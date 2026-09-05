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Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Las autoridades señalaron que todo el tráfico de entrada y salida estaba “detenido debido a un incidente de orden público en curso”, y la policía dijo que estaba “interactuando con los manifestantes”

Enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover en una protesta contra la migración
Enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover en una protesta contra la migración
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Un grupo de hombres enmascarados bloqueó el sábado las carreteras de acceso al puerto de transbordadores más concurrido de Reino Unido en lo que, según autoridades, parecía ser una protesta contra la inmigración.

El Puerto de Dover señaló que todo el tráfico de entrada y salida estaba “detenido debido a un incidente de orden público en curso”, y la policía dijo que estaba “interactuando con los manifestantes”.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a varias decenas de hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto, apostados en una carretera principal cerca del puerto. En un video podía verse a los manifestantes enlazando los brazos a lo ancho de una vía y gritando “detengan los barcos”.

Chris Vinson, concejal local del Partido Conservador, apuntó que la protesta parecía estar “relacionada con la migración ilegal”.

“No tengo conocimiento de que haya habido violencia, aunque claramente, que hombres que visten equipo paramilitar negro y pasamontañas bloqueen el paso de tu vehículo es extremadamente intimidante”, aseveró.

La agencia nacional de carreteras indicó que las protestas bloquearon las rutas hacia el puerto y causaron un atasco de 6,4 kilómetros (4 millas) el sábado por la mañana. El Puerto de Dover señaló que uno de los viajes de acceso reabrió a última hora de la mañana.

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P&O Ferries, que opera servicios entre Dover y Calais, en Francia, manifestó que a los pasajeros que perdieran su ferry se les ofrecería el siguiente disponible.

El Puerto de Dover, en Dover, Reino Unido. REUTERS/Toby Melville
El Puerto de Dover, en Dover, Reino Unido. REUTERS/Toby Melville

Dover, a unos 110 kms (70 millas) al sureste de Londres, atendió a más de nueve millones de pasajeros y dos millones de vehículos de mercancías en 2025, según la web del puerto.

La ciudad ha sido escenario en el pasado de protestas contra la inmigración, centradas en quienes cruzan el canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones. Algunos políticos, entre ellos Nigel Farage, del partido de ultraderecha Reform UK, han aprovechado el tema. En un discurso el viernes, calificó a los solicitantes de asilo de “una invasión”.

El gobierno del Partido Laborista sostiene que el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir este año el número de personas que realizan el cruce en más de un 40%, frente a los datos de 2025.

Mike Tapp, legislador laborista que representa a Dover en el Parlamento, criticó a “idiotas que vienen a Dover a causar trastornos”.

“Apuesto a que si le preguntaras a cualquiera de esos ‘manifestantes’, no sabría que los cruces en pequeñas embarcaciones han bajado un 40% y que estamos trabajando mucho para arreglar el desastre”, escribió Tapp en Facebook el sábado. “ Váyanse a casa, disfruten su fin de semana/consigan un trabajo”.

(Con información de AP)

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