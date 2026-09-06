República Dominicana

Megaoperativo antidrogas deja 82 detenidos y masivo decomiso de narcóticos este fin de semana en República Dominicana

La DNCD informó que el operativo del 6 de septiembre incluyó 65 acciones tácticas y tres allanamientos en zonas del Gran Santo Domingo

El despliegue se concentró en el municipio y zonas cercanas. Las autoridades hablan de miles de gramos en porciones y de una red de distribución que intentaban desarmar. El detalle de lo incautado marca el ritmo de la pesquisa (Foto cortesía DNCD)
El despliegue se concentró en el municipio y zonas cercanas. Las autoridades hablan de miles de gramos en porciones y de una red de distribución que intentaban desarmar. El detalle de lo incautado marca el ritmo de la pesquisa (Foto cortesía DNCD)
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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que este domingo 6 de septiembre una operación conjunta en Boca Chica terminó con 11 personas detenidas solo en ese lugar y el decomiso de 3.776,5 gramos de presuntas sustancias controladas, en acciones contra el microtráfico.

De acuerdo con el organismo, el despliegue incluyó 65 operativos tácticos y tres allanamientos en el municipio y zonas aledañas, con el objetivo de desmantelar puntos de distribución de narcóticos en el Gran Santo Domingo.

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En el balance preliminar, las autoridades reportaron la incautación de 687 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con 1.840,4 gramos; 426 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con 1.149,4 gramos; y 214 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, con 786,7 gramos. También se ocupó una pistola calibre 9 mm con seis cápsulas y RD$ 12.885 en efectivo (USD $217.68).

Según la DNCD, en 65 operativos se incautaron porciones de presunta cocaína, crack y marihuana, además de una pistola 9 mm y RD$ 12.885 (Foto cortesía DNCD)
Según la DNCD, en 65 operativos se incautaron porciones de presunta cocaína, crack y marihuana, además de una pistola 9 mm y RD$ 12.885 (Foto cortesía DNCD)

La DNCD añadió que se confiscaron 16 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, tres tabletas, nueve balanzas digitales, cinco radios de comunicación y tres cadenas de metal. Entre los detenidos figuran Fausto M. G., Walin O. M., Francisco José P., Egrimaldi S. H., Robinson A., Robert Alexander C., Darwin M., Ixaniel N. M., Anthony Jesús C., Yefri V. de los S. y John S. R.

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Constante golpe al narcotráfico en la nación

La DNCD, la Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron este sábado una ofensiva simultánea contra redes de microtráfico en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia, con 214 operativos y 13 allanamientos que dejaron 71 detenidos y la incautación de 26.499 gramos de cocaína, marihuana y crack, en una acción que las autoridades vinculan con su estrategia para golpear la venta de drogas a pequeña escala y reforzar la seguridad ciudadana.

El operativo combinó 72 intervenciones en Peravia, 70 en San Cristóbal y nueve casos procesados en el Distrito Nacional, además de ocho allanamientos en la capital y dos en San Cristóbal. El saldo incluyó también dinero en efectivo, teléfonos, balanzas, trituradoras, una radio de comunicación y otros objetos ocupados durante los procedimientos.

En el Distrito Nacional, los agentes realizaron ocho allanamientos en Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas. En esas intervenciones fueron procesados nueve casos y quedaron arrestados ocho hombres. El total incautado en la capital alcanzó 3.539,1 gramos de narcóticos. Las autoridades también allanaron RD$28.850 en efectivo ($487.40 USD), ocho teléfonos celulares, una balanza y una trituradora.

Cocaína, crack y marihuana en porciones: el decomiso de 3.776,5 gramos, una pistola 9 mm y dinero en efectivo en una redada en Boca Chica (Foto cortesía DNCD)
Cocaína, crack y marihuana en porciones: el decomiso de 3.776,5 gramos, una pistola 9 mm y dinero en efectivo en una redada en Boca Chica (Foto cortesía DNCD)

En Peravia, el resultado fue la neutralización de 17 casos y la detención de otras 14 personas. En esa provincia se decomisaron 54 porciones de presunta cocaína con 3.333,1 gramos, 84 porciones de presunta marihuana con 133,2 gramos y una dosis de material rocoso presumiblemente crack con 4 gramos. También fueron confiscados RD$5.200 en efectivo (USD $87.86), tres balanzas, un celular, una radio de comunicación y tres tijeras.

En San Cristóbal, las fuerzas de control ejecutaron dos allanamientos y 70 operativos. En esos procedimientos fueron arrestadas 12 personas y se identificó a un hombre que permanece prófugo. Las incautaciones en esa provincia incluyeron 273 porciones de presunta cocaína con 3.692,3 gramos, 22 porciones de presunta marihuana con 248 gramos y 80 porciones de material rocoso presumiblemente crack con 17,2 gramos. También se encontraron RD$1.850 en efectivo (USD $31.26), una trituradora y dos balanzas.

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