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Sabah, Bodo/Glimt y Lask, que eliminó al Celtic, certifican su pase a la fase de liga

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Redacción deportes, 25 ago (EFE).- El Sabah de Bakú, el Bodo/Glimt y el LASK austriaco certificaron este martes su pase a la fase de liga de la Liga de Campeones al ganar al Hapoel Beer-Sheva (4-2), al Nijmegen (3-0) y al Celtic (5-1), respectivamente y estarán presentes en el sorteo que se celebra el jueves en Mónaco.

El Sabah de Bakú consiguió eliminar al Hapoel Beer-Sheva, a pesar de que el conjunto israelí se impuso en el partido de ida (1-2), e hizo una remontada que les metió de lleno en la Liga de Campeones, gracias al gol de Tellur Mutallimov (2-2) que puso la igualdad en el marcador global que forzó la prórroga, que más tarde sentenciaron Orphe Mbina (3-2) y Joy-Lance Mickels (4-2) (5-2 resultado global).

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Se convierte así en el equipo más joven en disputar la máxima competición europea, ya que el Sabah se fundó en 2017.

 Por su parte, el Bodo/Glimt hizo los deberes en el partido de ida que dejó un abultado resultado en el marcador por 3-1 ante el Nijmegen de Países Bajos y sentenció en el encuentro de hoy por 3-0 gracias a los goles de los noruegos Fredrik André y Sondre Auklend y del curazoleño Deveron Fonville (6-1 resultado global).

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Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el LASK Austriaco remontó la eliminatoria y eliminó al Celtic por 5-4, a pesar de golear por 3-0 en la ida, gracias al gol de Florian Flecker que puso el empate en el marcador (4-4) y forzó la prórroga, que sentenció Samuel Adeniran en el minuto 109 (5-4).

Este miércoles se definirán los cuatro últimos partidos de la ronda eliminatoria: AEK Atenas contra el Levski Sofía (0-0); el Viking Noruego contra el Dinamo Zagreb (2-2); el Celje esloveno contra el Slovan Bratislava (1-1) y el Olympique de Lyon contra el Fenerbahçe turco (1-1).

El sorteo que define los cuadros para la fase de liga de la Liga de Campeones se realizará este jueves en Mónaco a partir de las 18 horas.

-- MARTES

SABAH (AZE) 5 - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 2 (ida: 1-2)

LASK (AUT) 5 - Celtic (SCO) 1 (0-3)

BODO GLIMT (NOR) 3 - NEC Nimega (NED) 0 (3-1)

-- MIÉRCOLES:

AEK Atenas (GRE) - - Levski Sofía (BUL) - (0-0)

Viking (NOR) - - Dinamo Zagreb (CRO) - (2-2)

Celje (SLO) - - Slovan Bratislava (SVK) - (1-1)

Lyon (FRA) - - Fenerbahce (TUR) - (1-1). EFE

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