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Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

La empresaria y el rapero presenciaron el show del 5 de septiembre desde sectores separados del recinto

La artista de 13 años dio su primer recital propio en The Vic Theatre (Instagram/@kimkardashian)

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North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, ofreció el sábado 5 de septiembre su primer concierto en solitario en The Vic Theatre, en el vecindario de Lakeview, en Chicago.

La joven de 13 años se presentó ante un público de todas las edades con ambos padres presentes entre los asistentes VIP.

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La presentación de North coincidió con el fin de semana en que su padre cerró dos funciones agotadas en el Soldier Field de Chicago.

West asistió al concierto de su hija vestido con una campera de cuero marrón y pantalón a tono, y grabó parte del espectáculo con su teléfono desde el palco, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

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Kardashian, por su parte, compartió videos del recital en sus historias de Instagram esa misma noche.

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West
North West ofreció su primer concierto en solitario el 5 de septiembre con la presencia de sus dos padres en el público (Instagram/@kimkardashian/REUTERS)

Las publicaciones mostraban al público que sostenía carteles caseros, entre ellos uno con la leyenda “Somos del lado de North West”.

La empresaria también repostó grabaciones tomadas por amigos que asistieron al evento.

“Ella la estaba rompiendo. Solo tiene 13, wow”, decía uno de los pies de foto que Kardashian compartió en sus redes.

Horas antes del show, Kardashian visitó la tienda insignia de Skims en el barrio Gold Coast de Chicago, ubicada en 1000 N. Rush St.

La empresaria compartió fotografías del recorrido con la leyenda “SKIMS STORE CHICAGO”, vestida con un conjunto negro ajustado.

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West
Kim Kardashian y Kanye West asistieron al show de North West y compartieron imágenes del recital en redes sociales (TikTok/@gala.fr)

Kardashian y West estuvieron casados entre 2014 y 2021. De esa unión nacieron cuatro hijos: North, Saint, de 10 años; Chicago, de 8, y Psalm, de 7.

Tras el divorcio, ambos mantuvieron su acompañamiento a los emprendimientos artísticos de sus hijos.

North recibe educación en el hogar, con un programa que combina materias tradicionales con proyectos vinculados a sus intereses artísticos.

Ella recibe educación desde casa, y gran parte le ayudo yo con las enseñanzas... hacemos muchos cursos realistas de cosas que realmente le interesan”, explicó Kardashian en enero, en un episodio del podcast de su hermana Khloé Kardashian, “Khloé in Wonderland”.

Según relató Kardashian en esa entrevista, la currícula incluye ejercicios de matemática aplicados a presupuestos y una clase de construcción de marca, con proyectos como la fabricación de gorras y joyas.

North West
North recibe educación en el hogar con un programa que combina materias tradicionales y proyectos artísticos vinculados a su carrera (TikTok/Kimandnorth)

El esquema educativo también reserva tiempo de estudio para el trabajo en el estudio de grabación, donde North avanza en su primer álbum, todavía en desarrollo.

“Ha sido tan lindo verla florecer”, sostuvo Kardashian sobre el proceso creativo de su hija.

Y continuó en su declaración: “Agregaré que ella escribe todas sus letras como parte de sus exámenes de ortografía. Hacemos en casa todas las cosas que ella realmente disfruta y que son desafiantes”.

El concierto en The Vic Theatre llegó después de que se cancelara el “Kimokawaii Tour”, una gira de 14 fechas por Norteamérica que North iba a compartir con la rapera Molly Santana.

En lugar de alejarse de los escenarios tras esa cancelación, la adolescente sostuvo su compromiso con la fecha en Chicago.

“Ha sido tan lindo verla florecer”, dijo la empresaria sobre su primera hija, fruto de su pasado matrimonio con Kanye West (REUTERS/Lucas Jackson)
“Ha sido tan lindo verla florecer”, dijo la empresaria sobre su primera hija, fruto de su pasado matrimonio con Kanye West (REUTERS/Lucas Jackson)

“Este es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida”, había declarado North en una entrevista reciente con la revista Dazed.

El repertorio de la presentación se basó en N0rth4evr, el EP debut de la artista lanzado a principios de mayo.

El trabajo reúne seis canciones y once minutos de duración, con una mezcla de rage rap, emo, hyperpop, rock alternativo y metal.

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