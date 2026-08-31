Mundo

Brasil presenta presupuesto para 2027 con superávit que genera dudas en los mercados

El gobierno proyecta un superávit de 0,5% del PIB para 2027, en medio de preguntas sobre qué pasará con el gasto público si Lula es reelegido

La propuesta de presupuesto para 2027 proyecta un superávit primario de 0,5% del PIB, equivalente a unos 73.000 millones de reales. (REUTERS/Adriano Machado)
La propuesta de presupuesto para 2027 proyecta un superávit primario de 0,5% del PIB, equivalente a unos 73.000 millones de reales. (REUTERS/Adriano Machado)
Guardar

El gobierno brasileño presentó su propuesta de presupuesto para 2027, comprometiéndose a lograr un superávit fiscal, mientras los inversionistas cuestionan si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva controlará el gasto y la deuda pública en caso de ser reelegido.

Según el plan presupuestario presentado el lunes, la administración proyecta un superávit primario equivalente al 0,5% del PIB el próximo año, o alrededor de 73.000 millones de reales (14.100 millones de dólares).

El gobierno prevé un superávit primario de 83.400 millones de reales. Sin embargo, debido a que algunos gastos quedan excluidos del objetivo, el resultado efectivo es un superávit de 18.600 millones de reales.

PUBLICIDAD

La propuesta brasileña busca demostrar una mayor disciplina fiscal de cara a las elecciones de octubre, en las que las encuestas muestran a Lula como el favorito. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, ha intentado disipar las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales del país antes de las elecciones, destacando el compromiso del gobierno con un fortalecimiento gradual de las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, Brasilia, el 22 de julio de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, Brasilia, el 22 de julio de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)

Sin embargo, convencer a los mercados de que el objetivo representa un ajuste fiscal significativo podría resultar difícil. Para cumplir con dicho objetivo, el gobierno puede excluir hasta 65.700 millones de reales en gastos, incluyendo pagos ordenados por la corte y ciertos desembolsos en defensa, salud y educación.

PUBLICIDAD

Los inversionistas también se han centrado recientemente más en los déficits nominales de Brasil, que han crecido hasta casi el 10% del producto interno bruto, y en el aumento de la deuda pública que en sus resultados primarios.

Se espera que el gasto obligatorio represente una proporción ligeramente menor del gasto primario, disminuyendo al 91,7% en 2027 desde el 92,4% en 2026, lo que ofrece cierto alivio a un presupuesto que sigue fuertemente limitado por los gastos no discrecionales.

El 24 de agosto, Durigan anunció que la propuesta presupuestaria fijaría el salario mínimo mensual en 1.741 reales en 2027, un aumento con respecto a los 1.621 reales de este año. Esto tendrá repercusiones en el gasto federal, ya que las pensiones y diversas prestaciones sociales están indexadas a ese salario base. Sin embargo, Durigan afirmó que el gobierno puede asumir estos aumentos sin dejar de generar un superávit presupuestario primario.

Luiz Inácio Lula da Silva junto al titular del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, en el Palacio de Alvorada, Brasilia, el 26 de agosto de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)
Luiz Inácio Lula da Silva junto al titular del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, en el Palacio de Alvorada, Brasilia, el 26 de agosto de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)

“Estamos hablando de una administración comprometida con el pueblo”, declaró a la prensa tras reunirse con Lula para ultimar la propuesta.

El Congreso ha brindado cierto apoyo al gobierno. Recientemente, los legisladores aprobaron medidas destinadas a frenar el crecimiento del gasto obligatorio, creando mecanismos que se espera reduzcan el gasto en aproximadamente 10.000 millones de reales el próximo año.

El presupuesto de 2027 también marcará el inicio de la transición de Brasil a su nuevo sistema de impuesto al consumo. Incorporará los ingresos proyectados de la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y del Impuesto Selectivo creado en el marco de la reforma tributaria.

La propuesta llega en un momento crucial para la agenda económica de Lula. Los inversores se han centrado cada vez más en cómo sería la política fiscal en un posible cuarto gobierno de Lula, prestando especial atención a si el presidente aceptaría límites más estrictos al crecimiento del gasto tras las elecciones.

Bloomberg

Temas Relacionados

BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaPresupuestoSuperávit fiscal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania

El encuentro entre Scott Bessent y Anton Siluanov incluyó cooperación económica y coordinación en el G20, mientras el responsable de sanciones presentó la propuesta de paz de 28 puntos, según NBC News

Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania

Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Un estudio consultó a 192 profesionales del sector sobre cortesía, propinas, gasto, espíritu aventurero y gastronomía. Los estadounidenses lideran en generosidad y desembolso

Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

La primera reunión ministerial del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca fijó una base institucional en Arabia Saudita y abrió la puerta a sumar nuevos miembros de la región bajo reglas compartidas

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

La primera ministra Sanae Takaichi lleva el gasto militar de Japón al 2% del PIB antes de lo previsto

La jefa de gobierno incrementó la partida para el año fiscal 2026 un 3,8% interanual, en un contexto de presión de la administración Trump para que los aliados destinen entre 3,5% y 5%

La primera ministra Sanae Takaichi lleva el gasto militar de Japón al 2% del PIB antes de lo previsto

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen

Los casos de Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani se suman a una ola de ejecuciones, mientras crecen las denuncias por juicios sin garantías procesales por las manifestaciones de enero de 2026

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Empresario minero Jenss Lara habría sido liberado por la PNP tras más de 36 horas secuestrado y ya estaría en su vivienda en Trujillo

Empresario minero Jenss Lara habría sido liberado por la PNP tras más de 36 horas secuestrado y ya estaría en su vivienda en Trujillo

Ordenaron la detención inmediata del secretario judicial que usó una causa narco para espiar a su esposa por celos

Morena CDMX cambia de liderazgo: Paulo García llega para reorganizar al partido rumbo a 2027

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 31 de agosto: se registran lluvias al sur de la capital

Pensión del Bienestar: apellidos de mayores que serán los primeros en cobrar 6 mil 400 pesos en septiembre

DEPORTES

El nombre que River Plate tiene en el radar ante la posible salida de Martínez Quarta

El nombre que River Plate tiene en el radar ante la posible salida de Martínez Quarta

Chapecoense, 10 años después: los misterios detrás de una tragedia que pudo evitarse

Estudiantes de La Plata recibe a Newell’s en el cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura

El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

Tras el retiro de Messi de la selección argentina, quiénes son los candidatos a heredar la camiseta N° 10: los últimos en portarla

ENTRETENIMIENTO

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

A los 54 años, Carmen Electra no deja nada a la imaginación en una atrevida sesión de fotos desde Berlín

El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Tim Curry se ganó a Frank-N-Furter cantando a Little Richard en una audición que ya es leyenda