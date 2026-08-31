“Confío en que la justicia va a prevalecer”: Expresidente de Honduras previo al día clave que definirá si va a juicio por fraude y lavado

Former Honduran President Juan Orlando Hernandez gestures as he is being greeted by family and friends after arriving at his home following his return to Honduras, after being pardoned by U.S. President Donald Trump and released from a 45-year prison sentence for conspiring to import cocaine into the United States, in Tegucigalpa, Honduras, July 26, 2026. REUTERS/Leonel Estrada

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Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, pidió este domingo en Gracias, Lempira, que sus seguidores oren por él y por el juez que el martes decidirá si lo procesa por fraude y lavado de dinero o si cierra la causa penal en su contra, según informó EFE.

El exmandatario volvió a su país el 26 de julio, tras haber sido extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en 2024. Sin embargo, su sentencia quedó sin efecto después del indulto otorgado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, según informó la agencia EFE.

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El regreso de Hernández a territorio hondureño se produjo mientras seguían abiertos los procesos judiciales en su contra.

La cita contra el expresidente fue fijada para las 13:30 del martes, de acuerdo con Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. (FOTO: Hondudiario)

Qué se define en el caso Pandora II

En la actualidad, el exgobernante afronta el caso conocido como Pandora II, iniciado en 2023, que investiga el presunto desvío de aproximadamente USD 10,8 millones entre 2010 y 2013, periodo durante el cual presidía el Parlamento hondureño. Según la acusación, los fondos habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013.

El exmandatario ha defendido su inocencia y resaltado la ausencia de pruebas directas en su contra. “He ido día a día cuando me ha llamado el juez y cada día que pasa queda más claro que nunca, como los mismos testigos de la Fiscalía dijeron: de Juan Orlando no encontramos ninguna trazabilidad de dinero que haya quedado en sus manos”, sostuvo en declaraciones recogidas por EFE.

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La causa Pandora II es uno de los expedientes de corrupción de la última década en Honduras e involucra a figuras políticas de alto perfil y genera un intenso debate sobre la transparencia y la independencia del sistema judicial.

El proceso contra Hernández se tramita en la justicia ordinaria, luego de que un juzgado especializado decidiera el pasado 3 de agosto que no corresponde a la Corte Suprema de Justicia asumir el caso, tal como se había planteado inicialmente.

Former Honduran President Juan Orlando Hernandez holds a press conference outside his home after receiving a pardon from U.S. President Donald Trump that freed him from a 45-year prison sentence for conspiring to import cocaine into the United States, in Tegucigalpa, Honduras, August 6, 2026. REUTERS/Fredy Rodriguez

La Fiscalía pidió que el caso avance y la defensa reclamó el cierre total del expediente

Los abogados de Hernández solicitaron el sobreseimiento definitivo. Si el juez acepta ese planteamiento, el proceso penal quedará cerrado a favor del expresidente por los delitos analizados en la acusación.

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El núcleo de ese argumento está vinculado con las atribuciones de los órganos del Estado y con decisiones relacionadas con el manejo y movimiento del presupuesto público que son objeto de cuestionamiento en el caso. La defensa sostiene que las actuaciones señaladas por el Ministerio Público correspondían al Poder Ejecutivo y no al Legislativo.

Las medidas cautelares y la audiencia del 1 de septiembre

Actualmente, el exgobernante enfrenta el proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país. Según lo dispuesto por el tribunal, estas restricciones permanecerán vigentes hasta que se resuelva su situación jurídica en la audiencia programada para el 1 de septiembre.

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Hernández reiteró ante sus seguidores su confianza en el sistema judicial nacional: “Después de enfrentar la justicia estadounidense y regresar a mi país sin ningún cargo, también afronto este proceso porque confío en que la justicia va a prevalecer”.

La audiencia de este martes podría definir la situación judicial de quien lideró el país durante ocho años.