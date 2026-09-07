La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

La familia de Carla Jeffery espera la autopsia mientras niega rumores sobre su muerte. (Grosby)

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La familia de Carla Jeffery aseguró que las drogas no estuvieron relacionadas con la muerte de la actriz estadounidense, quien falleció a los 33 años el miércoles.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento y sus familiares esperan los resultados de la autopsia antes de pronunciarse sobre las circunstancias de su muerte.

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En declaraciones difundidas por TMZ, integrantes de la familia de Jeffery respondieron a las especulaciones surgidas después de conocerse la noticia y afirmaron que la actriz “no consumía drogas”.

Los familiares indicaron que aguardarán los resultados de los estudios forenses antes de proporcionar más información.

La familia de Carla Jeffery aseguró que la actriz no consumía drogas. EFE/DAVID SWANSON

La noticia del fallecimiento de la artista fue comunicada por Carla Alexander, representante y mánager de la actriz durante más de dos décadas, mediante una publicación en Instagram.

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En el mensaje, Alexander recordó los años en los que acompañó la trayectoria profesional y personal de Jeffery y pidió privacidad para sus familiares y personas cercanas.

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa”, señaló en el comunicado. También destacó la sonrisa de la intérprete y concluyó el mensaje con unas palabras de despedida.

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Carla Jeffery desarrolló parte importante de su carrera en producciones dirigidas al público juvenil.

Participó en las películas de Disney Zombies y formó parte del elenco de Zombies 4: Dawn of the Vampires, cuyo estreno mundial se realizó en julio de 2025 en Los Ángeles. También trabajó en series de Disney Channel como Shake It Up y Good Luck Charlie.

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Carla Jeffery es recordada por haber participado en la franquicia de Zombies. (Disney Channel )

Entre sus créditos televisivos figura además Curb Your Enthusiasm. Su trabajo incluyó producciones de televisión, cine y proyectos relacionados con Disney.

Tras conocerse su muerte, algunos de sus compañeros de reparto utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias. Milo Manheim, quien interpretó a Zed en las películas de Zombies, publicó un mensaje dedicado a Jeffery en el que recordó a la actriz y expresó su afecto hacia ella.

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Erika Ishii, quien participó en Zombies: The Re-Animated Series, también reaccionó a la noticia.

La actriz y artista de voz señaló que había coincidido personalmente con Jeffery en una ocasión durante una sesión de grabación y la describió como una persona amable. También envió sus condolencias a los familiares y amigos de la intérprete.

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Otro de los mensajes publicados después del fallecimiento fue el de Carlon Jeffery, hermano gemelo de Carla y también actor. Carlon compartió en redes sociales el último intercambio de mensajes que tuvo con su hermana antes de su muerte.

Carlon Jeffery también se despidió de Carla Jeffery, tras su fallecimiento.

En el texto, le pidió que lo llamara cuando recibiera el mensaje y explicó que quería saber cómo había transcurrido su día. También le expresó su cariño y le recordó que contaba con su apoyo.

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Carlon continuó el mensaje destacando la fortaleza de su hermana, su forma de afrontar las dificultades y su sonrisa. Le pidió que protegiera esa personalidad y aseguró que estaría a su lado tanto en el presente como en el futuro.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la familia ha solicitado privacidad y ha rechazado las versiones que relacionan la muerte de la actriz con el consumo de drogas.

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