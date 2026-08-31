República Dominicana

Banco Central dominicano mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25% anual

La entidad monetaria dejó estable el referente de agosto y también mantuvo los instrumentos de corto plazo, al evaluar el avance de la economía local y los riesgos externos ligados a Oriente Medio

Pilas de pesos dominicanos en una mesa de madera clara junto a un gráfico de barras rojo y azul con el logo del Banco Central, monedas, gafas y un bolígrafo.
Pilas de pesos dominicanos y un gráfico del Banco Central de la República Dominicana ilustran el aumento de la inflación sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mantuvo en 5.25% anual la tasa de política monetaria (TPM) correspondiente a agosto, ante un escenario de crecimiento sostenido de la actividad local y presiones externas asociadas al conflicto en Oriente Medio, informó este lunes EFE.

La autoridad monetaria también dejó sin cambios la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, conocida como Repos a un día, en 5.75%. La tasa de depósitos remunerados Overnight continuó en 4.50%. El BCRD detalló en un comunicado citado por EFE, sus proyecciones apuntan a que la inflación retomará el rango objetivo de 4% ± 1% durante el cuarto trimestre de 2026. El organismo sostuvo que las expectativas inflacionarias permanecen alineadas con esa meta.

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El banco emisor señaló que el proceso de desaceleración de los precios registró avances en julio. La inflación interanual pasó de 5.67% en junio a 5.47% en julio, aunque aún se ubicó por encima del límite superior del intervalo establecido por la institución.

La inflación subyacente, que excluye los artículos de mayor volatilidad dentro de la canasta de consumo, alcanzó el 4.96%. Ese indicador sí quedó dentro del rango previsto por la autoridad monetaria y forma parte de las variables que el organismo sigue para definir la orientación de su política.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la entrada principal al Banco Central de al República Dominicana (BCRD), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la entrada principal al Banco Central de al República Dominicana (BCRD), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El comunicado indicó que el comportamiento reciente de los precios responde, en parte, a la suba de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La prolongación de la crisis en Oriente Medio incidió sobre esos mercados, con efectos sobre los costos de los combustibles y otros bienes vinculados a la energía.

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EFE consignó que el Banco Central vinculó el actual nivel de tasas con la necesidad de preservar el proceso de convergencia de la inflación, sin dejar de observar la evolución de la economía dominicana y los riesgos procedentes del panorama internacional.

La actividad económica y la proyección de crecimiento

La actividad económica mantuvo un ritmo de expansión durante julio. El indicador mensual de actividad económica (IMAE) mostró una variación interanual de 4.6%, de acuerdo con los datos difundidos por la entidad. Con ese resultado, la economía de República Dominicana acumuló una expansión de 4.5% entre enero y julio de 2026. El desempeño estuvo asociado a la evolución de actividades que tienen incidencia directa en el empleo, la inversión y la demanda interna.

Entre los sectores con mayor aporte al crecimiento figuran la construcción, la minería, la intermediación financiera y el rubro de hoteles, bares y restaurantes. La evolución de este último segmento refleja el peso del turismo y de los servicios vinculados al consumo en la estructura económica nacional.

Obra de construcción en República Dominicana con múltiples trabajadores, una pala cargadora amarilla, pilas de materiales, andamios y palmeras bajo un cielo azul claro.
Trabajadores de la construcción avanzan en la edificación de un complejo de viviendas en República Dominicana, utilizando maquinaria y materiales para el desarrollo urbanístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRD prevé que el producto interno bruto crezca cerca de 4,5% durante todo 2026. La proyección se apoya en el comportamiento de la inversión y en la capacidad del sector externo para sostener la actividad, según el reporte recogido por EFE.

La decisión de mantener la TPM llega después de que la inflación superara el rango meta en los últimos meses, aunque con una moderación en julio. El banco central busca que los precios vuelvan al intervalo fijado sin afectar el ritmo de expansión de la economía. La evolución de los precios internacionales de la energía, el desarrollo del conflicto en Oriente Medio y los datos de inflación local serán factores centrales para las próximas decisiones monetarias de la institución.

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