Sociedad

El fotógrafo José Luis Cabezas tendrá una calle en Barracas con su nombre

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña. El cambio de denominación se aplicará a un tramo de la calle California, donde está el edificio de la editorial Perfil

José Luis Cabezas recibió amenazas y advertencias desde su llegada a Pinamar durante el verano trágico de 1997
José Luis Cabezas recibió amenazas y advertencias desde su llegada a Pinamar durante el verano trágico de 1997
Guardar

La Legislatura porteña aprobó cambiar el nombre de un tramo de la calle California, en el barrio porteño de Barracas, por el de José Luis Cabezas, en homenaje al fotógrafo asesinado en 1997 mientras trabajaba en Pinamar para la revista Noticias.

La modificación abarca las alturas entre 2100 y 3400 de la calle California, donde funciona la editorial Perfil. La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos, ningún rechazo y 14 abstenciones. El bloque de La Libertad Avanza no acompañó la propuesta, aunque reivindicó la figura del reportero gráfico.

PUBLICIDAD

El proyecto fue presentado por Rodrigo Lloret, director de Perfil, y por el legislador del PRO Matías López. La ley también ordena colocar una placa en la esquina de José Luis Cabezas y Santa Elena, junto a la redacción de Perfil.

Las normas que imponen o modifican nombres de calles en la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir un mecanismo de doble lectura. El texto se vota por primera vez en el recinto, pasa por una audiencia pública y luego vuelve a ser tratado por los legisladores.

PUBLICIDAD

La propuesta se presentó en base a que la antigua planta de impresión de la revista Noticias, está situada en ese tramo de California. Fue allí donde se imprimió la edición cuya tapa publicó la histórica fotografía del empresario Alfredo Yabrán mientras caminaba por una playa de Pinamar, tomada por Cabezas. Desde 2015, toda la operación de Perfil se trasladó a ese edificio.

Cabezas fue asesinado en enero de 1997 (NA)
Cabezas fue asesinado en enero de 1997 (NA)

El crimen

Cabezas fue asesinado el 25 de enero en 1997 después de revelar por primera vez la cara del poderoso empresario postal, un acontecimiento que marcó la historia de la libertad de expresión del país y por la que cada 25 de enero se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico en Argentina.

El crimen, perpetrado por la banda Los Horneros por presunto encargo de Yabrán, desnudó supuestos vínculos con el entonces presidente Carlos Menem.

Su asesinato se convirtió en un símbolo doloroso de la historia del periodismo argentino y generó numerosas manifestaciones en las que se mostraba la imagen del reportero gráfico acompañada con la frase “No se olviden de Cabezas”.

En 1996 Cabezas fotografió en una playa al enigmático Yabrán, y la imagen -la primera que se conocía del empresario- fue publicada por Noticias el 3 de marzo junto con investigaciones sobre sus negocios.

Casi un año más tarde, a Cabezas le dispararon en la nuca dos veces y luego “prendieron fuego a su cuerpo, dentro del Ford Fiesta que Noticias había rentado para que el reportero gráfico pudiera cubrir aquella temporada de verano”, recordó el diario Perfil.

Alfredo Yabrán fue fotografiado por el periodista José Luis Cabezas en la localidad de Pinamar, en 1996 (José Luis Cabezas/Perfil)
Alfredo Yabrán fue fotografiado por el periodista José Luis Cabezas en la localidad de Pinamar, en 1996 (José Luis Cabezas/Perfil)

Según Gabriel Michi, periodista, amigo y compañero de Cabezas que identificó su cuerpo, la foto tomada a Yabrán “le puso rostro al personaje más poderoso de aquellos años 90”, que alardeaba que “ni los servicios de inteligencia tenían su foto”.

La investigación judicial reveló que Yabrán consideró la publicación de su imagen como una afrenta, y determinó que el exmilitar y su jefe de Seguridad Gregorio Ríos ordenara el secuestro de Cabezas a la banda criminal Los Horneros, coludidos con policías, recordó la SIP.

Aunque Yabrán fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato, nunca fue juzgado. El empresario se suicidó en 1998 después de que se ordenara su arresto.

Los demás acusados por el crimen -varios policías, miembros de Los Horneros y el jefe de la custodia de Yabrán- fueron condenados a cadena perpetua, aunque luego sus sentencias fueron reducidas.

Temas Relacionados

José Luis CabezasAlfredo Yabráncrimen de CabezasLegislatura porteñaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dinamarca ofrece visas Working Holiday para argentinos de hasta 30 años: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

El programa permite permanecer hasta 12 meses en el país europeo y trabajar durante parte de la estadía. Hay 150 permisos disponibles por año y el acceso se define por orden de inscripción

Dinamarca ofrece visas Working Holiday para argentinos de hasta 30 años: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

Avanza una ola polar en el AMBA: el domingo sería el día más frío

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional anticipan marcas de hasta 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, sin precipitaciones. Las alertas meteorológicas en el país

Avanza una ola polar en el AMBA: el domingo sería el día más frío

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

La fecha homenajea en Argentina a quienes sostienen la organización y la asistencia en oficinas e instituciones, mientras otros países eligieron jornadas diferentes para reconocer esa labor administrativa

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una escopeta recortada de doble caño calibre 28, una carabina calibre 22 y un rifle de aire comprimido

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

De la gran familia numerosa a la vejez sin nietos: el quiebre histórico de la demografía argentina

Nacieron en casas repletas de hermanos y hoy miran una vejez más extensa, pero con menos red familiar. El quiebre de la última década cambió una certeza doméstica y abre preguntas incómodas

De la gran familia numerosa a la vejez sin nietos: el quiebre histórico de la demografía argentina

DEPORTES

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

TELESHOW

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y defendió el derecho a la autodeterminación de los isleños

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y defendió el derecho a la autodeterminación de los isleños

Venezuela: la Justicia y la “transición”

Scott Bessent celebró el respaldo de la UE a la presión financiera impulsada por la Administración Trump contra el régimen de Irán

Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación