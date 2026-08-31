Sin freno: la caída interanual en las ventas de autos 0 km sigue en torno al 20 por ciento

Las ventas de agosto volvieron a retroceder, tanto a nivel interanual como respecto al mes anterior. El mercado cae un 13,3% con 8 meses de ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cierre del registro de ventas de autos 0 km de agosto arrojó un resultado de 44.415 unidades patentadas, en total, entre vehículos particulares y utilitarios livianos y pesados. Así lo dio a conocer este viernes la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en su informe mensual.

La baja interanual, el dato que más preocupa en el sector, se ubicó en 19,1%, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una baja del 1,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.075 unidades.

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Pero en este ítem hay un dato que no puede pasar desapercibido, y que desnuda alguna falla en el sistema de registro de los automotores, por la cual, dentro de algunos días el resultado de agosto podría igualar a julio.

Cuando el mes pasado cerraron las cifras, el último día hábil a última hora, se anunciaron 43.758 patentamientos. Con esos registros, los 44.415 mostrados este 31 de agosto deberían arrojar una suba del 1,5% intermensual.

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Sin embargo, al conocerse el informe oficial de Acara de agosto, , los patentamientos de julio resultan ser de 45.075 unidades, es decir que una vez terminado el mes, se incorporaron 1.317 vehículos a la nómina.

La caída interanual no fue tan alta como en julio, pero alcanza el 19,1%. (Freepik)

De este modo, si este mes ocurre lo mismo, en los próximos días podría resultar que agosto tenga un resultado mejor en la secuencia de recuperación que el sector esperaba para el segundo semestre.

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Más allá de ese detalle, es claro que el mercado automotor se sigue contrayendo, ya que en el acumulado del año, con ocho meses computados, la baja de ventas alcanza ya el 13,3% cuando un mes atrás era del 12,8%.

El presidente de la entidad que nuclea a las concesionarias, Sebastián Beato, aseguró: “El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”.

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“Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte”, completó Beato.

Las marcas y modelos más vendidos

Toyota volvió a liderar las ventas entre los fabricantes con 7.247 unidades y el 17,4% del total de vehículos matriculados este mes, confirmando los números preliminares que anunciaban una notoria ventaja frente a sus competidores.

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El Toyota Yaris Cross fue la sorpresa del mes, quedando por primera vez entre los 3 autos más vendidos.

Volkswagen quedó en segundo lugar con más de 2.000 unidades menos vendidas en el mes, el total fue de 5.184 autos, una diferencia fuera de lo común, especialmente si se tiene en cuenta que hasta mayo eran los líderes del mercado local y ahora están casi 5.000 autos por detrás de Toyota.

El tercero es Fiat, manteniendo esa posición como una constante, con 4.718 unidades, por delante de Ford que sumó 4.101 y Chevrolet, consolidada en el quinto lugar hace varios meses, que registró 3.910 unidades.

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Las diez marcas que más vendieron en agosto se completaron con Renault (2.909), Peugeot (2.169), Citroën (1.493), BYD (1.389) y Jeep (1.086). El resto de los fabricantes tuvieron resultados por debajo de los 1.000 vehículos en el mes.

En cuanto a los modelos con mayor demanda de agosto, nuevamente fue la pickup Toyota Hilux la que se quedó con el primer puesto, alcanzando ventas por 2.616 unidades, seguida por otra pickup, la Ford Ranger, que sumó 1.781, y por el B-SUV Toyota Yaris Cross, que entró en el podio por primera vez desde que entró al mercado en marzo, totalizando 1.619 patentamientos.

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Toyota comanda las estadísticas con 4 modelos entre los 10 más vendidos del mes.

Este resultado no solo representa un cambio de tendencia respecto a los meses anteriores en el segmento de los SUV, sino en el orden del sector respecto a los autos importados, ya que el mejor auto que provenía del exterior este año era el Ford Territory, que este mes quedó cuarto absoluto y segundo entre los importados, con 1.601 unidades, con apenas 18 autos menos que el Yaris Cross.

En quinto lugar quedó el Fiat Cronos, su peor posición mensual del año como había ocurrido en abril, con 1.490 matriculaciones, por delante de la pickup Volkswagen Amarok con 1.405, el Volkswagen Tera con 1.166, el Peugeot 208 con 1.141, el Toyota Yaris con 1.100 y el Toyota Corolla Cross con 969 unidades vendidas.

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Los cuatro modelos de Toyota en los diez primeros puestos de ventas del mes, argumentan la diferencia que sacó la marca en el total de autos vendidos sobre sus competidores, mientras Ford y Volkswagen tienen 2 cada uno, y Stellantis tiene también dos modelos, pero uno de Fiat y uno de Peugeot.