Chapecoense, 10 años después: los misterios detrás de una tragedia que pudo evitarse

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El 28 de noviembre de 2016, el avión que trasladaba al plantel del Chapecoense hacia Medellín se estrelló contra una montaña cuando se encontraba a pocos kilómetros del aeropuerto. El equipo brasileño viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. De las 77 personas que estaban a bordo, 71 murieron y seis sobrevivieron.

A diez años de la tragedia, el periodista y escritor Javier Sinay reconstruyó durante una década las circunstancias que llevaron al accidente y las historias de quienes lograron sobrevivir. El resultado de esa investigación es El secreto de los sobrevivientes, un libro que recorre el expediente judicial, las causas aeronáuticas, las decisiones que precedieron al vuelo y las vidas que continuaron después de aquella noche.

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En diálogo con Infobae a la Tarde, Sinay resumió la causa principal del accidente en una frase: “El avión se estrella porque se queda sin combustible. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Es muy sencillo”.

La aeronave había partido de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con una cantidad de combustible que no contemplaba el margen necesario para afrontar una demora. Durante el trayecto, otro avión declaró una emergencia y recibió prioridad para aterrizar en Medellín. El vuelo del Chapecoense quedó entonces a la espera mientras consumía sus últimas reservas.

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Según reconstruyó Sinay, el piloto demoró hasta los últimos minutos en informar la gravedad de la situación. “Había hecho el vuelo, siempre había llegado justito a Medellín, pero este día otro avión se declaró en problemas y le dieron pista a ese. El piloto del Chapecoense era socio dueño de la compañía y no avisó la emergencia hasta el último momento para evitar sanciones”, relató.

El accidente del Chapecoense ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión se estrelló cerca de Medellín y dejó 71 muertos y seis sobrevivientes (AFP)

Para el periodista, la tragedia no puede explicarse simplemente como una fatalidad. “El accidente fue producto de decisiones negligentes. Hay cosas que no son azar ni misterio, son negligencia y responsabilidad penal”, afirmó.

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Por qué el Chapecoense viajó en ese avión

La elección de la compañía aérea estuvo vinculada con las regulaciones brasileñas y con una cuestión de costos. El club, que había alcanzado por primera vez la final de un torneo continental, contrató a LaMia para trasladar al plantel hasta Colombia.

“Por la ley brasileña, si contratás un chárter que no es del país de salida ni de llegada, no puede salir de Brasil, por eso fueron a Bolivia. Era tres veces más barato que las aerolíneas grandes”, explicó Sinay.

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La combinación de una planificación deficiente, un vuelo realizado con combustible insuficiente y la demora para obtener autorización de aterrizaje terminó dejando a la tripulación sin margen de maniobra.

La investigación posterior estableció que el avión no contaba con la reserva de combustible necesaria para afrontar una eventual contingencia. Cuando finalmente se declaró la emergencia, ya era demasiado tarde para llegar hasta Medellín.

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La investigación sobre el vuelo del Chapecoense determinó que la aeronave salió de Bolivia sin la reserva de combustible necesaria para afrontar demoras (AP Photo/Luis Benavides)

El gol de San Lorenzo que dio origen al libro

La investigación de Sinay comenzó antes de que el accidente adquiriera una dimensión internacional. El punto de partida fue la semifinal de la Copa Sudamericana que el Chapecoense disputó contra San Lorenzo.

El equipo brasileño había conseguido un empate 1-1 en Buenos Aires y luego igualó 0-0 en el partido de vuelta, resultado que le permitió clasificarse a la final. Una jugada sobre el cierre del encuentro quedó en la memoria de Sinay porque, de haber terminado en gol, habría cambiado el destino del Chapecoense.

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“El libro empieza porque San Lorenzo jugó la semifinal contra Chapecoense y erró un gol sobre la hora. Si ese gol entraba, Chapecoense no llegaba a la final y no tomaba ese vuelo”, contó.

