Honduras

Honduras busca evitar un nuevo golpe a la producción de alimentos por la sequía

El Gobierno puso en amrcha un plan de apoyo para la siembra de postrera que contempla alcanzar a 100 mil productores en todo el país.

La asistencia por la sequía también incluyó al sector ganadero para evitar pérdidas por la falta de alimento para el ganado.
El Gobierno planteó una estrategia nacional para beneficiar a 100 mil productores durante la temporada de postrera.
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La preocupación se concentra ahora en la próxima etapa de siembra. Para miles de familias que dependen directamente del campo, la temporada de postrera representa una oportunidad para mantener sus cultivos y generar ingresos, pero también llega en un momento marcado por la falta de lluvias y las pérdidas que la sequía ya provocó en distintas zonas del territorio nacional.

La respuesta comenzó a materializarse en el departamento de La Paz, 250 productores recibieron incentivos para prepararse para la siembra. La asistencia incluyó insumos destinados a fortalecer la capacidad productiva de los agricultores y permitirles continuar trabajando pese a las condiciones adversas.

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Aunque la entrega benefició inicialmente a productores de esta zona, formó parte de una estrategia de alcance nacional que buscó llegar a 100 mil productores durante la temporada de postrera.

El objetivo fue evitar que la emergencia climática terminara provocando un efecto en cadena: menos lluvias, menor producción, reducción de ingresos para las familias del campo y mayor presión sobre la disponibilidad de alimentos.

Asistencia a productores

La situación adquirió especial relevancia en las comunidades rurales que dependen de los granos básicos y otros cultivos para su alimentación y sus ingresos. En estos hogares, una cosecha perdida no significó únicamente dejar de vender productos, sino también enfrentar dificultades para garantizar el alimento de la propia familia.

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La siembra de postrera se convirtió así en uno de los principales puntos de atención frente a la emergencia. El apoyo buscó que los agricultores no abandonaran sus parcelas y que pudieran mantener el ciclo productivo aun cuando las condiciones meteorológicas no fueran las ideales.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, explicó que el respaldo formó parte del plan establecido para atender la emergencia nacional por sequía y confirmó que la meta era beneficiar a 100 mil productores durante esta temporada.

La estrategia estuvo dirigida a productores de diferentes rubros y regiones, incluidos agricultores, ganaderos y cafetaleros, entre otros sectores vinculados a la producción nacional.

La asistencia por la sequía también incluyó al sector ganadero para evitar pérdidas por la falta de alimento para el ganado.
Ricardo Peña afirmó que el apoyo forma parte del plan para atender la emergencia nacional por sequía.

Una parte de esa respuesta también estuvo dirigida al sector ganadero. En las zonas donde la sequía afectó con mayor intensidad la disponibilidad de alimento, se proporcionó asistencia para el ganado con el propósito de evitar pérdidas adicionales y proteger una actividad de la que dependen numerosas familias rurales.

El impacto de la sequía

El impacto de la sequía no se limitó a los cultivos que no lograron desarrollarse por falta de agua. También afectó la disponibilidad de alimento para los animales, elevó los costos de producción y pudo reducir los ingresos de los productores.

Preparar una nueva siembra implicó invertir en semillas, fertilizantes, mano de obra y otros insumos sin tener la certeza de que las condiciones climáticas permitirían obtener una buena cosecha.

Por eso, el apoyo estatal buscó reducir parte de la presión que enfrentaban los productores y permitir que continuaran con sus actividades. La intención fue que la emergencia climática no terminara interrumpiendo el ciclo agrícola y generando consecuencias que pudieran prolongarse más allá de la temporada seca.

La asistencia por la sequía también incluyó al sector ganadero para evitar pérdidas por la falta de alimento para el ganado.
La siembra de postrera se volvió una prioridad ante la sequía que afectó cultivos e ingresos de miles de familias del campo.

La asistencia agrícola buscó evitar que la sequía obligara a los productores a detener sus actividades. La entrega de insumos representó un respaldo para iniciar nuevamente el proceso de siembra, pero el resultado final siguió dependiendo de un factor que el productor no puede controlar: el comportamiento de las lluvias.

El Gobierno también optó por distribuir los beneficios de manera simultánea en diferentes zonas del país a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como parte de una estrategia para atender a los sectores afectados.

La meta de alcanzar a 100 mil productores colocó al programa ante un desafío logístico considerable, debido a la extensión del territorio y a la diversidad de actividades productivas que debieron ser atendidas.

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