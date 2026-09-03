Tras un mes del destrozo en el área protegida de Pampa del Leoncito, la camioneta que sigue atrapada en el lugar

La Toyota Hilux que ingresó a la Pampa de Leoncito sigue sin ser removida del área protegida de San Juan.

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A casi un mes del incidente, la camioneta Toyota Hilux que ingresó al área conocida como Pampa de Leoncito sigue sin ser removida de la zona protegida sanjuanina y la causa judicial contra su conductor avanza sin una fecha definida para la extracción del rodado. Las últimas imágenes del lugar muestran que las huellas del vehículo permanecen intactas, con surcos de hasta 25 centímetros de profundidad, y los especialistas estiman que el terreno tardaría cerca de 80 años en recuperarse.

El hecho ocurrió el 8 de agosto pasado, cuando A.A., médico mendocino de 46 años, ingresó con su vehículo a la zona del barrizal en Calingasta y recorrió al menos 1,5 kilómetros sobre el suelo protegido, dejando a su paso la marca de los neumáticos. Tras las lluvias que azotaron la región, la superficie volvió a su estado de arcilla seca y quebradiza, pero el análisis posterior confirmó que los surcos no desaparecieron: siguen visibles y con esa profundidad que los expertos consideran indicativa de un daño de largo plazo.

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Desde el medio Tiempo San Juan informaron que la causa contra el conductor continúa su curso y que el proceso apunta a determinar tanto las medidas que se aplicarán contra el médico como el momento oportuno para retirar el vehículo.

El médico mendocino A.A. recorrió al menos 1,5 kilómetros con la camioneta sobre el suelo protegido en Calingasta.

Las autoridades aclararon que la maniobra de extracción se realizará de la manera que provoque el menor daño posible al ecosistema. Por ahora, personal de la Gendarmería Nacional custodia el área para impedir que alguien retire el rodado sin autorización y para evitar que el suelo sufra nuevas afectaciones.

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Lo que circuló en las últimas horas en redes sociales no hizo más que reforzar esa lectura. A casi dos semanas del hecho, la página de Facebook PaseAndo difundió fotografías de la planicie que permiten distinguir, con claridad, las pisadas de quienes estuvieron en el lugar, las huellas de los vehículos que participaron en las maniobras de rescate y, sobre todo, el trayecto completo que recorrió la Hilux antes de quedar atrapada en el barro. La comparación entre esas imágenes y las de los primeros días del episodio no deja margen de duda: la superficie no registró ninguna recuperación visible.

La patente del vehículo, según trascendió, pertenece a una mujer de Godoy Cruz. Además, según informó Diario Los Andes, la camioneta no solo avanzó sobre la planicie, sino que también debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie. Ese ida y vuelta dejó un daño de proporciones que el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó como una infracción grave.

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La causa judicial contra el conductor de la Toyota Hilux avanza sin fecha definida para extraer el vehículo de la Pampa de Leoncito.

La particularidad del terreno explica por qué el caso generó atención más allá de la provincia. La Pampa de Leoncito no es un suelo que se regenere con las lluvias ni con el cambio de estaciones: cada marca que se imprime sobre esa planicie funciona, en la práctica, como una cicatriz de larga duración, lo que otorga a estas fotografías un peso ambiental que va más allá del registro visual.

Uno de los puntos más debatidos desde que el episodio se hizo público es el de las sanciones. Carbajal señaló que las multas aplicadas en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos y fue directo al respecto: “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, según consignó el diario. El caso reabrió la discusión sobre la necesidad de endurecer las penalidades para este tipo de conductas en áreas protegidas, mientras la extracción del vehículo —sin fecha definida aún— sigue a la espera de que la justicia defina los pasos a seguir.

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