Guerra, petróleo y precio de los combustibles: cuánto aumentaron la nafta y el gasoil en la Argentina en comparación con otros países del mundo

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MARZO 31: YPF aumentó sus naftas un 4,55 por ciento a partir de las cero horas de este domingo, en un valor similar al decidido por la petrolera Puma desde la víspera. Esos incrementos son menores a los implementados por Shell, quien subió sus combustibles un 9,5% promedio en todo el país desde el viernes último. FOTO: ARCHVO NA-JUAN VARGASzzzz

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Las renovadas acciones bélicas en Medio Oriente se mantienen en el centro de la atención global y el precio del petróleo exhibie una alta volatilidad, debido a la persistencia de los bombardeos y tensiones geopolíticas.

El crudo Brent, de referencia para la Argentina, se ubicó en torno a US$ 90 por barril hacia el cierre de agosto, por sobre los niveles de inicios del año, cuando cotizaba alrededor de US$ 62 por barril.

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La guerra en el Golfo se inició el 28 de febrero y desde entonces el precio estuvo estrechamente vinculada a la evolución del conflicto y a los riesgos sobre la oferta global. Tras comenzar el año por debajo de USD 70 el barril, el Brent aumentó fuertemente en marzo y llegó a superar los USD 120 a principios de abril. Luego se moderó hasta ubicarse cerca de USD 73 hacia fines de junio, aunque durante julio y agosto volvió a registrar presiones alcistas.

Dato clave

Un dato clave a tener en cuenta, resalta un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, es que la “Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU” (SPR, por su sigla en inglés) cayó a niveles no registrados desde 1982. En 289,7 millones de barriles al 21 de agosto, último dato conocido, dice el documento, se trata de mínimos en casi 45 años.

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En marzo pasado, precisan los investigadores Francisco Cuello Rosso, Bruno Ferrari y Emilce Terré, EE.UU. y otros miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron una liberación extraordinaria de 400 millones de barriles, de los cuales EE.UU aportó 172 millones, para moderar las tensiones de precios por las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz. Parte del petróleo estadounidense fue entregado bajo un esquema de préstamos que comenzaría a ser reembolsado hacia finales de este año y cuya devolución se extendería hasta 2028.

El bajo nivel de la SPR es muy relevante, dada la persistencia de riesgos geopolíticos. “Si bien Estados Unidos conserva capacidad para realizar liberaciones ante emergencias, el menor volumen disponible reduce el margen para recurrir dichas reserva frente a nuevas disrupciones de oferta. A esto se suman restricciones operativas vinculadas con la infraestructura de almacenamiento, mientras la administración estadounidense busca avanzar en la recomposición gradual de los inventarios”, dice el documento de la bolsa rosarina.

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Impacto local

En ese contexto, ¿cuál fue el impacto del aumento del precio internacional del petróleo sobre los precios de los combustibles en la Argentina, y cómo se compara con el registrado en otros países? Hasta ahora, el impacto en los valores locales fue suavizado por el “amortiguador” de precios que organizó YPF con otras petroleras y la postergación de aumentos del impuesto a los combustibles. La más reciente, hasta octubre, dispuesta el lunes pasado, se fundamenta en seguir “estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Un informe de la consultora Economía y Energía, que encabeza el economista Nicolás Arceo, mostró que el aumento de los precios de la nafta y del gasoil, respectivamente 27 y 23% desde el inicio de la guerra, estuvieron a mitad de tabla de una serie de países comparados.

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En el mismo período, en EE.UU. los precios de combustibles equivalentes aumentaron 43% y 34%, mientras que en Brasil lo hicieron 8% y 4%, respectivamente.

En un ranking de 15 países, que incluye a EEUU, países sudamericanos, de Europa y de Asia, la Argentina aparece en el séptima lugar de las que menos aumentaron, con el ya señalado 27 por ciento. El país con menos aumento fue México, donde la nafta subió solo 3%, seguido por Brasil (8%), Japón (12%) y China (13%) y el de mayor aumento Perú (53%); seguido por Filipinas (51%) y EE.UU (43%).

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En gasoil, la Argentina como el décimo que menos aumentó, detrás de Brasil (4%), Japón y Corea del Sur (10% en ambos casos) y, a la vez, como el sexto que más aumentó; los países que más lo hicieron fueron EE.UU (34%), Filipinas (33) y Paraguay (32%).

EEUU es uno de los países en que las naftas más aumentaron, para contrariedad política de Donald Trump REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

En comparación a la región latinoamericana, en el primer semestre de 2026 el precio promedio de la nafta súper en Argentina fue de 1,4 dólares por litro, apenas por debajo de la media regional de América Latina de 1,5 dólares por litro, en tanto el gasoil promedió 1,5 dólares por litro, levemente por encima de la media regional de 1,4 dólares por litro.

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Perspectiva histórica

En perspectiva histórica, dice el informe de la consultora, el precio promedio en surtidor medido en pesos constantes desde enero de 2010 hasta julio de 2026 fue de $2.305 por litro, mientras en julio de este año, el precio se situó en $2.257 por litro, un 2% por debajo.

A su vez, en los primeros 7 meses del año los precios en surtidor para el gasoil promediaron $2.333 el litro en pesos constantes y 1,5 dólares. “Eso significa una suba del 19% en pesos constantes y del 16% en dólares frente al mismo período de 2025, cuando los valores fueron $1.958 y 1,3 dólares el litro.

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En tanto, en las naftas súper y premium el promedio de los primeros siete meses de 2026 fue de $2.161 constantes y 1,4 USD el litro. “Ello significa un incremento del 16% en pesos constantes y del 13% en dólares constantes frente al mismo período del año 2025, cuando los valores fueron de $1.861 y 1,3 dólares el litro, precisa el informe de Economía y Energía.