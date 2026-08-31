Más de cinco millones de dominicanos siguen sin actualizar su documento de identidad

Más de 5,3 millones de personas en República Dominicana aún no han renovado la cédula de identidad y electoral, según la JCE. (Junta Central Electoral)

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Más de cinco millones de personas en República Dominicana aún no han renovado su cédula de identidad y electoral, según datos de la Junta Central Electoral (JCE). El organismo reporta que el 62.3 % de los ciudadanos habilitados sigue pendiente de actualizar su documento, lo que equivale a 5,337,782 personas.

La JCE tomó la decisión de eliminar cualquier tipo de restricción para la renovación. Desde ahora, los ciudadanos pueden acudir a más de 190 centros habilitados en cualquier día de la semana, sin importar el mes de nacimiento, con el objetivo de facilitar el proceso y reducir el alto porcentaje de rezago.

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Hasta este jueves, solo 3,066,520 personas habían realizado la renovación. La baja concurrencia actual se evidencia en los centros visitados por reporteros, donde ya no se observan las largas filas que hubo entre abril y mayo, cuando comenzó la entrega masiva del documento en el país y en el exterior, según constató Listín Diario.

La renovación en el extranjero arrancó el 20 de mayo. En este grupo, la JCE reportó 136,961 nuevas cédulas entregadas: las mujeres lideran con 76,593 trámites, seguidas por 60,368 hombres.

Datos demográficos de la renovación de la cédula en 2024

El grupo etario con mayor participación en la renovación corresponde a quienes tienen entre 40 y 49 años, con 566,628 trámites. Le siguen los de 20 a 29 años (549,924 renovaciones) y los de 50 a 59 años (516,875 renovaciones).

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Entre los ciudadanos de 70 a 79 años, se contabilizan 212,627 renovaciones, mientras que el grupo de 80 a 89 años suma 55,487 trámites. Los mayores de 100 años alcanzan 228 renovaciones, y los de 90 a 99 años han realizado 7,529 trámites. Por último, la población más joven, entre 16 y 19 años, registra 131,030 renovaciones.

La JCE informó que el 62.3 % de los ciudadanos habilitados sigue pendiente de actualizar la cédula en República Dominicana. (Cortesía: El Avance)

El proceso de renovación de la cédula en República Dominicana registra actualmente un ritmo bajo, incluso tras la eliminación de restricciones y la ampliación de centros y horarios de atención. De acuerdo con Listín Diario, la baja participación podría derivar en una mayor concentración de trámites en los meses siguientes si no se incrementa la asistencia.

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Renovación de cédulas en el exterior: cómo y dónde pueden tramitarla los dominicanos fuera del país

Desde el 20 de mayo, los dominicanos residentes fuera del país pueden renovar su cédula sin esperar el mes de su cumpleaños. La JCE estableció que el trámite debe hacerse exclusivamente por cita a través de sus portales en línea, eliminando cualquier restricción de fecha.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, informó que esta modalidad facilita el proceso y permite que quienes residen en el extranjero también se empadronen para votar en las elecciones de 2028 en su ciudad de residencia.

Para este fin, se habilitaron centros de cedulación en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Boston, Houston, Los Ángeles y Washington D.C. En Canadá, hay oficinas en Toronto, Montreal y Ottawa. En Europa, los consulados de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Milán, Génova y Zúrich ofrecen el servicio, además de sedes en Panamá, México, Puerto Rico, Curazao, Aruba, San Martín y Chile.

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