‘Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro’ suma un DLC con Joker y Harley Quinn

Lego Batman: Legacy Of The Dark Knight presenta un nuevo tráiler.

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Warner Bros. anunció que Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro recibirá el 18 de septiembre Colección Caótica, su primer contenido descargable de historia. El paquete estará protagonizado por Joker y Harley Quinn, incorporará un modo contrarreloj y estará incluido en la Edición Deluxe, aunque también podrá comprarse por separado. El juego ya está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 llegará ese mismo día.

Una fuga de Arkham protagonizada por los villanos

La nueva misión cambia el punto de vista habitual de la aventura y entrega el control a Joker y Harley Quinn. Ambos deberán organizar y ejecutar una fuga de Arkham Asylum, con Gotham City como escenario de las consecuencias provocadas por el escape.

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Cada personaje contará con habilidades y dispositivos propios, aunque el anuncio no detalla cuáles serán ni cómo se repartirán las tareas durante la misión. El objetivo central será avanzar con los dos villanos y completar un plan que los enfrenta directamente con los defensores de Gotham.

La expansión permitirá controlar a personajes que normalmente ocupan el lugar de antagonistas. Batman y Robin seguirán presentes, pero esta vez actuarán como perseguidores dentro de parte de las nuevas actividades. Warner Bros. acompañó el anuncio con un tráiler dedicado al contenido, centrado en la destrucción de escenarios, los enfrentamientos y los objetos cosméticos incluidos.

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Cómo funcionará el modo Mayhem

Colección Caótica incorporará Mayhem Mode, un modo contrarreloj separado de la misión narrativa. En este tipo de desafío, el jugador debe cumplir objetivos antes de que termine un límite de tiempo, de modo que la velocidad y la cantidad de acciones realizadas pasan a ser factores centrales.

Joker y Harley Quinn tendrán que recorrer Gotham, destruir puntos de interés y mobiliario urbano, y superar distintos desafíos mientras Batman y Robin intentan detenerlos. La persecución estará acompañada por combates contra otros supervillanos y contra agentes de A.R.G.U.S., la organización gubernamental que opera dentro de las historias de DC.

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El anuncio no especifica la cantidad de pruebas, sus recompensas ni si habrá tablas de puntuación. Sí confirma que se trata de un modo completamente nuevo y que estará enfocado en provocar la mayor cantidad posible de caos dentro del tiempo disponible. Su estructura ofrecerá una actividad más directa y rejugable que la misión de fuga incluida en el mismo paquete.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Trajes, vehículos y una actualización gratuita

El DLC también sumará el Sinister Pack, un conjunto de apariencias inspirado en cómics, figuras y otras versiones de los personajes de Batman. La selección incluye siete atuendos y un vehículo:

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El traje de El Batman que ríe para Batman , basado en Dark Nights: Metal número 2, publicado en 2017.

La apariencia de Robin King para Robin , procedente de Dark Nights: Death Metal - Legends of the Dark Knights número 1, de 2020.

Un traje del Joker para Nightwing , inspirado en Nightwing número 16, publicado en 2011.

Una apariencia del Joker para Batgirl , basada en una figura de acción de DC Multiverse .

Un traje del Joker para Jim Gordon , tomado de The Joker: The Man Who Stopped Laughing número 9, de 2022.

Otra apariencia del Joker para Catwoman , basada en Catwoman número 65, publicado en 1993.

Un atuendo para Talia al Ghul , inspirado en la línea de cómics DC Elseworlds de 1997.

El Jokermóvil, vehículo relacionado con la trilogía Arkham.

El paquete agregará elementos decorativos para la Batcueva, entre ellos el casco de The Merciless, una pecera del Joker, una estatua de Barbatos, payasos serpiente y una calabaza inspirada en The Long Halloween. No se informó un precio para la compra individual del DLC.

Separada del contenido de pago, una actualización gratuita se publicará el 18 de septiembre para añadir la dificultad Absoluta. Esta opción estará dirigida a quienes consideren demasiado accesible la campaña base. La misma fecha marcará el lanzamiento de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro para Nintendo Switch 2.

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