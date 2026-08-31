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Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

Con una contundente actuación, el platense superó a Vit Kopriva en sets corridos. La tenista nacional mejor ubicada en el ranking cayó ante Elina Svitolina, 9° del mundo. El partido de Thiago Tirante fue interrumpido por lluvia cuando perdía 5-2 en el quinto set ante Adrian Mannarino

Tomás Martín Etcheverry será el rival de Ignacio Buse en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026.
Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el último Grand Slam de la temporada, el Us Open frente al checo Vit Kopriva (Créditos: Instagram)
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El tenista argentino Tomás Etcheverry volvió a recuperar la sonrisa en el último Grand Slam de la temporada, el US Open, al derrotar en su debut al checo Vit Kopriva por 6-3, 6-4 y 6-0. En tanto, Thiago Tirante y Solana Sierra tuvieron distinta suerte: el platense debió suspender su partido frente al francés Adrian Mannarino por la lluvia cuando se encontraba abajo en el quinto set y lo reanudará este lunes, mientras que la marplatense quedó eliminada tras caer frente a la ucraniana Elina Svitolina.

El primer triunfo de La Legión Argentina en el Abierto de Estados Unidos llegó gracias a Etcheverry (ocupa el puesto 32° del ranking), quien arribó a Flushing Meadows lejos de su mejor versión, con tres prematuras derrotas en la gira americana: en el ATP 500 de Washington y en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati. Además, el platense ya sabe que no será parte del equipo argentino de Copa Davis que recibirá a Turquía en Neuquén el 19 y 20 de septiembre por el Grupo Mundial I.

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En el inicio del partido, el Retu fue quien pegó primero y rompió el servicio de Kopriva (69°) en el octavo game para adelantarse 6-3 en el marcador. En el segundo parcial, ambos jugadores no estuvieron precisos con sus turnos de servicio: el platense logró quebrar el saque de su rival en tres oportunidades, mientras que el checo lo hizo dos veces. Con esa diferencia, el bonaerense se impuso por 6-4.

El tercer set fue un monólogo de Etcheverry: tuvo un 64% de primeros servicios, ganó el 78% de los puntos con ese golpe, convirtió un ace, no cometió dobles faltas y quebró el saque de Kopriva en tres oportunidades para sellar el triunfo por 6-0 en dos horas y cuatro minutos.

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En la próxima ronda, el argentino enfrentará al vencedor del duelo entre el español Martín Landaluce (65°) y el británico Jacob Fearnley (101°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado.

Thiago Tirante reanudará su encuentro de la primera ronda del Us Open frente a Adrián Mannarino este lunes (Crédito: Aaron Doster)
Thiago Tirante reanudará su encuentro de la primera ronda del Us Open frente a Adrián Mannarino este lunes (Crédito: Aaron Doster)

Thiago Tirante se presentó por primera vez en el cuadro principal del US Open luego de tener una de sus mejores semanas desde que es tenista profesional en Cincinnati, donde venció al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda y alcanzó los cuartos de final. Además, en Nueva York estrenó su mejor ranking, el puesto 42, luego de haber comenzado la temporada fuera del Top 100.

El partido frente al francés Adrian Mannarino (67°) lo tuvo arriba en el marcador por 6-4 y 6-3. A pesar de ello, la experiencia del galo, de 38 años y campeón de cinco títulos ATP -tres en canchas duras y dos en césped-, además de 11 finales perdidas, no se dejó intimidar por lo que venía demostrando el platense. Fue paciente y esperó las oportunidades que se le presentaron para desgastar psicológicamente al bonaerense, quien lleva hasta el momento 71 errores no forzados, y dar vuelta el partido por 6-3, 6-3 y 5-2 -al saque Thiago- hasta que las lluvias se hicieron presentes, y el encuentro se reanudará este lunes.

Por su parte, la argentina Solana Sierra (91° del ranking WTA), en su tercera participación en el certamen de Nueva York, sigue sin poder conseguir el triunfo. En la primera ronda, la marplatense tuvo un duro compromiso frente a la ucraniana Elina Svitolina, número 9° del mundo y semifinalista del US Open en 2019, quien nunca le permitió entrar en ritmo de competencia y la venció por un contundente 6-1 y 6-2 en solo 52 minutos de juego.

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