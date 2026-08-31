Brasil presenta presupuesto para 2027 con superávit que genera dudas en los mercados

La propuesta de presupuesto para 2027 proyecta un superávit primario de 0,5% del PIB, equivalente a unos 73.000 millones de reales. (REUTERS/Adriano Machado)

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El gobierno brasileño presentó su propuesta de presupuesto para 2027, comprometiéndose a lograr un superávit fiscal, mientras los inversionistas cuestionan si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva controlará el gasto y la deuda pública en caso de ser reelegido.

Según el plan presupuestario presentado el lunes, la administración proyecta un superávit primario equivalente al 0,5% del PIB el próximo año, o alrededor de 73.000 millones de reales (14.100 millones de dólares).

El gobierno prevé un superávit primario de 83.400 millones de reales. Sin embargo, debido a que algunos gastos quedan excluidos del objetivo, el resultado efectivo es un superávit de 18.600 millones de reales.

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La propuesta brasileña busca demostrar una mayor disciplina fiscal de cara a las elecciones de octubre, en las que las encuestas muestran a Lula como el favorito. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, ha intentado disipar las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales del país antes de las elecciones, destacando el compromiso del gobierno con un fortalecimiento gradual de las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, Brasilia, el 22 de julio de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)

Sin embargo, convencer a los mercados de que el objetivo representa un ajuste fiscal significativo podría resultar difícil. Para cumplir con dicho objetivo, el gobierno puede excluir hasta 65.700 millones de reales en gastos, incluyendo pagos ordenados por la corte y ciertos desembolsos en defensa, salud y educación.

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Los inversionistas también se han centrado recientemente más en los déficits nominales de Brasil, que han crecido hasta casi el 10% del producto interno bruto, y en el aumento de la deuda pública que en sus resultados primarios.

Se espera que el gasto obligatorio represente una proporción ligeramente menor del gasto primario, disminuyendo al 91,7% en 2027 desde el 92,4% en 2026, lo que ofrece cierto alivio a un presupuesto que sigue fuertemente limitado por los gastos no discrecionales.

El 24 de agosto, Durigan anunció que la propuesta presupuestaria fijaría el salario mínimo mensual en 1.741 reales en 2027, un aumento con respecto a los 1.621 reales de este año. Esto tendrá repercusiones en el gasto federal, ya que las pensiones y diversas prestaciones sociales están indexadas a ese salario base. Sin embargo, Durigan afirmó que el gobierno puede asumir estos aumentos sin dejar de generar un superávit presupuestario primario.

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Luiz Inácio Lula da Silva junto al titular del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, en el Palacio de Alvorada, Brasilia, el 26 de agosto de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)

“Estamos hablando de una administración comprometida con el pueblo”, declaró a la prensa tras reunirse con Lula para ultimar la propuesta.

El Congreso ha brindado cierto apoyo al gobierno. Recientemente, los legisladores aprobaron medidas destinadas a frenar el crecimiento del gasto obligatorio, creando mecanismos que se espera reduzcan el gasto en aproximadamente 10.000 millones de reales el próximo año.

El presupuesto de 2027 también marcará el inicio de la transición de Brasil a su nuevo sistema de impuesto al consumo. Incorporará los ingresos proyectados de la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y del Impuesto Selectivo creado en el marco de la reforma tributaria.

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La propuesta llega en un momento crucial para la agenda económica de Lula. Los inversores se han centrado cada vez más en cómo sería la política fiscal en un posible cuarto gobierno de Lula, prestando especial atención a si el presidente aceptaría límites más estrictos al crecimiento del gasto tras las elecciones.

Bloomberg