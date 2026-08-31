El exembajador Diego Guelar y el posible giro de Trump sobre Malvinas: “Debilitaría enormemente la posición británica”

Diego Guelar consideró que Javier Milei podría capitalizar un avance diplomático de Estados Unidos en favor del reclamo argentino por Malvinas

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Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos respecto de la soberanía de las Islas Malvinas volvieron a poner al archipiélago en el centro de la agenda diplomática. El presidente estadounidense afirmó que “siempre revisa todas las posturas” y dejó abierta la posibilidad de un cambio en la posición de Washington.

Durante su visita a Infobae al Regreso, Diego Guelar analizó el alcance de esas palabras y advirtió que una declaración presidencial no implica necesariamente una modificación de la política exterior estadounidense. Sin embargo, consideró que, si el giro finalmente se concreta, tendría un impacto relevante para la Argentina y podría debilitar la posición británica.

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El posible giro de Washington y su impacto en Argentina

Para Guelar, una modificación de la postura estadounidense sobre Malvinas requeriría mucho más que una declaración de Trump. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó.

El exembajador señaló que una decisión de esa magnitud debería involucrar a distintas áreas de la administración estadounidense. “Esto no lo ha consensuado él ni con el Pentágono en términos de defensa, ni con la CIA, ni con el Departamento de Estado”, sostuvo.

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Diego Guelar advirtió que los proyectos petroleros en Malvinas, como Sea Lion, enfrentan dificultades técnicas y podrían aumentar la autonomía económica de las islas (Infobae en Vivo)

Aun así, destacó la importancia que tendría para Buenos Aires que Washington modificara su posición. “Ojalá la cumpla, porque indudablemente un cambio de posición de Estados Unidos para Argentina no es neutral”, afirmó.

Según Guelar, un eventual giro podría representar un avance diplomático para Argentina y “debilitar enormemente” la posición británica frente al reclamo por la soberanía de las islas.

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El diplomático, de todos modos, pidió cautela frente a las declaraciones de Trump. “Que lo esté revisando no significa que ocurra tampoco. Dejemos que el tiempo concrete o no”, planteó.

Qué significaría para Javier Milei

Un eventual cambio de Washington también tendría consecuencias políticas para el gobierno argentino. Guelar consideró que Milei podría capitalizar un avance diplomático de esas características.

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“Desde el punto de vista argentino, un impacto positivo. Porque debilita enormemente a la posición británica. Eso no hay ninguna duda”, sostuvo.

Guelar afirmó que una modificación de la posición de Estados Unidos sobre Malvinas requeriría consulta del Congreso y decisión de otras áreas del gobierno (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

En ese sentido, remarcó el carácter transversal del reclamo: “Malvinas es una causa nacional y, por lo tanto, si producto de nuestra política con Estados Unidos se produjera esto, sin lugar a duda el presidente lo capitalizaría y tendría razón en capitalizarlo”.

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Sin embargo, el ex embajador insistió en que todavía no existe una decisión concreta de Washington. Para graficar la necesidad de diferenciar los anuncios de Trump de las políticas efectivamente adoptadas, mencionó sus declaraciones sobre Vladimir Putin. “Él no es vocero de Putin”, afirmó.

La grieta y la estrategia argentina para recuperar las islas

Más allá de lo que decida Estados Unidos, Guelar ubicó la principal dificultad argentina en la falta de continuidad de las políticas de Estado. Según su diagnóstico, los cambios de orientación entre gobiernos terminan afectando la credibilidad del país y reducen su capacidad de negociación internacional.

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“Hay una relación directa entre nuestra capacidad de derrotar a la grieta, que es el grave problema que tenemos, a diferencia de todos nuestros vecinos”, sostuvo.

Para el ex embajador, la cuestión de Malvinas también debería abordarse desde una perspectiva regional. “La reivindicación de Malvinas es argentina desde el punto de vista de la jurisdicción, pero es americana”, afirmó. Y agregó: “Toda Sudamérica coincide en que Malvinas está en Sudamérica bajo jurisdicción argentina”.

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Guelar afirmó que una modificación de la posición de Estados Unidos sobre Malvinas requeriría consulta del Congreso y decisión de otras áreas del gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, consideró que una mayor integración con los países de la región fortalecería la posición argentina. “Hay una relación directa entre nuestra capacidad de reconciliarnos hacia adentro e integrarnos con nuestros vecinos para tener una capacidad negociadora más grande y, por lo tanto, estar más cerca de recuperar Malvinas”, sostuvo.

El petróleo y el desafío económico

Otro de los factores que puede modificar el escenario alrededor del archipiélago es el desarrollo de proyectos petroleros. Guelar se refirió al proyecto Sea Lion y advirtió sobre las dificultades técnicas que enfrenta la explotación de hidrocarburos en la zona.

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“El tema petrolero ha tenido siempre muchas dificultades, porque son aguas muy profundas y muy tumultuosas, muy turbulentas, con olas de diez metros de altura. Hace muy difícil la explotación petrolera”, explicó.

También señaló que los anuncios sobre el avance de los proyectos deben ser observados con cautela porque parte de ellos está vinculada con la búsqueda de financiamiento. “Cada tanto hay noticias que hacen de la inminencia, porque tiene que ver con la captación de fondos, de financiamiento de estos proyectos”, sostuvo.

Si la explotación llegara a consolidarse, advirtió, podría aumentar la autonomía económica de las islas y, con ella, su margen de autonomía política.

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas (EFE/Al Drago/Pool)

Por eso, Guelar insistió en que Argentina debería concentrarse en construir una estrategia de largo plazo en lugar de depender de las coyunturas internacionales. “Más que ocuparnos de las internas en Inglaterra, tenemos que superar la grieta en la Argentina”, afirmó.

Y resumió su posición con una definición que excede la disputa por Malvinas: “Tenemos que constituir objetivos nacionales permanentes, que no importa qué administración sea”.

Para Guelar, esa estabilidad también es necesaria para recuperar peso económico y diplomático. Comparó la capacidad de Argentina para atraer inversiones con la de Brasil y señaló: “Brasil ha tenido el año pasado 77 mil millones de dólares de inversión extranjera y nosotros 3.100. ¿Quién es el creíble?”.

En el cierre, trasladó ese diagnóstico al escenario interno y advirtió sobre el costo del crédito: “Tenemos 20 millones de argentinos que han tomado préstamos. Muy buena señal, porque no podían tomar el dinero prestado. Pero resulta ser que las tasas son de 120 al 170%”.

Su conclusión fue que el fortalecimiento de la posición argentina no depende exclusivamente del respaldo de otras potencias. “Eso no nos resuelve ni China, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni la Unión. Lo tenemos que resolver nosotros”, sostuvo.

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