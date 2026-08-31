Deportes

Incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi: la puerta que se le cerró en Europa a 48 horas del cierre del mercado de pases

El delantero de 33 años es agente libre luego de su salida del Galatasaray

Mauro Icardi - ﻿Galatasaray
Icardi, en una de sus últimas jornadas con la indumentaria del Galatasaray, club con el que ganó seis títulos
Guardar

El futuro de Mauro Icardi continúa bajo un halo de misterio a 48 horas del cierre del libro de pases en Europa. El delantero, de 33 años, tuvo varios sondeos y propuestas, pero continúa con la ficha en su poder. Y una de las puertas que mantenía abierta parece haberse cerrado definitivamente: la de la Fiorentina.

El director deportivo del Viola, Fabio Paratici, ya había intentado llevarlo a la Juventus en el pasado y lo consideraba el reemplazante ideal de Moise Kean, quien cerró su pase al Como a cambio de un paquete de 35 millones de euros (si pasa la revisión médica, firmará un contrato por cinco temporadas). Si bien el atacante pretendía volver a jugar la Champions League, el destino lo tentaba: podía tener como compañeros a los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino y contaba con la chance de disputar la Conference League.

PUBLICIDAD

No obstante, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, el conjunto de Florencia tiene un acuerdo de palabra para contratar al portugués Beto Betuncal, del Everton, por lo que cubriría la baja de Kean. Así, quedaría bloqueada una de las alternativas para Icardi, que busca club desde su salida del Galatasaray, donde marcó 77 goles, aportó 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga en 134 partidos.

La partida del cuadro turco, donde es ídolo, no estuvo exenta de tensión. Según recogió el portal turco Fanatik, el delantero rosarino de 33 años confesó ante su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador” por la propuesta de renovación que le presentaron, con una reducción del 50% de sus haberes (de 10 millones de dólares por temporada a cinco) y un vínculo de solo un año.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el panorama para el argentino se complicó. La Lazio presentó una oferta de 2,5 millones de euros por temporada que no prosperó. El Olympiacos, el Besiktas y el Betis también quedaron descartados, al igual que el Como, club que disputará la próxima edición de la Champions League y donde actúa el argentino Nico Paz.

Con el mercado europeo abierto hasta el 1° de septiembre, el foco giró hacia América. Romano señaló que Icardi “evalúa ofertas muy jugosas” en la región. Con el Vasco da Gama hubo contactos, y en los últimos días tomó fuerza el nombre del San Pablo. El periodista brasileño Jorge Nicola explicó en su canal de YouTube que el ejecutivo Rafinha busca un número 9 “grande” y que Icardi encaja en ese perfil, aunque advirtió que el jugador es “extremadamente caro” para la realidad financiera del club, que acumula hasta tres meses de atrasos en los derechos de imagen de algunos futbolistas desde abril. Nicola calificó la operación de “una locura” salvo que un aporte externo se haga cargo del salario.

¿Dónde recalará el ex Sampdoria, Inter y PSG? Es una de las grandes incógnitas del mercado de pases europeo. ¿Tendrá lugar en el Viejo Continente? ¿O mudará sus goles al continente americano? Hace unos meses no escuchó provechosos ofrecimientos desde Asia, ¿puede cambiar ahora el panorama?

Temas Relacionados

deportes-internacionalMauro IcardiGalatasarayFiorentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

Se espera que el ex entrenador de River Plate sea confirmado como nuevo técnico de la selección de Ecuador en el transcurso de la semana

Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

Espeluznante lesión en Paraguay: un arquero argentino fracturó a su compañero de un rodillazo en la cara y lo mandó al hospital

El mediocampista de Recoleta FC salió en ambulancia tras recibir un impacto en el rostro por parte de su propio guardameta durante el duelo ante Olimpia por el Clausura paraguayo

Espeluznante lesión en Paraguay: un arquero argentino fracturó a su compañero de un rodillazo en la cara y lo mandó al hospital

El momento de confusión que causó un alcanzapelotas al irrumpir en un partido del fútbol chileno: “Pobre chico”

Unión Española buscaba el empate cuando de repente el joven entró cerca del área, se cruzó con un defensor de Rangers y desató el desconcierto

El momento de confusión que causó un alcanzapelotas al irrumpir en un partido del fútbol chileno: “Pobre chico”

Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

El argentino y el astro brasileño compartieron equipo y salidas en el Barcelona

Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

Boca Juniors está a un paso de concretar el pase del Changuito Zeballos a Europa: el club interesado y cuánto dinero ofertó

El conjunto italiano de la Serie A avanzó con una propuesta formal y desplazó a Napoli como destino favorito. El Xeneize retendría un porcentaje de los derechos económicos para beneficiarse en una futura reventa

Boca Juniors está a un paso de concretar el pase del Changuito Zeballos a Europa: el club interesado y cuánto dinero ofertó

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

ENTRETENIMIENTO

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

Tom Felton dice que su aspecto actual es “más favorecedor” que el del Draco adulto que interpretó en la última cinta de ‘Harry Potter’

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

INFOBAE AMÉRICA

Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona la corrupción, el narcotráfico y la ambición de poder en Honduras

Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona la corrupción, el narcotráfico y la ambición de poder en Honduras

Smith, la esposa del narcotraficante “Pecho de Rata” es arrestada al aterrizar en el aeropuerto de Costa Rica

El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Montevideo y remarcó la lucha contra el antisemitismo en la región

El senador Juan José Matarí busca apoyo para presionar a Nicaragua desde España y la Unión Europea

Embarazadas deben cargar baldes de agua en un hospital de Cuba por la falta de servicios básicos