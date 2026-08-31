Malditos Nerds

Parry Frames Studio anuncia ‘Stray Dog: Nobody Cares’, un soulslike con un perro

El RPG de acción permitirá explorar un reino de fantasía oscura, usar sigilo y combatir con una espada sostenida en la boca

Stray Dog: Nobody Cares presenta su tráiler.
Guardar

Parry Frames Studio anunció Stray Dog: Nobody Cares, un RPG de acción tipo soulslike protagonizado por un perro callejero que combate con una espada en la boca. El juego está en desarrollo para PC y será distribuido mediante Steam, aunque todavía no tiene una fecha ni una ventana aproximada de lanzamiento.

Un perro en busca de su salvador

La historia comienza con un perro callejero rescatado por un caballero errante. Cuando su salvador cae en desgracia, el animal debe recorrer un reino de fantasía oscura y corrompido para encontrarlo y rescatarlo. El protagonista tiene un aspecto cercano al de un lobo, pero su papel se aleja del acompañante habitual: es el personaje controlable y el centro de toda la aventura.

PUBLICIDAD

Durante el viaje habrá antiguas ruinas, criaturas monstruosas, hogueras y jefes de gran tamaño. Estos elementos siguen varias convenciones de los soulslike, juegos de acción centrados en enemigos peligrosos, combates exigentes y la necesidad de aprender patrones de ataque antes de avanzar.

La imagen del perro con una espada en la boca recuerda directamente a Sif, uno de los jefes más reconocibles de Dark Souls. La diferencia está en el punto de vista. En lugar de enfrentarse al animal, el jugador controlará a uno durante toda la campaña y conocerá su vínculo con el caballero al que intenta salvar.

PUBLICIDAD

Combate, parries y movimientos sigilosos

Parry Frames Studio cita a Sekiro: Shadows Die Twice entre las principales inspiraciones del proyecto. El sistema de combate incluirá parries, ataques por la espalda, ejecuciones y acciones de sigilo. Un parry es un bloqueo realizado en el instante preciso: permite desviar el golpe rival y suele dejar al enemigo expuesto a una respuesta inmediata.

Los desarrolladores señalan que será posible escoger entre diferentes estilos de combate. A la vez, la información disponible sugiere que el protagonista partirá de una base más definida que los personajes personalizables de otros RPG. La variedad dependería de las decisiones tomadas durante las peleas, como avanzar sin ser detectado, buscar la espalda de una criatura o enfrentar sus ataques con bloqueos precisos.

El sigilo tendrá un papel propio, aunque Parry Frames Studio todavía no explicó cómo funcionarán la detección, las rutas alternativas o las ejecuciones silenciosas. Los primeros detalles sí anticipan que el perro podrá eliminar enemigos sin entrar siempre en un enfrentamiento frontal.

La espada sostenida en la boca tampoco será una referencia meramente visual. Las imágenes y la descripción del juego presentan al animal usando el arma para detener golpes y ejecutar ataques directos, una decisión que adapta movimientos habituales del género a un protagonista de cuatro patas.

Stray Dog: Nobody Cares
Stray Dog: Nobody Cares

Lanzamiento en Steam y antecedentes del estudio

Stray Dog: Nobody Cares tiene confirmada únicamente una versión para PC a través de Steam. El anuncio no incluye ediciones para consolas, requisitos técnicos, precio ni detalles sobre posibles pruebas previas al estreno.

Este no es el primer soulslike de Parry Frames Studio. El equipo publicó anteriormente Crimson Oath, otro RPG de acción que obtuvo una valoración general de “muy positivas” entre los usuarios de Steam. Ese antecedente sitúa al nuevo proyecto dentro del mismo género, aunque con una premisa y un protagonista diferentes.

Parry Frames Studio todavía debe mostrar con mayor profundidad los escenarios, los jefes y las opciones de combate. La fecha aproximada de lanzamiento de Stray Dog: Nobody Cares sigue sin anunciarse.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingStray Dog: Nobody CaresParry Frames Studio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro’ suma un DLC con Joker y Harley Quinn

Colección Caótica llegará el 18 de septiembre con una misión narrativa, un modo contrarreloj y objetos cosméticos

‘Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro’ suma un DLC con Joker y Harley Quinn

Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en el primer tráiler de ‘Unabomber’

La película dirigida por Janus Metz llegará mundialmente a Netflix el 25 de septiembre

Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en el primer tráiler de ‘Unabomber’

‘Star Citizen: Squadron 42′ saldrá en 2027 para no competir con GTA VI

Un grupo de patrocinadores y creadores podrá probarlo el 9 y 10 de octubre de 2026

‘Star Citizen: Squadron 42′ saldrá en 2027 para no competir con GTA VI

Netflix presenta ‘Bass X Machina’, el western steampunk animado por Studio Mir

La serie para adultos enfrenta al agente de la ley con forajidos, máquinas y amenazas sobrenaturales

Netflix presenta ‘Bass X Machina’, el western steampunk animado por Studio Mir

‘No Law’, del estudio Neon Giant, llegará en 2027 con decisiones y rutas alternativas

En PC podrá adquirirse mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store

‘No Law’, del estudio Neon Giant, llegará en 2027 con decisiones y rutas alternativas

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en el primer tráiler de ‘Unabomber’

Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski en el primer tráiler de ‘Unabomber’

Sacha Baron Cohen revive a Ali G y estrena el tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’

REVIEW | La Guerra de los Últimos - Un mundo post apocalíptico con Jacob Elordi y Margaret Qualley

Entrevistamos a Will Forte, Lana Condor y Dave Green, estrellas y director de ‘Coyote vs. Acme’

Retrocultura Activa | ¡Goonies al Rescate! Redescubriendo el tesoro de nuestra infancia

SERIES

Netflix presenta ‘Bass X Machina’, el western steampunk animado por Studio Mir

Netflix presenta ‘Bass X Machina’, el western steampunk animado por Studio Mir

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

Kit Harington se suma a ‘Harry Potter’ como Lockhart por la salida de Nicholas Hoult

‘One Piece: La batalla de Arabasta’ suma cuatro actores y llegará en 2027

Owen Wilson regresa a Apple TV con la temporada 2 de ‘Sticks’