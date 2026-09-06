El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

El capitán del Inter Miami y el entrenador del Atlanta United se reencontraron en la previa al empate en la MLS

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El inicio del encuentro entre el Inter Miami y Atlanta United dejó una imagen que resumió una relación construida durante años. Lionel Messi buscó a Gerardo Tata Martino y protagonizó con el entrenador argentino un reconfortante abrazo. El reencuentro ocurrió durante el regreso del DT a Miami y después del anuncio del rosarino sobre su retiro definitivo de la selección argentina.

La presencia del rosarino tuvo una carga especial porque fue su primera aparición con Inter Miami después de comunicar el final de su ciclo internacional. Las tribunas acompañaron ese momento con banderas argentinas y mensajes para el futbolista. Martino conocía el peso de esa noche por la cercanía que mantuvo con Messi en Barcelona, la selección argentina e Inter Miami, donde ambos celebraron la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024.

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Lionel Messi volvió a jugar tras su anuncio de despedida de la selección argentina (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El entrenador de Atlanta United explicó después del partido que el abrazo respondió a motivos que iban más allá de un cruce entre un técnico y un antiguo dirigido. “En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones”, contó Martino en la conferencia de prensa posterior al partido, en alusión a la final del Mundial perdida con España, el fallecimiento de Jorge Messi y la decisión de no jugar más para la Albiceleste.

El técnico señaló que aún existe un deseo colectivo de verlo en la Selección, aunque pidió reconocer que el futbolista tomó una determinación vinculada con su presente y con el tiempo que puede destinar a su vida fuera de las exigencias internacionales. “En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta. Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar”, expuso Martino.

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“Es época de no demandarlo más y dejarlo tranquilo que disfrute de la vida. Siguiendo acá en Miami, con su familia”, planteó el entrenador al rosarino. La reflexión tuvo lugar después de una jornada en la que ambos volvieron a quedar frente a frente, aunque el significado del encuentro se apoyó menos en la rivalidad de la MLS que en el vínculo construido durante sus experiencias compartidas.

Gerardo Martino compartió unas emotivas palabras en apoyo al rosarino tras su decisión (Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Martino afirmó que el retiro de Messi de la selección argentina podía producirse en este momento de su trayectoria. “Más allá de quién es el jugador y de que ya no jugará más para la Selección, nadie se puede haber sorprendido de que esto sucediera. Era previsible que, en algún momento y en el corto plazo, pasara”, sostuvo el Tata.

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La relación entre los dos también tuvo un episodio en el que ocuparon posiciones opuestas. Durante el Mundial de Qatar 2022, Martino dirigía a México cuando enfrentó a la Albiceleste. Martino había dirigido a Inter Miami entre 2023 y 2024. Más tarde regresó a Atlanta United, equipo que ya había conducido y con el que obtuvo el título de la MLS en 2018. Además de que los une el amor por Newell’s. El Tata dirigió a la Pulga en el Barcelona y en la selección argentina, con la que llegaron a dos finales de Copa América (2015 y 2016).

El encuentro finalizó con un empate 2-2, Messi aportó una asistencia y generó varias ocasiones. El rosarino tuvo además dos oportunidades de convertir sobre el final mediante un tiro de esquina. Ambos intentos obligaron a intervenir al arquero argentino Lucas Hoyos, quien evitó que las jugadas terminaran en gol y sostuvo a Atlanta United en un cierre de partido de máxima atención.

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El resultado dejó a Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás de Nashville. Las Garzas alcanzaron 43 puntos y quedaron a diez unidades del líder. El próximo compromiso del conjunto liderado por Lionel Messi será ante Chicago Fire este miércoles en condición de visitante.