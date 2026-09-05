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Un avión de combate del Ejército de Grecia se estrelló durante una exhibición aérea

El grave accidente se produjo en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas. Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización

El momento en el que se estrella el avión de combate en Grecia

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Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se estrelló este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que pudieran salir eyectados los dos pilotos a bordo.

El grave accidente se ha producido en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

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Se estrelló un avión de combate en Grecia capturas
El avión de combate griego se estrelló mientras realizaba una exhibición aérea (Captura)

Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica ha confirmado que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización pero se teme el fatal desenlace.

Multitud de espaldas observa un avión militar gris y una densa columna de humo oscuro al fondo en un campo despejado
Varias personas presentes en una exhibición aeronáutica en Grecia observan una columna de humo oscuro que se eleva cerca de una aeronave militar. (Ap)

Equipos de bomberos y ambulancias han acudido de inmediato al lugar de los hechos, sin que se hayan reportado víctimas tras el espectacular accidente.

Se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)
Se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)

No hubo informes inmediatos de heridos entre los asistentes tras el accidente del Phantom F4 biplaza.

La gente observa cómo se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra, Grecia (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)
La gente observa cómo se eleva humo tras el accidente de un avión de combate griego F-4 Phantom durante el espectáculo aéreo Athens Flying Week en Tanagra, Grecia (Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS)

Un helicóptero de descarga de agua se mantuvo suspendido sobre el lugar del accidente para contener el incendio en tierra.

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