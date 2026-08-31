Deportes

Djokovic, al límite en el US Open: vomitó durante el maratónico juego ante Mariano Navone y reavivó las dudas sobre su estado físico

Las cámaras captaron al ex número 1 del mundo vomitando a un costado de la cancha tras más de tres horas de juego ante el argentino, en un cuadro que se viralizó de inmediato y reavivó la preocupación por su salud

Guardar

Las cámaras del Estadio Arthur Ashe captaron a Novak Djokovic vomitando a un costado de la pista durante su partido de primera ronda del US Open 2026 ante el argentino Mariano Navone, en una secuencia que encendió las alarmas sobre el estado físico del serbio de 39 años. La imagen se repitió en cuestión de minutos y se propagó de inmediato en redes sociales, mientras el encuentro superaba las tres horas de juego con Djokovic arriba 2-1 en sets.

Las dificultades físicas del quinto preclasificado del torneo se manifestaron desde los primeros compases del partido. El alto porcentaje de humedad registrado en Nueva York agravó una condición de salud crónica que el propio Djokovic ya había reconocido públicamente días atrás. El fisioterapeuta debió ingresar a la cancha en el primer set para atenderlo, y el cuadro se deterioró progresivamente con el correr de los minutos y la exigencia de un partido maratónico ante un rival que alargó cada punto y no resignó ninguna bola.

PUBLICIDAD

El antecedente más reciente de esta situación había ocurrido en el Masters 1000 de Cincinnati, donde Djokovic cayó en primera ronda ante el argentino Thiago Agustín Tirante, ubicado en el puesto 42 del ranking ATP. Tras ese partido, el ex número 1 del mundo y 24 veces campeón de Grand Slam ofreció una declaración que quedó como referencia para entender lo ocurrido en el Ashe.

Djokovic al límite en el US Open: vomitó en el maratónico partido ante Mariano Navone y reavivó las dudas sobre su estado físico (REUTERS/Robert Deutsch)
Djokovic al límite en el US Open: vomitó en el maratónico partido ante Mariano Navone y reavivó las dudas sobre su estado físico (REUTERS/Robert Deutsch)

“Antes que nada, felicito a mi rival. Sinceramente, no ha sido un partido agradable para mí. Así me he sentido. No ha sido la primera vez y no será la última. Así son las cosas. Las condiciones no son el problema. Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hace mucha humedad y calor”, declaró el tenista nacido en Belgrado en diálogo con Sportklub.

PUBLICIDAD

A pesar del malestar, Djokovic logró mantener la ventaja en el marcador y mejoró su rendimiento con el correr de los sets. Navone, ubicado en el puesto 49 del mundo, respondió con un tenis de alto desgaste que extendió los puntos y presionó al serbio durante todo el encuentro, lo que contribuyó al deterioro físico del favorito.

La incógnita sobre el estado del serbio se proyecta hacia los próximos partidos, donde las condiciones podrían ser más exigentes. El juego ante Navone se disputó de noche, con temperaturas más bajas que las habituales en las sesiones diurnas del torneo.

El tenista ya había advertido antes del US Open que ese problema de salud es algo con lo que debe aprender a convivir y que se agrava en condiciones climáticas adversas, sin precisar en ningún momento el diagnóstico específico.

Finalmente, el tenista argentino dio el golpe en el debut del último Grand Slam de la temporada y lo derrotó por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 35 minutos de competencia. En la próxima ronda, Navone espera por el suizo Stanislas Wawrinka o el italiano Matteo Berrettini.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNovak DjokovicMariano NavoneUS Open

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

La Nave tuvo una actuación memorable, se impuso en cinco sets y se convirtió en el primer jugador en eliminar al serbio en la primera ronda de un Grand Slam en 20 años. El serbio sufrió problemas físicos y vomitó en pleno partido

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

Un niño del Corinthians tuvo que ser escoltado por la policía luego de que Neymar le regalara su camiseta del Santos: el tenso momento

El astro le obsequió su casaca a un pequeño hincha, lo que desató la furia de los fanáticos del Timao

Un niño del Corinthians tuvo que ser escoltado por la policía luego de que Neymar le regalara su camiseta del Santos: el tenso momento

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

Con una contundente actuación, el platense superó a Vit Kopriva en sets corridos. La tenista nacional mejor ubicada en el ranking cayó ante Elina Svitolina, 9° del mundo. El partido de Thiago Tirante fue interrumpido por lluvia cuando perdía 5-2 en el quinto set ante Adrian Mannarino

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

El golpe de Ralf Schumacher en una carrera de motos de agua que lo llevó al quirófano: “Quizá estoy viejo para estas tonterías”

El incidente ocurrió durante un campeonato para celebridades organizado por Stefan Raab, dupla del ex piloto de Fórmula 1

El golpe de Ralf Schumacher en una carrera de motos de agua que lo llevó al quirófano: “Quizá estoy viejo para estas tonterías”

Incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi: la puerta que se le cerró en Europa a 48 horas del cierre del mercado de pases

El delantero de 33 años es agente libre luego de su salida del Galatasaray

Incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi: la puerta que se le cerró en Europa a 48 horas del cierre del mercado de pases

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

Eva Mendes hace una confesión acerca de su tatuaje inspirado en Ryan Gosling: “El único que siempre he querido”

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras busca evitar un nuevo golpe a la producción de alimentos por la sequía

Honduras busca evitar un nuevo golpe a la producción de alimentos por la sequía

“Confío en que la justicia va a prevalecer”: Expresidente de Honduras previo al día clave que definirá si va a juicio por fraude y lavado

Persecución policial termina en accidente de tránsito donde falleció un sicario y otro quedó herido en Guatemala

Obispo Silvio Báez denuncia que el régimen usa la religión para aferrarse al poder en Nicaragua

En Panamá los periodistas temen se penalice a quienes cuestionen a las autoridades, bajo el pretexto de combatir la desinformación