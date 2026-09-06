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Maria Sharapova aplaude la vuelta de Serena Williams al US Open y pone el foco en el trabajo que no se ve

La extenista destacó el esfuerzo detrás del regreso de la estadounidense al dobles con Venus Williams, al subrayar que la preparación, la recuperación y la maternidad vuelven esa apuesta en Nueva York aún más admirable

Maria Sharapova elogió el regreso de Serena Williams al US Open y destacó el nivel de dedicación que exige competir otra vez como madre de dos hijas. (REUTERS/Reba Saldanha)
Maria Sharapova elogió el regreso de Serena Williams al US Open y destacó el nivel de dedicación que exige competir otra vez como madre de dos hijas. (REUTERS/Reba Saldanha)
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Maria Sharapova elogió el regreso de Serena Williams al US Open como madre de dos hijas y dijo que el nivel de dedicación que exige esa vuelta hace que el esfuerzo sea “especial”, al referirse al partido de dobles que la estadounidense disputó junto a su hermana Venus tras varios años fuera de ese escenario.

Williams, de 44 años, volvió a jugar dobles femeninos con Venus Williams por primera vez desde 2022 y lo hizo en Nueva York después de una ausencia de cuatro años, según People. La ex número uno ya había reaparecido la semana anterior en dobles mixtos junto al español Carlos Alcaraz.

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Sharapova habló sobre ese regreso el martes 1 de septiembre, durante el evento “The Mother of All Standards” de The Honest Company en Nueva York. Allí destacó que el desafío no se limita al momento de entrar a la cancha, sino a todo lo que ocurre antes y después de cada aparición pública.

“La capacidad de hacer eso y también entrenar para lograrlo. No se trata solo del momento en la cancha y de salir a la pista central, sino de todo el entrenamiento que haces”, dijo la extenista rusa al medio, quien enfatizó: “Es la recuperación que le dedicas, la forma en que alimentas tu cuerpo, la preparación”.

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Sharapova añadió que ese compromiso suele pasar inadvertido para el público: “Son las cosas que mucha gente no ve. Por eso ese nivel de compromiso es realmente especial”.

Sharapova puso el foco en el trabajo invisible del regreso de Williams

Serena Williams volvió a jugar dobles femeninos con Venus Williams en Nueva York por primera vez desde 2022, tras una ausencia de cuatro años en ese escenario. (REUTERS/Brendan Mcdermid)
Serena Williams volvió a jugar dobles femeninos con Venus Williams en Nueva York por primera vez desde 2022, tras una ausencia de cuatro años en ese escenario. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La exjugadora, de 39 años, conoce de primera mano las exigencias del alto rendimiento. Ganó cinco títulos individuales de Grand Slam, llegó al número uno del mundo y se retiró del tenis en 2020.

Esa experiencia es la que, según explicó la publicación, vuelve más precisa su mirada sobre la vuelta de Williams. Para Sharapova, lo más admirable no es solo competir otra vez, sino sostener la rutina de entrenamiento, recuperación y preparación física mientras también ejerce la maternidad.

Williams comparte a Olympia, de nueve años, y Adira, de tres, con su esposo Alexis Ohanian. Sharapova, por su parte, fue madre en julio de 2022, cuando nació su hijo Theo, fruto de su relación con su prometido Alexander Gilkes.

Me encantan las mujeres que dan un ejemplo tan fuerte a sus hijos, porque cuando lideras con el ejemplo, no necesitas decir demasiadas cosas. Ese es tu ejemplo”, afirmó Sharapova.

La relación entre ambas también sumó un gesto público en agosto del año pasado, cuando Williams presentó a Sharapova durante su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

Sharapova descartó un regreso propio y dijo que disfruta su vida fuera del circuito

Sharapova descartó un regreso propio al tenis y dijo que hoy prioriza la maternidad, las inversiones y su podcast Pretty Tough fuera del circuito. (REUTERS/Reba Saldanha)
Sharapova descartó un regreso propio al tenis y dijo que hoy prioriza la maternidad, las inversiones y su podcast Pretty Tough fuera del circuito. (REUTERS/Reba Saldanha)

Consultada por una posible vuelta personal a la competencia, Sharapova dijo que no está en ese momento. Explicó que mantiene una relación “saludable” con el deporte, pero que su atención está puesta en la maternidad y en proyectos desarrollados fuera de la cancha.

“He tenido una relación muy buena y saludable con el deporte durante muchos años y me encanta la etapa en la que estoy. Me encanta ser mamá. Me encanta invertir en fundadores increíbles. Hace poco empecé un podcast”, señaló. Luego mencionó entre esos proyectos a Pretty Tough, su podcast.

En el mismo evento de Nueva York, Sharapova compartió escenario con Allyson Felix, a quien describió como otra referencia de equilibrio entre carrera y maternidad. Felix, madre de dos hijos, se prepara para un regreso deportivo con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de verano de Los Ángeles.

Según contó la extenista, la conversación con la atleta estadounidense le reforzó una idea sobre las mujeres que regresan a la competencia después de ser madres. “Tener una conversación de mamá a mamá con Allyson Felix, que tiene dos hijos y está preparando su cuerpo para los Juegos Olímpicos de verano en Los Ángeles, es muy inspirador y extraordinario porque te hace darte cuenta de que todas tenemos muchas cosas al mismo tiempo”, dijo.

En Nueva York, Sharapova también destacó los casos de Allyson Felix y Naomi Osaka para afirmar que la maternidad no cancela la ambición profesional ni los objetivos deportivos. (REUTERS/Eduardo Munoz)
En Nueva York, Sharapova también destacó los casos de Allyson Felix y Naomi Osaka para afirmar que la maternidad no cancela la ambición profesional ni los objetivos deportivos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sharapova también mencionó a Naomi Osaka, que recientemente definió al tenis como su “trabajo secundario” frente a su rol como madre de su hija Shai, de cuatro años. A partir de esos casos, sostuvo que la maternidad no cancela la ambición profesional ni la posibilidad de perseguir objetivos deportivos.

“Las mujeres son poderosas, dinámicas y ambiciosas. Y que dejemos una determinada carrera para tener hijos y dedicar nuestra atención a la maternidad no significa que no podamos perseguir nuestros sueños”, afirmó.

Sobre Williams, Felix y Osaka, cerró con una definición común: “Son mujeres que están poniendo un estándar muy alto”.

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