La Fórmula 1 declaró que en el GP de Italia habrá “calor extremo” y crece la preocupación en Alpine: “No es bueno”

Alpine sufre con el sobrecalentamiento de sus neumáticos en carreras con altas temperaturas (REUTERS/Benoit Tessier)

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El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 tendrá un factor ambiental adverso para Alpine. La FIA declaró riesgo por calor para la carrera en Monza, una medida que activó el protocolo especial de la Máxima ante temperaturas previstas por encima de 31 °C y obligará a los equipos a elegir entre montar chalecos refrigerantes para sus pilotos o añadir lastre al auto durante la carrera de este fin de semana. Franco Colapinto explicó cómo el calor excesivo perjudica al rendimiento del monoplaza A526.

“Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Creo que acá en Monza va a ser complicado. Intentaré maximizar las posibilidades que nos dé el coche que tenemos durante la carrera”, explicó el corredor argentino durante el media day sobre cómo se comporta el vehículo de Alpine en carreras con altas temperaturas. La excesiva degradación en las ruedas supone un importante contratiempo para el ritmo de carrera.

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El pronóstico del servicio meteorológico oficial del organismo, según difundió el portal especializado Motorsport, anticipa un escenario persistente durante las tres jornadas de actividad: 36 °C para la segunda práctica libre del viernes, 35 °C para la clasificación del sábado y 33 °C para la largada del domingo a las 15:00.

“De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento FIA F1, tras recibir una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0 °C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un Riesgo por Calor”, informó la FIA en un comunicado oficial.

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El traje refrigerante que pueden utilizar los pilotos para bajar la temperatura corporal en carreras de "calor extremo" (REUTERS/Jeremy Lee)

Con este panorama, la decisión pone en marcha procedimientos adicionales de refrigeración para los pilotos. Desde ese momento, cada equipo puede optar por que su piloto use un chaleco refrigerante o, si no lo hace, incorporar 0,5 kg de lastre al monoplaza. Esto se hace para equilibrar el peso de todos los equipos y que no se obtenga ventaja por desistir de la utilización de la prenda.

Más allá de que en un principio la FIA intentó que los chalecos refrigerantes sean obligatorios, recibió el rechazo por parte de pilotos que se quejaron por su incomodidad. Colapinto, por ejemplo, es uno de los participantes que se resiste a utilizar el sistema de refrigeración.

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El umbral fijado por el reglamento parte de los 31 °C de temperatura ambiente, medidos por el sistema oficial del campeonato. La herramienta fue impulsada después de las duras condiciones que se vivieron en Qatar en 2023, cuando varios competidores necesitaron asistencia médica por el calor extremo. La temperatura dentro del cockpit con estas condiciones puede superar los 60 grados.

La tecnología de los chalecos refrigerantes combina una prenda interna con 50 metros de conductos por los que circula líquido refrigerante, administrado por un microprocesador y una unidad instalada en el auto. “Puedo bajar hasta 4 kilos por carrera, en una hora y 45 minutos. Es como ir sobre rieles”, comentó hace algunos años Lewis Hamilton, sobre las condiciones que tienen que atravesar los pilotos en carreras sometidas a calor extremo.

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El chaleco refrigerante que suelen utilizar los pilotos de la Fórmula 1 antes de subirse al monoplaza (REUTERS/Jakub Porzycki)

Pese a que el rendimiento de Alpine podría sufrir contratiempos por las altas temperaturas y el desgaste de sus neumáticos, Colapinto podrá contar con el importante paquete de actualizaciones que el equipo ya implementó en el monoplaza de Gasly en el pasado Gran Premio de Países Bajos.

“Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”, analizó el argentino sobre las mejoras que implementó Alpine.

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A esto, agregó: “Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante, y definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año. Así que creo que es algo muy positivo en ese sentido. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo. Y, por supuesto, estamos agradecidos al equipo por el esfuerzo. Hemos tenido momentos difíciles con las mejoras este año, pero esta parece ser muy positiva”.

Con un panorama adverso, el Gran Premio de Italia en Monza iniciará el viernes con dos prácticas libres desde las 07:30 y 11:00 de Argentina. Luego de la clasificación a las 11:00 del sábado, la carrera principal se disputará el domingo desde las 10:00 con una temperatura prevista superior a los 33 grados.

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