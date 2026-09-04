El fotógrafo José Luis Cabezas tendrá una calle en Barracas con su nombre

José Luis Cabezas recibió amenazas y advertencias desde su llegada a Pinamar durante el verano trágico de 1997

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La Legislatura porteña aprobó cambiar el nombre de un tramo de la calle California, en el barrio porteño de Barracas, por el de José Luis Cabezas, en homenaje al fotógrafo asesinado en 1997 mientras trabajaba en Pinamar para la revista Noticias.

La modificación abarca las alturas entre 2100 y 3400 de la calle California, donde funciona la editorial Perfil. La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos, ningún rechazo y 14 abstenciones. El bloque de La Libertad Avanza no acompañó la propuesta, aunque reivindicó la figura del reportero gráfico.

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El proyecto fue presentado por Rodrigo Lloret, director de Perfil, y por el legislador del PRO Matías López. La ley también ordena colocar una placa en la esquina de José Luis Cabezas y Santa Elena, junto a la redacción de Perfil.

Las normas que imponen o modifican nombres de calles en la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir un mecanismo de doble lectura. El texto se vota por primera vez en el recinto, pasa por una audiencia pública y luego vuelve a ser tratado por los legisladores.

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La propuesta se presentó en base a que la antigua planta de impresión de la revista Noticias, está situada en ese tramo de California. Fue allí donde se imprimió la edición cuya tapa publicó la histórica fotografía del empresario Alfredo Yabrán mientras caminaba por una playa de Pinamar, tomada por Cabezas. Desde 2015, toda la operación de Perfil se trasladó a ese edificio.

Cabezas fue asesinado en enero de 1997 (NA)

El crimen

Cabezas fue asesinado el 25 de enero en 1997 después de revelar por primera vez la cara del poderoso empresario postal, un acontecimiento que marcó la historia de la libertad de expresión del país y por la que cada 25 de enero se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico en Argentina.

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El crimen, perpetrado por la banda Los Horneros por presunto encargo de Yabrán, desnudó supuestos vínculos con el entonces presidente Carlos Menem.

Su asesinato se convirtió en un símbolo doloroso de la historia del periodismo argentino y generó numerosas manifestaciones en las que se mostraba la imagen del reportero gráfico acompañada con la frase “No se olviden de Cabezas”.

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En 1996 Cabezas fotografió en una playa al enigmático Yabrán, y la imagen -la primera que se conocía del empresario- fue publicada por Noticias el 3 de marzo junto con investigaciones sobre sus negocios.

Casi un año más tarde, a Cabezas le dispararon en la nuca dos veces y luego “prendieron fuego a su cuerpo, dentro del Ford Fiesta que Noticias había rentado para que el reportero gráfico pudiera cubrir aquella temporada de verano”, recordó el diario Perfil.

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Alfredo Yabrán fue fotografiado por el periodista José Luis Cabezas en la localidad de Pinamar, en 1996 (José Luis Cabezas/Perfil)

Según Gabriel Michi, periodista, amigo y compañero de Cabezas que identificó su cuerpo, la foto tomada a Yabrán “le puso rostro al personaje más poderoso de aquellos años 90”, que alardeaba que “ni los servicios de inteligencia tenían su foto”.

La investigación judicial reveló que Yabrán consideró la publicación de su imagen como una afrenta, y determinó que el exmilitar y su jefe de Seguridad Gregorio Ríos ordenara el secuestro de Cabezas a la banda criminal Los Horneros, coludidos con policías, recordó la SIP.

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Aunque Yabrán fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato, nunca fue juzgado. El empresario se suicidó en 1998 después de que se ordenara su arresto.

Los demás acusados por el crimen -varios policías, miembros de Los Horneros y el jefe de la custodia de Yabrán- fueron condenados a cadena perpetua, aunque luego sus sentencias fueron reducidas.

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