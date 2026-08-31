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“El chico que cambió el juego para siempre”: la animación viral que emocionó a los fanáticos tras el retiro de Messi de la Selección

Una conocida cuenta de fútbol difundió los momentos cumbre del argentino con el equipo nacional. El simpático personaje que lo acompaña

El conmovedor video de BR Footaball dedicado al retiro de Messi de la selección argentina
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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina y las repercusiones siguieron a lo largo de la jornada. El ambiente del fútbol se hizo eco de esta noticia de gran impacto, ya que se trata del mejor futbolista del mundo, que a sus 39 años tomó la decisión de colgar los botines con el elenco nacional luego de haberlo ganado todo.

La cuenta de X BR Football, con más de siete millones de seguidores, publicó un video animado que recorre los 21 años después de que el capitán confirmara su despedida del combinado nacional. La pieza, acompañada por el mensaje “el chico de Rosario que cambió el juego para siempre. Gracias, Leo”, incluye el dibujo de una cabra que representa el acrónimo GOAT (Greatest of All Time), la fórmula con la que se suele referir al rosarino como el mejor futbolista de la historia.

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El material conmovedor dura tres minutos con 49 segundos y recorre la trayectoria del 10 desde su debut en la Selección mayor, en 2005, marcado por una expulsión insólita a los 43 segundos de haber ingresado en el partido amistoso ante Hungría. Desde ese primer instante, la pequeña cabra animada acompaña a Messi a lo largo de todo el video, como una presencia constante que atraviesa cada etapa de su carrera con la selección.

La animación también incluye los Juegos Olímpicos de 2008, donde Messi obtuvo la medalla dorada con la selección Sub 23. El repaso continúa con imágenes de su primer Mundial, en Alemania 2006 y uno de los picos emotivos es cuando Messi aparece junto a Diego Armando Maradona en el siguiente certamen ecuménico en Sudáfrica 2010. Ambos se divierten haciendo jueguitos y acompañados por sendas cabras.

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El video que publicó Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina

También aparecen las tres finales perdidas entre el Mundial 2014 y Copas América 2015 y 2016, capítulos que definieron buena parte de las críticas que recibió el jugador antes de su consagración. Ahí aparece un momento cumbre que fue su renuncia al seleccionado en 2016, pero en un marco de fábula se muestra cómo la cabra le devolvió la casaca albiceleste para el esperado retorno de los argentinos.

La reivindicación llegó con la conquista de la Copa América de Brasil en 2021. Pero la máxima alegría representada en la animación es el título en el Mundial 2022 de Qatar, que luego contrasta con la frustración de la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024 que lo obligó a salir del campo de juego en medio de lágrimas. Siempre a su lado está la cabra, que le da un marco de ternura especial a las imágenes.

En el final, Leo le entrega la camiseta número 10 de la Selección a la cabra, que se retira del vestuario, mientras el rosarino se reúne con su familia en el formato de animación que condensó dos décadas de la campaña del delantero en el equipo nacional.

El rosarino anunció su salida de la Albiceleste este lunes mediante una carta publicada en sus redes sociales, casi un mes y medio después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el crack rosarino, que además reveló que el texto lo había redactado el 21 de julio, dos días después de esa final, y que la muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto, terminó de convencerlo. Con la camiseta de Argentina disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y repartió 67 asistencias, cifras que lo consagran como el máximo goleador histórico del seleccionado.

Lionel Messi seguirá su carrera en el Inter Miami, club con el que renovó contrato hasta finales de la temporada 2028.

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