Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Mariano Navone y Tomás Etcheverry. Uno de los dos avanzará a octavos del US Open (Crédito: Reuters)

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Dos argentinos, dos caminos diferentes y un mismo objetivo. Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán este viernes por la tercera ronda del US Open, en un partido con un premio doble para el tenis nacional: el ganador avanzará por primera vez a los octavos de final del torneo, con lo cual habrá un representante albiceleste entre los 16 mejores en Nueva York.

Según anunció la organización del torneo, el encuentro empezará no antes de las 17.00 (hora de la Argentina) en la Cancha 15. Será el primer cruce entre ambos jugadores a nivel ATP, y podrá verse en vivo por ESPN y en la señal de streaming Disney+.

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Navone, 49° del ranking mundial, es hasta ahora una de las grandes historias del US Open. En la primera ronda, y en su debut absoluto en el Arthur Ashe Stadium, eliminó a Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slam -24- de la historia, en un partido que se extendió durante cinco sets y terminó con un score de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en favor del argentino. La victoria significó el triunfo más importante de su carrera por el nombre y la jerarquía de su rival.

Pero Navone, de 25 años, no se conformó con ese golpe. En la segunda ronda volvió a remontar un partido después de perder el primer set: derrotó a Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon. El argentino necesitó tres horas y 28 minutos para completar la victoria ante el actual 43° de la clasificación de varones y consiguió, además, su segundo triunfo del año ante el italiano, a quien ya había vencido en la primera ronda del Masters 1000 de Montreal.

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Mariano Navone y Novak Djokovic se saludan tras el histórico triunfo del argentino (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

Del otro lado estará Etcheverry (32°), que llegó al torneo con la necesidad de recuperar terreno después de una gira de canchas duras sin victorias para él. El platense, de 27 años, jugó en Washington, Montreal y Cincinnati y siempre se despidió en el debut. En Nueva York encontró las respuestas que buscaba.

Su camino hacia la tercera ronda comenzó con una victoria contundente frente al checo Vit Kopriva (69°), por 6-3, 6-4 y 6-0. Luego superó al británico Jacob Fearnley (101°) en un partido que tuvo una larga interrupción por lluvia. Tras la reanudación, Etcheverry cerró el encuentro con un marcador de 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

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La clasificación le permitió igualar su mejor actuación en el US Open. Ya había llegado a la tercera ronda en 2024, aunque en aquella oportunidad su camino se detuvo allí. Ahora tendrá una nueva oportunidad de meterse por primera vez en los octavos de final en Flushing Meadows.

Navone y Etcheverry se cruzaron dos veces antes de sus respectivos ingresos al circuito grande y Tommy resultó ganador en ambas ocasiones: fue en el M15 de Buenos Aires, en 2019, y en el Challenger de Montevideo, en 2022.

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La última vez que dos argentinos se enfrentaron en la tercera ronda de un Grand Slam fue, justamente, en el US Open: en la edición 2012, Juan Martín Del Potro venció a Leonardo Mayer por 6-3, 7-5 y 7-6 (9).

Tomás Etcheverry encadenó dos triunfos sólidos en el US Open (Instagram: @tomasetcheverry123)

Este jueves, otro argentino alcanzó la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera: Francisco Cerúndolo. El 25° del ranking superó al alemán Jan-Lennard Struff (44°), verdugo de Camilo Ugo Carabelli (77°) en la primera ronda, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. Ahora tendrá un duro examen ante el estadounidense Taylor Fritz, número 10 del mundo.

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“No jugué bien, la verdad. Tuve algunos ratitos, como en los games de saque en el quinto set. Eso creo que fue lo mejor”, se sinceró el número 1 del país en declaraciones a ESPN al finalizar el partido.

Y agregó: “Estoy feliz por estar en la tercera ronda del US Open por primera vez. Era un objetivo que tenía. Tengo el día de mañana para ajustar el juego y hacerlo mejor el sábado”.

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