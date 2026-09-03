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Así fue el homenaje a Messi a los 10 minutos del duelo entre Boca Juniors y Vélez por la Copa Argentina

El arbitro Sebastián Zunino paró el juego, y los jugadores, hinchas y el propio juez reconocieron al astro argentino, que anunció su retiro de la Selección

El árbitro Sebastián Zunino puso en práctica la nueva reglamentación de la AFA por el retiro del 10 en la selección argentina
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El árbitro Sebastián Zunino detuvo el partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina a los 10 minutos del primer tiempo. Durante 57 segundos, jugadores, cuerpo técnico y público dedicaron un homenaje a Lionel Messi, tras la confirmación de su retiro de la selección argentina. El encuentro, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue el primero en aplicar la nueva disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante el lapso, que no llegó al minuto de duración por disposición de Zunino, los hinchas cantaron por el astro argentino e hicieron reverencias. Dentro de la cancha, los futbolistas y el juez aplaudieron.

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La medida surgió apenas horas antes del cruce, a través del boletín oficial número 6940, firmado por la mesa directiva de la AFA. El documento estableció que, en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas del fútbol local, tanto masculinas como femeninas, se detendría el juego a los 10 minutos del primer tiempo para rendir homenaje a la trayectoria de Messi con la camiseta nacional. La resolución alcanza al fútbol once, al futsal y al fútbol playa.

Zunino paró el juego a los 10 minutos
Zunino paró el juego a los 10 minutos

La AFA fijó ese instante preciso del partido como referencia simbólica al número 10, dorsal que Messi utilizó durante la mayor parte de su carrera con la selección argentina. El delantero, de 39 años y actual jugador del Inter Miami, es el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional, con 207 partidos, y también su máximo goleador, con 125 tantos convertidos.

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El protocolo dispuesto por la entidad no se limitó al cese del juego. Además del minuto de aplausos, la resolución exige que los estadios equipados con pantallas gigantes proyecten, antes del inicio de cada encuentro, un video institucional elaborado por la AFA en homenaje al capitán. La disposición se replicará durante todo el fin de semana en la Liga Profesional, con el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura, que incluye los duelos entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, Belgrano y Huracán, y Platense y Deportivo Riestra.

Messi comunicó su decisión de dejar la Selección argentina a través de una carta publicada en sus redes sociales el lunes, tras el cierre de su participación en el Mundial 2026. El anuncio generó reacciones inmediatas en distintos clubes del fútbol argentino. Horas después de conocida la noticia, Estudiantes de La Plata se anticipó al comunicado oficial de la AFA y desplegó, antes de su partido frente a Newell’s, una bandera con la leyenda “Gracias eternas Messi”.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también se expresó a través de un mensaje en redes sociales, en el que definió al rosarino como “el capitán de nuestros sueños” y remarcó su rol dentro y fuera de la cancha a lo largo de su carrera con la camiseta nacional.

La entidad anhela que Messi dispute, a modo de despedida, el primero de los tres encuentros de la próxima ventana FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Los duelos se llevarían a cabo en el país, con rivales a confirmar.

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