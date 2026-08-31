Sociedad

El Gobierno confirmó el pago del bono previsional de $70 mil en septiembre

Tal como sucede desde 2024, la medida alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales de ANSES. El monto completo se pagará a quienes cobren hasta un haber mínimo

Varias personas mayores sentadas en sillas de metal en una sala de espera blanca, algunas sostienen bastones y andadores.
El Gobierno nacional otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales de la ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno nacional confirmó que pagará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en septiembre de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

El nuevo extra para aquellos que formen parte del sistema previsional de la Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue oficializado esta madrugada, mediante la publicación del decreto 824/2026 en el Boletín Oficial.

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De acuerdo con lo dispuesto, la decisión abarca a beneficiarios del sistema contributivo, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas, con la condición de que los beneficios se encuentren vigentes en el mes de liquidación. El texto oficial fija que el bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá sufrir descuentos y tampoco se computará para otros conceptos.

Además, ratificaron que quienes perciban haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado accederán al bono total de $70.000, mientras que quienes superen ese umbral cobrarán solo el monto necesario para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más ese refuerzo máximo.

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El pago será liquidado por titular, según indica el articulado, lo que implica que la evaluación no se hará por grupo familiar sino por beneficiario alcanzado.

El texto oficial incorpora también una precisión para las pensiones con copartícipes. Cuando exista un beneficio de pensión compartido, todos los copartícipes serán considerados como un único titular a los fines del derecho a percibir el bono extraordinario previsional. Esa definición impacta de manera directa sobre la liquidación del refuerzo en ese tipo de prestaciones.

Los jubilados y pensionados que cobren haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo de $70.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jubilados y pensionados que cobren haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo de $70.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto fijado por el decreto es que los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice la liquidación.

La norma también recuerda que la Ley 27.609 comenzó a aplicarse en marzo de 2021 como fórmula de movilidad jubilatoria. Sin embargo, esta fómula presentó “graves y serios inconvenientes” porque, según esa argumentación oficial, no protegía frente al proceso inflacionario ni reflejaba con rapidez la evolución de las variables económicas en los haberes previsionales.

Por esto, el Gobierno comenzó a otorgar aumentos mensuales, conforme el último dato de la inflación del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). A su vez, a modo de complemento, desde enero de 2024, otorga este bono de $70 mil, monto que no sufrió actualizaciones.

En ese sentido, la última medición arrojó un incremento generalizado de los precios del 2,1% en julio, por lo que se espera que las jubilaciones y pensiones sufran una actualización cercano a ese valor. De esta manera, la mínima pasará a ser de $428.591,11, mientras que con bono sería de $498.591,11. Sin embargo, aún resta que estos valores sean oficiales.

El texto afirma que el propósito del refuerzo consiste en preservar el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales y evitar una nueva pérdida en la capacidad de compra. La compensación extraordinaria de septiembre de 2026 se inscribe en esa justificación oficial, enfocada en jubilados, pensionados y titulares de prestaciones asistenciales que integran los tramos más bajos del sistema.

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