Guatemala

Simuló ser pastor y evadió 11 años una orden de captura por homicidio pero fue capturado en Guatemala

Oscar Alfredo Us Ventura, presunto integrante del Barrio 18, tenía una orden por homicidio en grado de tentativa girada en 2015, según la PNC

Tras la captura, Oscar Alfredo Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente para responder por el proceso penal en su contra.
La PNC detuvo en Nueva Concepción, Escuintla, a Oscar Alfredo Us Ventura, presunto pandillero del Barrio 18 que evadió a la justicia durante 11 años. (PNC de Guatemala)
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Un operativo de rutina terminó con la detención de un presunto pandillero del Barrio 18, quien había evadido a la justicia durante 11 años, tras simular ser el pastor principal de una iglesia evangélica en Guatemala.

Se trata de Oscar Alfredo Us Ventura, de 44 años y originario de Santa Bárbara, Suchitepéquez; quien fue detenido la tarde del sábado 5 de septiembre en un operativo realizado en el kilómetro 151, jurisdicción de Nueva Concepción, Escuintla.

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De acuerdo con el parte policial, agentes le hicieron el alto a Us Ventura y cuando efectuaron la búsqueda de información se percataron que tenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa, girada el 6 de febrero de 2015 por un Juzgado de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez.

Al momento de su detención, Us Ventura aseguró que era el pastor de la iglesia evangélica Espíritu Santo y Fuego Pentecostés, ubicada en Nueva Concepción.

Tras la captura, Oscar Alfredo Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente para responder por el proceso penal en su contra.
El detenido simulaba ser pastor de la iglesia evangélica Espíritu Santo y Fuego Pentecostés para ocultarse en Guatemala, según las primeras hipótesis policiales. (Redes Sociales)

No obstante, los oficiales se percataron que dentro de los informes policiales es señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18. Además, se establecieron que también registra antecedentes por portación ilegal de arma de fuego.

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Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el detenido utilizó la fachada de pastor de iglesia para ocultarse y así evadir a la justicia. Esta versión apunta a que el capturado migró de Santa Bárbara, Suchitepéquez; a Nueva Concepción, Escuintla; municipios que se encuentran a una distancia de 46 kilómetros, casi una hora de camino viajando por la Ruta Nacional.

Tras la captura, Oscar Alfredo Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente para responder por el proceso penal en su contra.
Oscar Alfredo Us Ventura tenía una orden de captura por homicidio en grado de tentativa emitida el 6 de febrero de 2015 por un juzgado de Suchitepéquez. (PNC de Guatemala)

“La labor religiosa que desempeñaba pudo haber sido utilizada para mantener una apariencia diferente de su procedencia real como pandillero para permanecer en la comunidad y pasar desapercibido”, indicó la PNC a medios de la localidad; sin detallar sobre el caso relacionado con su aprehensión.

Tras la diligencia, Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente, donde deberá responder dentro del proceso establecido por la ley.

Intensifican operativos de seguridad

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus operativos de investigación y contención durante los primeros nueve meses de 2026, logrando importantes aprehensiones vinculadas a hechos de violencia letal.

A pesar de los desafíos planteados por un repunte temporal de la criminalidad en determinados departamentos del país, el Ministerio de Gobernación y la PNC reportan una respuesta operativa sostenida, reflejada en más de 6 mil allanamientos ejecutados a nivel nacional.

Tras la captura, Oscar Alfredo Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente para responder por el proceso penal en su contra.
Guatemala intensificó los operativos de seguridad en 2026 y las autoridades reportaron más de 6 mil allanamientos a nivel nacional. (PNC de Guatemala)

Las estadísticas oficiales detallan que, si bien el año comenzó con una reducción interanual cercana al 10% en homicidios durante el primer semestre, los meses posteriores exigieron redoblar esfuerzos tácticos, especialmente en zonas de alta incidencia como el departamento de Guatemala, Escuintla y Petén.

Unidades especializadas como la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) han concentrado sus acciones en desarticular células de sicariato de estructuras pandilleras, logrando la captura de múltiples presuntos responsables de ataques armados y homicidios en flagrancia.

Las autoridades reiteran que el fortalecimiento de la investigación criminal y los operativos combinados continuarán siendo ejes fundamentales para abatir la impunidad y asegurar que los implicados en muertes violentas enfrenten a los tribunales de justicia.

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