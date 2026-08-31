Parry Frames Studio anuncia ‘Stray Dog: Nobody Cares’, un soulslike con un perro

Stray Dog: Nobody Cares presenta su tráiler.

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Parry Frames Studio anunció Stray Dog: Nobody Cares, un RPG de acción tipo soulslike protagonizado por un perro callejero que combate con una espada en la boca. El juego está en desarrollo para PC y será distribuido mediante Steam, aunque todavía no tiene una fecha ni una ventana aproximada de lanzamiento.

Un perro en busca de su salvador

La historia comienza con un perro callejero rescatado por un caballero errante. Cuando su salvador cae en desgracia, el animal debe recorrer un reino de fantasía oscura y corrompido para encontrarlo y rescatarlo. El protagonista tiene un aspecto cercano al de un lobo, pero su papel se aleja del acompañante habitual: es el personaje controlable y el centro de toda la aventura.

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Durante el viaje habrá antiguas ruinas, criaturas monstruosas, hogueras y jefes de gran tamaño. Estos elementos siguen varias convenciones de los soulslike, juegos de acción centrados en enemigos peligrosos, combates exigentes y la necesidad de aprender patrones de ataque antes de avanzar.

La imagen del perro con una espada en la boca recuerda directamente a Sif, uno de los jefes más reconocibles de Dark Souls. La diferencia está en el punto de vista. En lugar de enfrentarse al animal, el jugador controlará a uno durante toda la campaña y conocerá su vínculo con el caballero al que intenta salvar.

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Combate, parries y movimientos sigilosos

Parry Frames Studio cita a Sekiro: Shadows Die Twice entre las principales inspiraciones del proyecto. El sistema de combate incluirá parries, ataques por la espalda, ejecuciones y acciones de sigilo. Un parry es un bloqueo realizado en el instante preciso: permite desviar el golpe rival y suele dejar al enemigo expuesto a una respuesta inmediata.

Los desarrolladores señalan que será posible escoger entre diferentes estilos de combate. A la vez, la información disponible sugiere que el protagonista partirá de una base más definida que los personajes personalizables de otros RPG. La variedad dependería de las decisiones tomadas durante las peleas, como avanzar sin ser detectado, buscar la espalda de una criatura o enfrentar sus ataques con bloqueos precisos.

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El sigilo tendrá un papel propio, aunque Parry Frames Studio todavía no explicó cómo funcionarán la detección, las rutas alternativas o las ejecuciones silenciosas. Los primeros detalles sí anticipan que el perro podrá eliminar enemigos sin entrar siempre en un enfrentamiento frontal.

La espada sostenida en la boca tampoco será una referencia meramente visual. Las imágenes y la descripción del juego presentan al animal usando el arma para detener golpes y ejecutar ataques directos, una decisión que adapta movimientos habituales del género a un protagonista de cuatro patas.

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Stray Dog: Nobody Cares

Lanzamiento en Steam y antecedentes del estudio

Stray Dog: Nobody Cares tiene confirmada únicamente una versión para PC a través de Steam. El anuncio no incluye ediciones para consolas, requisitos técnicos, precio ni detalles sobre posibles pruebas previas al estreno.

Este no es el primer soulslike de Parry Frames Studio. El equipo publicó anteriormente Crimson Oath, otro RPG de acción que obtuvo una valoración general de “muy positivas” entre los usuarios de Steam. Ese antecedente sitúa al nuevo proyecto dentro del mismo género, aunque con una premisa y un protagonista diferentes.

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Parry Frames Studio todavía debe mostrar con mayor profundidad los escenarios, los jefes y las opciones de combate. La fecha aproximada de lanzamiento de Stray Dog: Nobody Cares sigue sin anunciarse.