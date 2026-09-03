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El club de la Premier que está interesado en Mauro Icardi: “Es una telenovela andante, pero podría funcionar”

El delantero de 33 años también mantiene negociaciones con el Elche de España. Es agente libre, por lo que cuenta con algunos días extra para definir su destino

Mauro Icardi y María Eugenia Suárez miran un mapa sobre una mesa junto a equipaje en una sala con el cartel Destino.
El futbolista Mauro Icardi observa un mapaj unto a María Eugenia Suárez en medio de la incertidumbre sobre su próximo destino profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita. El delantero, de 33 años, continúa sin club, y aunque el mercado de pases en Europa ya cerró, tiene unos días más para negociar por tratarse de un agente libre. En este contexto, en las últimas horas, su nombre comenzó a sonar con fuerza en dos clubes.

Uno de ellos es el Elche de España, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik. Según la prensa de Alicante, la institución ya habría pedido información y al jugador le gustaría ese destino. Hay reflexiones en curso en el entorno del argentino ante la chance.

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El otro posible destino es el Everton. Keith Wyness, ex director ejecutivo del club, señaló en Football Insider que The Toffees “podrían utilizar el dinero obtenido por las ventas de Iliman Ndiaye y Beto para financiar una oferta de contrato al agente libre Mauro Icardi”.

David Moyes quedó con un solo delantero senior reconocido en su plantilla, después de que un desastroso día límite de fichajes terminara con la venta de Beto y, finalmente, con el fracaso en la operación por Folarin Balogun”, reza el artículo. En consecuencia, Wyness aconseja que la directiva se enfoque en los dos nombres más destacados”, es decir, el citado Icardi y Anthony Martial.

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Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, concluyó el consultor.

¿Puede el atacante recalar en la Premier League? El agente de Mauro Icardi, Letterio Pino, definió en declaraciones recogidas por el periodista Nicolò Schira el perfil del destino que busca el delantero argentino: estabilidad deportiva, por encima de cualquier oferta económica. “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, afirmó el representante.

El punta alza el trofeo tras ganar su sexto título con el Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)
El punta alza el trofeo tras ganar su sexto título con el Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

La postura del agente llegó horas después de que la Lazio pusiera en pausa la propuesta más concreta que recibió el rosarino en los últimos meses. El conjunto romano había ampliado su oferta inicial —dos millones y medio de dólares por un año— a un contrato de dos temporadas a tres millones de euros cada una. Pino reconoció que el interés fue real: “Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos: esperemos un momento, paremos”, dijo en referencia al director deportivo del club italiano, Angelo Fabiani. Según el agente, el freno no representa una puerta cerrada, y el vínculo con la Lazio se mantiene abierto más allá del cierre formal del mercado, dado que Icardi es agente libre.

Pino confirmó además que la Juventus tanteó al jugador en enero, con una charla que incluyó al director deportivo Damien Comolli y a Francois Ottolini, aunque esa negociación no prosperó. La Fiorentina también lo consideró como reemplazo de Moise Kean, a instancias de su director deportivo Fabio Paratici, pero finalmente eligió otros nombres.

El delantero está libre desde su salida del Galatasaray, club en el que marcó 77 goles, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga en 134 partidos, tras rechazar una oferta de renovación con una rebaja del 50% en su salario y solo 12 meses de contrato (hasta el 30 de junio, percibía 10 millones de dólares al año).

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