Mundo

EEUU anticipó nuevas sanciones contra Irán y buscará respaldo en el G20 para profundizar la presión económica sobre Teherán

“Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son y que esto tiene que parar”, afirmó el funcionario horas antes de reunirse con enviados de algunas de las principales economías del mundo

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (REUTERS)
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (REUTERS)
Guardar

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea imponer esta semana sanciones contra otro banco como parte de su estrategia para intensificar el aislamiento económico de Irán, según afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con The Associated Press.

Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent el domingo por la noche. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”.

El secretario del Tesoro formuló esas declaraciones antes de los encuentros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, donde mantendrá reuniones por separado con funcionarios de algunas de las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para buscar respaldo a la estrategia estadounidense contra Irán.

PUBLICIDAD

La administración de Trump señaló recientemente que pretende trasladar el eje de su campaña desde las operaciones militares hacia la presión económica, en una guerra que acaba de cumplir seis meses. En ese marco, el Gobierno estadounidense prometió aplicar lo que denominó un “Día D económico” contra Irán, un país sometido durante décadas a duras sanciones.

Sin embargo, las hostilidades entre Washington y Teherán volvieron a recrudecerse en las últimas horas. Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en la primera acción militar de Estados Unidos en esa zona en un mes, lo que interrumpió una pausa en los combates. Por su parte, Irán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en la primera acción militar de Estados Unidos en esa zona en un mes (@CENTCOM)
Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en la primera acción militar de Estados Unidos en esa zona en un mes (@CENTCOM)

La combinación de la presión económica con las operaciones militares plantea nuevos desafíos para la estrategia de Washington, en particular por los vínculos comerciales que mantienen otros países con Teherán.

Hasta ahora, el gobierno de Trump optó principalmente por advertencias en lugar de imponer nuevas sanciones a los socios comerciales de Irán. Entre las principales cuestiones pendientes se encuentra la postura que adoptará Washington frente a China, el mayor socio comercial de Irán y el principal comprador de su petróleo.

Bessent afirmó a la AP que mantendrá conversaciones con sus homólogos chinos durante la reunión del G20 y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” en relación con la posibilidad de imponer sanciones a Beijing por continuar con sus adquisiciones a Irán.

El secretario del Tesoro rechazó, además, la idea de que la administración estadounidense sea renuente a confrontar a China por sus relaciones comerciales con Teherán. Según Bessent, esa interpretación constituye “una narrativa completamente falsa que los medios recogieron”.

El funcionario sostuvo que Washington y Beijing comparten algunos objetivos frente a la situación regional. En particular, afirmó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

Bessent afirmó a la AP que mantendrá conversaciones con sus homólogos chinos durante la reunión del G20 y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” en relación con la posibilidad de imponer sanciones a Beijing por continuar con sus adquisiciones a Irán (REUTERS)
Bessent afirmó a la AP que mantendrá conversaciones con sus homólogos chinos durante la reunión del G20 y aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” en relación con la posibilidad de imponer sanciones a Beijing por continuar con sus adquisiciones a Irán (REUTERS)

La situación en el estrecho tiene especial importancia para la estrategia económica estadounidense debido al papel que desempeña esa vía marítima en el comercio internacional de petróleo. La posición de China, como principal comprador del crudo iraní, constituye uno de los principales puntos de tensión dentro de los esfuerzos de Washington para incrementar la presión económica sobre Teherán.

La primera medida oficial del Departamento del Tesoro dentro de esta nueva campaña de presión económica se produjo el viernes, cuando presentó una propuesta de reglamentación que, de haberse concretado, habría terminado con el acceso de las sucursales en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, al sistema financiero estadounidense.

No obstante, el Gobierno republicano finalmente se negó a imponer sanciones contra la entidad egipcia. De acuerdo con la información de la AP, esa decisión pareció reflejar la cautela de Washington frente a la posibilidad de penalizar a importantes socios comerciales que mantienen negocios con Irán.

Entre esos países se encuentran China e India, cuyas relaciones comerciales con Teherán representan uno de los principales obstáculos para una estrategia estadounidense destinada a profundizar el aislamiento económico iraní.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosSancionesG20Scott BessentDonald TrumpEstrecho de OrmuzÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán dijo que atacó infraestructura militar de Estados Unidos en Jordania en represalia a los bombardeos en la isla de Larak

El régimen de Teherán aseguró que los proyectiles alcanzaron instalaciones de mantenimiento, infraestructura técnica y zonas destinadas al despliegue de aviones de combate estadounidenses

Irán dijo que atacó infraestructura militar de Estados Unidos en Jordania en represalia a los bombardeos en la isla de Larak

La ONU y la Cruz Roja urgen a regular las armas autónomas antes de que puedan elegir objetivos humanos

António Guterres y Mirjana Spoljaric quieren un tratado vinculante antes de que la innovación militar avance más rápido que las normas

La ONU y la Cruz Roja urgen a regular las armas autónomas antes de que puedan elegir objetivos humanos

Monos capuchinos cazan más cuando escasean las frutas y el hallazgo aporta pistas sobre la evolución humana

Un estudio basado en más de 5.000 horas de observación registró un aumento en el consumo de pequeños vertebrados durante períodos de menor disponibilidad vegetal y plantea posibles paralelos con los hábitos alimentarios de antiguos homínidos

Monos capuchinos cazan más cuando escasean las frutas y el hallazgo aporta pistas sobre la evolución humana

Cómo el autor del libro “Padre rico, padre pobre” contrajo una deuda de 1.200 millones de dólares

El empresario e inversor Robert Kiyosaki, que construyó un imperio, contó a Vanity Fair cómo llegó a estar profundamente endeudado. Su historia personal y el éxito de sus libros

Cómo el autor del libro “Padre rico, padre pobre” contrajo una deuda de 1.200 millones de dólares

Estados Unidos atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria de Irán en la isla de Larak

El portavoz del Comando Central estadounidense, Tim Hawkins, aseguró que los efectivos iraníes se preparaban para desplegar minas navales en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria de Irán en la isla de Larak
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Karina Torres son los primeros salvados

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Karina Torres son los primeros salvados

Sedapal: ¿Qué pasaría con el agua de Lima ante un terremoto? el 35% de las tuberías de Lima ya superó su vida útil y colectores con hasta 100 años

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 30 de agosto

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

DEPORTES

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

Djokovic, al límite en el US Open: vomitó durante el maratónico juego ante Mariano Navone y reavivó las dudas sobre su estado físico

Un niño del Corinthians tuvo que ser escoltado por la policía luego de que Neymar le regalara su camiseta del Santos: el tenso momento

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

El golpe de Ralf Schumacher en una carrera de motos de agua que lo llevó al quirófano: “Quizá estoy viejo para estas tonterías”

ENTRETENIMIENTO

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

Eva Mendes hace una confesión acerca de su tatuaje inspirado en Ryan Gosling: “El único que siempre he querido”

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’