención del SAME. “Parecía drogada, como que había consumido algo, no reaccionaba, le hablabas y no estaba en tiempo y espacio. Eso es lo que yo veía”, agregó.

González sostuvo que durante el traslado al hospital la joven tampoco habló sobre lo que había sucedido. “En el trayecto ella no dijo ni hizo nada. Estaba más tranquila, sí, antes estaba como exaltada, miraba para todos lados, yo le decía que se tranquilizara, que estábamos nosotros y que la iba a ver un médico”, recordó.

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La oficial también contó que vio a Facundo Moyano cuando llegó al lugar. “Él estaba parado, yo fui directo a la femenina. Cuando llegué estaba callado, después lo apartaron y no lo vi más”, declaró.

Además, confirmó que se encontraba junto al oficial inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros policías que intervino aquella madrugada. Según explicó González, fue Ríos quien se comunicó con el SAME.

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El video de Facundo Moyano y Candela Arizaga corriendo por la avenida durante la madrugada del 4 de agosto

Qué dijeron las otras dos policías

Alison Gómez Vega, chofer de un móvil policial, contó que cuando vio a Arizaga la joven ya tenía puesta una campera de Ríos, debido a que no tenía otra ropa que la cubriera. “Tenía las pupilas muy dilatadas, ahí nos agarrá la mano: una mano a mí y la otra a González”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, Arizaga únicamente les proporcionó algunos datos personales. “Ella solamente nos dijo que se llamaba Candela Arizaga y que tenía 23 años, eso fue todo lo que nos dijo”, aseguró. Y siguió: “Ni bien la vi estaba en silencio, no hacía ni decía nada. Intentamos crear un ambiente para que esté tranquila. Ella nunca dijo nada de lo que le pasó antes”, agregó.

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Sobre Moyano, Gómez Vega explicó que lo vio “a unos metros”, pero que se encontraba alejado de donde ella estaba asistiendo a Arizaga.

La tercera policía en declarar fue Nadia Cabrera, chofer de un cuatriciclo que llegó posteriormente y que aclaró que no tuvo un contacto cercano con la joven.

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“Nunca supe qué le pasó. Mientras yo estuve ahí ella no dijo nada”, sostuvo.

Cabrera tampoco pudo escuchar qué decía Moyano. “Al imputado tampoco lo oí decir nada, sé que hablaba con el personal policial, pero no sé de qué, estaba a 50 metros, así que no se escuchaba, solo lo vi gestualizar”, explicó.

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Facundo Moyano al momento de su detención

La versión del oficial Ríos

Las nuevas declaraciones se suman al testimonio del oficial inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros efectivos que intervino en el episodio. Según declaró, aquella madrugada vio a Arizaga salir corriendo y comenzó a perseguirla hasta que logró interceptarla. En ese momento, la joven le manifestó que Moyano la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

El policía luego ratificó esa versión ante la fiscalía.

La propia Arizaga, sin embargo, negó posteriormente haber realizado esa manifestación. Cuando amplió su declaración ante Nocerez aseguró que “en ningún momento” había dicho que la golpearon o que la tenían secuestrada y vinculó su comportamiento de aquella madrugada con el consumo de cocaína y con lo que describió como un estado de “delirio, psicosis”.

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Las tres policías que declararon este lunes tampoco dijeron haber escuchado a Arizaga relatar una agresión o una situación de encierro. Esto, sin embargo, no implica que hayan desmentido a Ríos, ya que el oficial ubicó la manifestación que atribuyó a Arizaga en el momento en que la interceptó.

La defensa de Moyano, en cambio, volvió a cuestionar con dureza la versión de Ríos. “Ha sido desmentido por todos. La aislada versión incorporada en el acta de procedimiento condicionó toda la investigación e indujo a error a la fiscalía en los primeros momentos de la causa”, sostuvo el abogado del ex diputado, Miguel Molina, ante Infobae.

Y agregó: “Nadie refrenda sus dichos, ni Candela, ni las oficiales de policía, ni los amigos de Candela, ni los testigos de actuación, ya que llegaron una hora y media más tarde, es decir, nunca vieron aquello que firmaron en el acta”.

El propio Moyano ya había cuestionado públicamente al policía y lo había acusado de haber “inventado” los hechos que derivaron en su detención.

Facundo Moyano y su abogado, Miguel Molina

Cómo sigue la causa

Con las declaraciones de este lunes, ya son más de 15 los testigos que pasaron por la fiscalía desde el comienzo de la investigación, entre policías, profesionales de la salud, personal del edificio y personas del entorno de Arizaga. A ellos se suman las presentaciones de la propia Candela Arizaga, quien declaró y luego amplió su testimonio.

La ronda de testimoniales continuará la próxima semana, cuando la fiscal Florencia Nocerez recibirá nuevas declaraciones antes de definir los próximos pasos de la investigación.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, en las próximas semanas Facundo Moyano podría ser procesado y la causa elevada a juicio oral. Para esa eventual decisión serían relevantes dos elementos incorporados al expediente: la declaración del oficial Ezequiel Ríos y el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

Ríos dejó asentada su versión durante las primeras actuaciones y luego la ratificó ante la fiscalía. El informe de la OVD, por su parte, señaló la existencia de una asimetría de poder en el vínculo. Ambos elementos, explicaron las fuentes, serían relevantes al momento de definir cómo continúa el caso.

Mientras tanto, el ex diputado continúa sujeto a las medidas cautelares dispuestas al comienzo de la causa, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de Arizaga y de mantener contacto con ella. La joven pidió que esas restricciones fueran levantadas, pero la fiscal consideró que, por el momento, no correspondía dejarlas sin efecto.