El trabajo incluyó entrevistas, documentación judicial y la reconstrucción del lugar del accidente. Sinay incluso viajó hasta la montaña donde cayó la aeronave. “Fui al cerro donde se estrelló el avión, a 19 kilómetros del aeropuerto de Medellín, y todavía había restos pulverizados de metal tres años después”, recordó.

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También entrevistó al dueño de LaMia, quien había evadido la Justicia y respondió un cuestionario de 40 preguntas. “El libro tiene desde lo pericial —hablé con el dueño del avión, que evadió la justicia y respondió cuarenta preguntas— hasta lo filosófico”, señaló.

El piloto del avión de Chapecoense demoró la declaración de emergencia hasta los últimos minutos, según reconstruyó Javier Sinay (AP Photo/Luis Benavides)

El azar detrás de los seis sobrevivientes

La investigación llevó a Sinay a detenerse en un aspecto que excede las causas técnicas del accidente: las circunstancias individuales que determinaron quiénes sobrevivieron.

Uno de los casos que encontró estuvo relacionado con Lionel Messi y la Selección argentina. Meses antes del accidente, el equipo nacional había utilizado el mismo avión durante la Copa América Centenario.

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“Uno se sentó donde se había sentado Messi porque la selección argentina viajó en ese mismo avión meses antes. Ese hombre murió”, relató.

Para Sinay, esa clase de situaciones muestran que no todo puede explicarse a partir de las responsabilidades humanas. “Descubrí desde cosas azarosas hasta cuestiones técnicas y políticas. Hay decisiones que se pueden explicar, pero otros aspectos son puro azar”, sostuvo.

Qué pasó con los seis sobrevivientes

De las 77 personas que viajaban en el avión, seis lograron sobrevivir al impacto. Sus historias posteriores ocupan un lugar central en el libro.

La reconstrucción de Javier Sinay también sigue la vida de los seis sobrevivientes del Chapecoense y las distintas formas en que continuaron después del accidente (EFE/Toni Albir/Archivo)

Alan Ruschel, uno de los futbolistas del plantel, consiguió regresar al fútbol profesional. El arquero Jackson Follmann sufrió la amputación de una pierna y posteriormente se convirtió en una figura reconocida en Brasil, donde incluso participó de un reality.

Otro de los sobrevivientes se convirtió en pastor y la tripulante Ximena Suárez volvió a trabajar como azafata. En su encuentro con Sinay, ella resumió la nueva dimensión que adquirió su vida después del accidente: “Creo que soy un ejemplo ahora. ¿De qué? No sé, quizás de resiliencia”.

Cada uno debió reconstruir su vida después de una tragedia que dejó consecuencias físicas y emocionales permanentes. El libro sigue esos recorridos para mostrar qué ocurrió con ellos después de dejar atrás aquella montaña.

Diez años después

La reconstrucción permite establecer una cadena de hechos que condujo al desastre: el avión partió con combustible insuficiente, la demora para aterrizar consumió las reservas disponibles y la emergencia fue comunicada cuando ya no quedaba margen para evitar el impacto.

El libro 'El secreto de los sobrevivientes' vincula el origen de la investigación con la semifinal entre San Lorenzo y Chapecoense en la Copa Sudamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hay otra parte de la historia que permanece abierta: por qué seis personas sobrevivieron cuando otras 71 murieron y cuánto influyeron las circunstancias particulares de cada pasajero.

Después de una década dedicada a reconstruir aquella noche, Sinay decidió concentrarse en las preguntas que todavía pueden responderse. “Yo ya no busco ni el porqué ni el para qué, sino el cómo”, afirmó.

Ese “cómo” atraviesa El secreto de los sobrevivientes, cómo una serie de decisiones evitables terminó llevando al Chapecoense hasta aquella montaña y cómo, después de la tragedia, seis personas encontraron distintas maneras de continuar con sus vidas.

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