Un avión de combate del Ejército de Grecia se estrelló durante una exhibición aérea

El momento en el que se estrella el avión de combate en Grecia

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Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se estrelló este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que pudieran salir eyectados los dos pilotos a bordo.

El grave accidente se ha producido en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

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El avión de combate griego se estrelló mientras realizaba una exhibición aérea (Captura)

Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica ha confirmado que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización pero se teme el fatal desenlace.

Varias personas presentes en una exhibición aeronáutica en Grecia observan una columna de humo oscuro que se eleva cerca de una aeronave militar. (Ap)

Equipos de bomberos y ambulancias han acudido de inmediato al lugar de los hechos, sin que se hayan reportado víctimas tras el espectacular accidente.

Se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)

No hubo informes inmediatos de heridos entre los asistentes tras el accidente del Phantom F4 biplaza.

La gente observa cómo se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra, Grecia (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)

Un helicóptero de descarga de agua se mantuvo suspendido sobre el lugar del accidente para contener el incendio en tierra.

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