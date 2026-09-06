Hallaron muerto a un hombre en la banquina de una ruta en Neuquén e investigan si fue atropellado

El conductor del vehículo involucrado fue retenido por las autoridades y su auto fue secuestrado por orden de la fiscalía

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Un hombre fue hallado muerto en la banquina de la Ruta Provincial 17, a la altura de la localidad de Añelo en la provincia de Neuquén, en la madrugada de este domingo. Las primeras diligencias apuntan a un presunto atropellamiento, y el conductor de un vehículo presuntamente involucrado ya fue demorado. La investigación avanza, pero la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron reveladas.

Lo que se sabe hasta el momento es que el Ministerio Público Fiscal tomó intervención desde las primeras horas, con medidas concretas sobre el demorado y el vehículo. La fiscal Eugenia Titanti quedó a cargo del caso y ordenó una serie de diligencias para esclarecer cómo ocurrió el siniestro. Según consignó el Diario Río Negro, la víctima habría sido embestida por un Chevrolet Cruze, cuyo conductor fue retenido por las autoridades.

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Entre las primeras medidas dispuestas por Titanti figuran la realización de un test de alcoholemia al demorado y el secuestro del automóvil. Además, la fiscal requirió la realización de una pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro. En paralelo, el cuerpo del fallecido será trasladado a la morgue, donde se le practicará una autopsia destinada a establecer tanto su identidad como las causas de la muerte.

El siniestro, por su parte, tuvo un impacto directo sobre la circulación en la zona. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas sobre la Ruta Provincial 17, uno de los principales accesos hacia la comarca petrolera y un corredor de uso frecuente para el transporte vinculado a los yacimientos de Vaca Muerta. Con el correr de la mañana, la vía fue habilitada de manera parcial, aunque numerosos vehículos permanecieron demorados aguardando el ingreso a Añelo, una ciudad de fuerte crecimiento sostenido por la actividad hidrocarburífera.

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La presencia policial continúa en el sector mientras los peritos avanzan con las tareas de investigación. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar. Se solicita, además, mantener distancia entre vehículos ante la presencia de móviles policiales y de emergencias. Mayores precisiones sobre el caso se aguardan a medida que avance la pesquisa.

Dos personas murieron y otra sufrió graves heridas en un triple choque en Río Negro

Un accidente de tránsito en una ruta de General Conesa, Río Negro, deja dos personas fallecidas en una jornada de lluvia. (Conesa Informa Hoy)

En otro accidente vial ocurrido también en el norte de la Patagonia, dos personas murieron este sábado al chocar tres vehículos en la Ruta Nacional 251, cerca de General Conesa, 157 kilómetros al noroeste de Viedma, en Río Negro. Una tercera persona sufrió heridas graves.

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 158 de la Ruta 251 y las causas aún son investigadas. El impacto dejó dos víctimas mortales en el lugar y a un herido de gravedad que fue trasladado al Hospital de General Conesa, mientras equipos sanitarios, policías de tránsito y bomberos desplegaron tareas de asistencia y seguridad en el sector.

El medio local Conesa Informa Hoy también reportó que del siniestro formaron parte un camión, una camioneta Ford Ranger y una automóvil Nissan. Si bien la mecánica del hecho todavía no había sido establecida de manera definitiva, fuentes policiales señalaron de forma preliminar que el conductor de la camioneta habría impactado contra el camión.

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En esa primera reconstrucción también fue incluido el tercer vehículo, un automóvil que habría sufrido daños menores en comparación con los otros rodados involucrados. De todos modos, los peritajes deberán determinar con precisión cómo se produjo la secuencia del choque, cuál fue la trayectoria de cada vehículo y en qué circunstancias se desencadenó el impacto fatal.

La camioneta quedó destruida tras el choque y, tal como se ve en las imágenes difundidas por Conesa Informa Hoy, quedó partida a la mitad.

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