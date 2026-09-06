La reacción de los hinchas de Rosario Central durante el homenaje a Messi en el clásico ante Newell’s: el gesto de Di María

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*El homenaje a Messi en el clásico rosarino

A los 10 minutos de juego del clásico rosarino entre Central y Newell’s, se llevó a cabo el homenaje a Lionel Messi luego del anuncio de su retiro de la selección argentina. Era mucha la expectativa sobre cómo iba a actuar el pueblo canalla y el Gigante de Arroyito se hizo sentir.

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Una vez que el árbitro Yael Falcón Pérez paró el juego, surgió un respetuoso aplauso hacia Messi, pero también desde las tribunas se escuchó el “Fideo, Fideo, Fideo”, en alusión a Ángel Di María, su capitán, campeón del mundo, bicampeón de América y futbolista más representativo desde que el ex delantero de la Selección volvió a su club.

El parche en la camiseta de Newell's (@Newells)

Sin embargo, el propio Di María se encargó de rendirle tributo a su amigo Messi y aplaudió durante todo el minuto. Fideo y Leo fueron compañeros en el seleccionado durante 17 años. Lograron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Luego ambos se consagraron a nivel mayores y ganaron el Mundial Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y la Finalissima de 2022. El punta de Central anunció su salida del elenco nacional luego del último título conseguido en Norteamérica.

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En tanto, los jugadores de la Lepra lucieron este domingo un parche dedicado a Messi en su camiseta con la leyenda “Gracias Leo”, en el que aparece el rostro del crack rosarino con la tribuna que lleva su nombre en el Coloso Marcelo Bielsa. También el capitán del equipo, Luca Regiardo, llevó una cinta especial con la mencionada frase.

La cinta del capitán Regiardo con el agradecimiento a Messi (@Newells)

Como en cada oportunidad que se lleva a cabo el clásico, la ciudad santafesina se paralizó en un duelo que mueve pasiones y en el que hay mucho en juego. Pese a no haber público visitante el color se hace sentir en cada recinto, sea Arroyito como en esa ocasión o en el del Parque Independencia.

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Las fricciones y juego fuerte estuvieron a la orden del día en el encuentro que marca a la ciudad de Rosario y uno de los clásicos más importantes de Argentina. Fue difícil ver conexiones para hilvanar en juego en ambos campos en un cotejo con aire de final como cada encuentro de este tipo.

*El golazo de Ávila

El primer tiempo no abundaron las emociones y el elenco local logró ponerse en ventaja antes de irse al descanso. En el primer minuto de tiempo adicionado llegó un tiro de esquina desde la esquina y tras un rebote Enzo Copetti se la tocó hacia atrás a Gastón Ávila que metió un zurdazo que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Josue Reinatti.

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En la próxima fecha Newell’s levantará el telón este viernes cuando recibirá a Vélez desde las 19.00, en un duelo entre equipos que pelean arriba en la Zona A del Torneo Clausura. Mientras que Rosario Central visitará a Tigre, el domingo a partir de las 14.45 con el objetivo de seguir trepando en la Zona B.