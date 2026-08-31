El Hospital Garrahan desvinculó a la gremialista Norma Lezana por “no ocupar su puesto de trabajo”

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El Hospital Garrahan desvinculó a la gremialista Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), tras un sumario iniciado para determinar si cumplió sus funciones durante 2025, según un comunicado de la institución.

El comunicado del Hospital Garrahan

De acuerdo con las actuaciones del proceso, el hospital no pudo acreditar que Lezana hubiera realizado tareas asistenciales como nutricionista en ese período y sí constató su participación en actividades gremiales. La decisión se adoptó luego de tomar declaración a trabajadores, a quienes se consultó sobre su desempeño laboral.

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La resolución se encuadró en un “fortalecimiento institucional” orientado a garantizar el cumplimiento de funciones asignadas y una administración eficiente y transparente de recursos públicos, indicó el hospital. Durante 2025, la institución atravesó alta conflictividad gremial con medidas de fuerza, asambleas y movilizaciones que afectaron su funcionamiento.

En ese contexto, el hospital sostuvo que Lezana tuvo participación activa en acciones gremiales y que protagonizó la ocupación de la oficina de la Dirección Médica. La institución afirmó que, pese a las medidas de fuerza, mantuvo la atención y la continuidad de prestaciones esenciales con personal asistencial que cubrió la carga laboral de quienes realizaron paro.

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El sumario concluyó con la desvinculación al considerar que “no atendió a ningún paciente” e incumplió las tareas correspondientes a su puesto durante el período analizado, señaló el Hospital Garrahan. También vinculó la medida con una nueva etapa de gestión centrada en responsabilidades laborales, uso responsable de recursos y la prioridad de atención de niños y adolescentes.

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