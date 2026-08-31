Crimen y Justicia

Raptó a una menor, la llevó a un descampado y le hizo una obscena exhibición: quedó detenido

El acusado, de 34 años, fue identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona. La víctima fue puesta a resguardo por una vecina del barrio

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que el sospechoso raptó a la niña de ocho años
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La Policía Bonaerense detuvo en el partido de Merlo a C. J. R., un changarín de 34 años acusado de haber raptado a una niña de ocho años y luego someterla a exhibiciones obscenas. Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para identificar al sospechoso.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se dio a conocer tras la denuncia de la madre de la víctima. La mujer le relató a los efectivos que el jueves 28 de agosto, cerca de las 21, perdió de vista a su hija mientras se encontraba en la vereda de su casa. De acuerdo con su testimonio, momentos después la menor apareció junto a una vecina.

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Fue la propia víctima quien detalló lo ocurrido durante ese tiempo. La niña contó que un sujeto la había llevado en brazos hacia un descampado que se encuentra a pocas cuadras de su domicilio. Allí, según el relato de la menor, el hombre le exhibió sus partes íntimas.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que el sujeto, quien llevaba un buzo negro y residía en una vivienda lindera a la de la víctima, salió de su casa y deambuló durante varios minutos por la vía pública.

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Raptó a una menor, la llevó a un descampado y le exhibió sus partes íntimas
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del rapto

Segundos después de que la niña ingresó al domicilio, el hombre la siguió. Una de las cámaras de seguridad de la zona lo captó agarrándola del brazo y llevándola al descampado.

Según informó el medio Primer Plano Online, el sospechoso le habría ofrecido una fruta a la niña y la habría engañado bajo la excusa de que era amigo de su mamá. Durante el hecho, la menor habría logrado zafarse y escapó corriendo.

Una vecina del barrio encontró a la niña y la puso a resguardo. Luego, la llevó hasta el domicilio de la menor, donde la estaba esperando su mamá.

A partir del análisis y el relevamiento de las cámaras de seguridad del municipio, los agentes de la Policía Bonaerense lograron identificar al sospechoso y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Merlo logró aprehenderlo.

El acusado está imputado por los delitos de rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas
El acusado está imputado por los delitos de rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas

La causa quedó en manos de los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Morón, quienes lo imputaron por rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas. Asimismo, ordenaron el traslado del detenido a sede fiscal, donde será indagado.

Si bien las cámaras de seguridad del municipio registraron el momento del rapto, aún resta determinar si existió algún tipo de abuso.

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