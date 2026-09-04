Política

Argentina ratificó que tiene el respaldo de Chile y advirtió: las empresas que operen en Malvinas serán excluidas de Vaca Muerta

El canciller Pablo Quirno detalló el paquete de medidas que anunció Javier Milei en cadena nacional y descartó que las sanciones a las compañías afecten la relación bilateral con Israel

pablo quirno javier milei
El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno
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El canciller Pablo Quirno ratificó hoy que el gobierno argentino cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre Malvinas y advirtió que las empresas que operen en las islas sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre, horas después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un paquete de medidas para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, el funcionario señaló que “Chile va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos como apoyo logístico para las Malvinas”.

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El canciller, además, confirmó que el DNU que anunció el Jefe de Estado para introducir mayor celeridad en el proceso sancionatorio de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios disputados, ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial. Remarcó, de manera puntual, que el texto agrega una cláusula para los proyectos del régimen RIGI: quienes ingresen al esquema de incentivos deberán presentar una declaración jurada de que no violan ni violarán esa norma.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

A ese instrumento se suma una decisión administrativa que asigna fondos al Ministerio de Defensa para la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. “El presidente cada cosa que ha dicho que iba a hacer desde diciembre del 23 la ha realizado. Esa es la construcción de credibilidad y confianza que Argentina le está dando al mundo”, subrayó el canciller.

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En relación a las compañías involucradas en Sea Lion, operado por Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, Quierno mencionó también a los proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y logísticos. Muchas de esas firmas operan simultáneamente en el archipiélago y en proyectos dentro del territorio argentino.

“Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios”, advirtió, y añadió que el país ofrece reglas claras, previsibilidad y un potencial de inversión de largo plazo. De esta forma, socias y proveedoras del proyecto podrían quedar excluidas del mercado local si no se desvinculan de las actividades en las islas.

Por otro lado, el canciller explicó que la obra en Ushuaia arrancó en 2022 pero fue interrumpida, y que su reactivación fue posible porque el Gobierno identificó espacio fiscal para financiarla sin comprometer el equilibrio presupuestario. “Argentina está haciendo las cosas por sí sola, como lo hemos hecho desde el 10 de diciembre de 2023”, sostuvo.

El canciller Pablo Quirno (EFE/ Juan Pablo Pino)
El canciller Pablo Quirno (EFE/ Juan Pablo Pino)

El canciller describió a Tierra del Fuego como el punto neurálgico del Atlántico Sur: una plataforma estratégica con funciones que van desde el acceso más corto a la Antártida hasta el monitoreo del mar argentino. Ante las versiones que vinculaban la instalación a un eventual uso por parte de Estados Unidos, Quirno fue categórico: “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos. De ninguna manera fue hablado con Trump”.

En tanto, sobre el impacto en la relación bilateral con Israel, Quirno descartó cualquier daño diplomático. Señaló que el canciller israelí ya fue notificado de la situación, que el embajador argentino en Tel Aviv tiene instrucciones de enviar las notas de disuasión correspondientes y que el Gobierno espera el respaldo de Israel. “No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo”, afirmó.

En paralelo, la Cancillería remitió 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a las firmas que proveen servicios a Navitas y Rockhopper —ambas ya sancionadas— que podrían quedar alcanzadas por las nuevas penalidades si mantienen esa vinculación.

Por último, y ante los cuestionamientos de la oposición, Quirno afirmó que las medidas anunciadas por Milei se trata de “una decisión presidencial trascendental que no tiene nada que ver con un evento electoral que va a suceder recién el año que viene”.

“Claramente hay cosas que no se han hecho en muchísimo tiempo. Acá está Argentina poniéndose a la altura que corresponde a la causa Malvinas, como lo indica nuestra Constitución”, sostuvo.

Como próximos pasos, el Gobierno confirmó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que busca aumentar las penas, ampliar el universo de actividades sancionadas y crear un Consejo de Seguridad Nacional. Quirno tampoco descartó un eventual viaje presidencial al Reino Unido: “Argentina va a decir su verdad en todos los ámbitos posibles”.

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