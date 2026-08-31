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Un niño del Corinthians tuvo que ser escoltado por la policía luego de que Neymar le regalara su camiseta del Santos: el tenso momento

El astro le obsequió su casaca a un pequeño hincha, lo que desató la furia de los fanáticos del Timao

Un niño que asistió al estadio Neo Química Arena de São Paulo con la camiseta del Corinthians tuvo que ser evacuado del recinto por efectivos de la policía militar después de que Neymar le regalara la casaca del Santos

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Un niño que asistió al estadio Neo Química Arena de São Paulo con la camiseta del Corinthians tuvo que ser evacuado del recinto por efectivos de la policía militar después de que Neymar le regalara la casaca del Santos al término del derbi del Brasileirão, este domingo 30 de agosto. Lo que comenzó como un gesto de afecto del delantero hacia un pequeño admirador del equipo rival terminó en una escena de tensión cuando una parte de la propia hinchada local increpó e insultó al menor frente a su familia.

El episodio tuvo su origen antes del partido. El niño se ubicó junto al vidrio que separa el campo de las tribunas y levantó un cartel con la leyenda: Neymar: amo a Corinthians pero soy tu fan. ¿Me das tu camiseta?. El jugador lo vio y, tras la victoria del Santos por 1 a 0, se dirigió al sector donde el pequeño esperaba, se quitó la camiseta número 10 y se la entregó. El menor no pudo contener el llanto al recibir la prenda.

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Lo que Neymar no advirtió fue lo que ocurrió segundos después. Un grupo de hinchas del Corinthians comenzó a increpar al niño por aceptar la camiseta del rival. La situación escaló al punto de que la policía militar debió escoltar a la familia a través del propio campo de juego para sacarla del estadio, mientras los insultos continuaban desde las tribunas. Ya en los pasillos internos de la Neo Química Arena, lejos de la presión de las gradas, el niño pudo posar con la prenda de su ídolo.

El pedido del niño y el gesto de Neymar

En declaraciones brindadas a la prensa que se acercó al estadio, el delantero del Santos explicó su decisión. “Era un niño hincha del Corinthians, un chico. Independientemente del equipo al que apoye, sea rival o no, cuando le gusta un deportista, puede admirarme en varios momentos, es parte de esto”, dijo. “La pancarta decía: ‘Soy muy del Corinthians, pero soy tu fan’. Yo lo prometí y terminé dándosela. Es un respeto no solo por el pequeño hincha, sino por el corinthiano”, completó.

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Neymar también aprovechó para referirse a la hinchada del Timao en términos generales. “Nunca tuve nada contra el Corinthians, al contrario. Respeto mucho al Corinthians por el equipo que es, por la hinchada que tiene. Alentaron hasta el final, incluso perdiendo el partido. Eso no lo vi nunca en ningún lugar. Me saco el sombrero ante todos ellos”, afirmó.

En lo deportivo, el triunfo del Santos en Itaquera fue histórico: fue la primera vez que el Peixe venció al Corinthians en la Neo Química Arena desde la inauguración del estadio. Neymar tuvo participación directa en el único gol del partido, al cobrar el tiro libre que, tras el rebote, convirtió Oliva en la primera mitad. El resultado saca al Santos de los puestos de descenso en el Brasileirão y llega en un momento oportuno: el próximo miércoles, en Vila Belmiro, el equipo recibirá al Palmeiras en los cuartos de final de la Copa de Brasil, con la necesidad de revertir una desventaja de 0 a 3 del partido de ida.

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