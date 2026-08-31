El nombre que River Plate tiene en el radar ante la posible salida de Martínez Quarta

River podría incorporar un central ante la posible salida de Martínez Quarta (Fotobaires)

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River Plate negocia contrarreloj la incorporación de un defensor central a horas de que se cierre el mercado de pases en la Argentina, previsto para el miércoles. El nombre que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Francisco Álvarez, marcador de 26 años que milita en Argentinos Juniors y que también despertó la atención de Boca.

El interés del Millonario por el zaguero sanjuanino no es nuevo. Días atrás, la dirigencia de River entabló contactos informales con Argentinos Juniors para conocer las condiciones del traspaso, en momentos en que el club de La Paternal también recibía sondeos del Xeneize.

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El factor que terminó de inclinar la balanza para iniciar la negociación fue la posible salida de Lucas Martínez Quarta. El defensor quedó apuntado tras la eliminación ante Santa Fe, en la que erró un penal en una instancia decisiva. TyC Sports señaló que tanto el jugador como el club no verían con malos ojos una negociación. En ese contexto, River ya rechazó en los últimos días una oferta proveniente del fútbol de Qatar por el zaguero, aunque esa posibilidad, u otra similar, podría reflotar en las próximas horas. Además, apareció el interés del Genoa de Italia. Y el mercado de pases en Europa cierra este martes.

Francisco Álvarez está en el radar de River (@AAAJoficial)

En Núñez estiman que una eventual transferencia por Álvarez podría concretarse por una cifra cercana a los cinco millones de dólares. El defensor, de perfil diestro, se destaca por su salida limpia de pelota, su juego aéreo tanto en ataque como en defensa y su firmeza en los duelos mano a mano. Antes de recalar en Argentinos Juniors, donde disputó 104 partidos, pasó por San Martín de San Juan (49 encuentros), Talleres (5), Patronato (17) y Barracas Central (42).

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Entre ambas dirigencias existe un antecedente reciente que podría facilitar una negociación exprés: a fines de marzo, River le compró a Tobías Ramírez en una operación resuelta en apenas 24 horas, que le permitió al Bicho equilibrar sus cuentas tras quedar afuera en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Álvarez compartió equipo con Ramírez en 26 oportunidades durante su etapa en La Paternal.

El plantel de River cuenta actualmente con cinco defensores centrales. Nicolás Otamendi, capitán del equipo, es considerado indiscutido. Detrás de él, el panorama es menos sólido: Martínez Quarta atraviesa fuertes cuestionamientos, Lautaro Rivero perdió terreno desde la final del Torneo Apertura, Facundo González todavía es un juvenil que alterna y Tobías Ramírez recién retoma ritmo tras una larga recuperación de rodilla, con apenas dos partidos disputados en la Reserva.

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Zaid Romero, defensor que hoy milita en el Getafe de España, también había sido sondeado al inicio del mercado, aunque esa chance perdió fuerza después de que el club español ejerciera la opción de compra por su pase hace algunos meses. En la dirigencia de River no descartan además avanzar con un jugador que actualmente se desempeña en el exterior, cuyo nombre no trascendió.

Con el libro de pases a punto de cerrarse, en el club son optimistas respecto de destrabar una negociación en las próximas horas, posiblemente durante la jornada del martes.

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Tras el triunfo ante Banfield, River llegó siete puntos en la Zona B y quedó a tiro de ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Además, achicó la brecha en la Tabla Anual con 36 unidades y está a cinco del último en ingresar a la Copa Libertadores. Su próximo compromiso será el domingo 6 de septiembre frente a Independiente Rivadavia en el Monumental.