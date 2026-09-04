“Oportunismo”, “payasada” y “demagogia”: la oposición más dura criticó a Javier Milei por Malvinas

Diputados opositores

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El reclamo de Javier Milei sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los anuncios para impedir la explotación de recursos en las inmediaciones del archipiélago generó fuertes críticas entre distintos sectores de la oposición. Dirigentes peronistas, de izquierda y de la Unión Cívica Radical cuestionaron el giro del Gobierno, señalaron que varias de las medidas anunciadas ya contaban con antecedentes legales o administrativos y apuntaron contra la política exterior de la actual gestión.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, sostuvo que el Presidente demoró la aplicación de herramientas que ya estaban disponibles.

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“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, afirmó Bianco. Según explicó, ese período transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

El tuit de Carlos Bianco sobre el caso Malvinas

Bianco sostuvo que durante ese tiempo el proyecto “avanzó sin obstáculos” con una inversión prevista de US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y la preparación del buque destinado a la producción. También recordó que la Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan.

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“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, cuestionó.

Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria

“En 33 meses Milei no aportó nada significativo por la cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”, opinó Germán Martínez y agregó: “¿Por qué Milei no hizo el mismísimo 10 de diciembre de 2023 lo que hoy anunció? Tenía todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos sobre todos los temas".

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Sebastián Galmarini, diputado nacional, también apuntó contra el Presidente. “Del admirador de Thatcher… Milei nacionalista y utilizando las Islas Malvinas es un chiste de mal gusto que no resiste una conversación adulta”, escribió. Y agregó: “Da ajena”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó además el anuncio de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales. “Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas”, sostuvo. Su mensaje terminó con una consigna: “¡fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina!”.

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La postura de Myriam Bregman sobre el caso Malvinas

El ex canciller Jorge Taiana afirmó que las nuevas medidas llegaron después de una política que, según su interpretación, facilitó el avance británico. “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, señaló.

Taiana sostuvo que el Presidente busca “galtierizar” su figura y calificó como “peligroso” utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad en el marco de la estrategia del “Escudo de las Américas”. También recordó que las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya cuentan con sanciones previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

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Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, planteó una posición similar. “Bienvenido, Milei, a la Causa Malvinas”, escribió, antes de enumerar sus cuestionamientos. Señaló que el Presidente decidió aplicar una ley sancionada en 2011 y enviar fondos para una Base Naval en Ushuaia cuya construcción comenzó en 2022.

El exfuncionario argentino Agustín Rossi analizó el discurso de Javier Milei

“Por primera vez Milei reconoce que los isleños son una población implantada”, destacó Rossi, aunque luego cuestionó que el mandatario hablara de soberanía y, al mismo tiempo, justificara sus acciones a partir de su alianza con Donald Trump.

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“Si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”, admitió. Pero advirtió: “La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas”.

Matías Kulfas, ex ministro de Producción, también marcó una contradicción entre los anuncios y el avance de Sea Lion. Citó declaraciones de Amit Kornhauser, directivo de Navitas, quien afirmó que la decisión de inversión se completó “sin ninguna interferencia del Gobierno argentino”.

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Matías Kulfas, ex ministro de Producción

Según Kulfas, el empresario sostuvo además que “se puede entender que Milei apoya el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falklands y que no ve esto como una cuestión política a tratar”.

Victoria Tolosa Paz calificó el anuncio como “puro oportunismo” y preguntó: “¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?”. También sostuvo que la Base Naval Integrada anunciada por el Gobierno comenzó a construirse en 2022.

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“Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional. En unos días pasaron de libertarios admiradores de Thatcher y defensores de la autodeterminación de los kelpers, a manosear la causa Malvinas con la estrategia demagógica electoral más berreta de la historia. Mientras permiten el amarre de barcos petroleros británicos en el puerto de Ushuaia declaman soberanía con este discurso demagógico que no va a tener ningún efecto real”, agregó César Milani, ex jefe del Ejército.

Las declaraciones de César Milani

Santiago Cafiero, ex canciller, resumió su crítica en una frase: “El admirador de Thatcher tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023”.

Malena Galmarini también cuestionó el giro. “¿Recién se entera? ¡Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol”, escribió. Y preguntó: “¿Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???”.

Pablo Avelluto fue todavía más directo: “Prefiero a los jugadores de la selección con su bandera a este irresponsable haciendo uso de la demagogia nacionalista berreta”.

Desde la UCR, Pablo Juliano reclamó que se convoque al Consejo Nacional de Malvinas y pidió revertir decisiones vinculadas con instalaciones militares y defensa. “Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”, afirmó.

Ricardo Alfonsín, por su parte, escribió: “Es increíble. Todo, absolutamente todo lo que dijo recién Milei, es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.

Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex ministro de Educación, marcó una diferencia con el resto de las críticas y valoró parte del discurso. “Por supuesto que sí. Poner a Malvinas como una causa nacional, invitar a la oposición a trabajar en conjunto respecto a este tema es algo para celebrar”, dijo en TN.

Sin embargo, también señaló contradicciones. “Está diciendo todo lo contrario de lo que hizo”, afirmó, y cuestionó que las leyes que mencionó el Presidente no se aplicaran durante los últimos años. “Ahora, si va a aplicar esas leyes, ¿por qué no las aplicó estos dos años y medio, si las leyes están?”, preguntó.