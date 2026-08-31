Incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi: la puerta que se le cerró en Europa a 48 horas del cierre del mercado de pases

Icardi, en una de sus últimas jornadas con la indumentaria del Galatasaray, club con el que ganó seis títulos

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El futuro de Mauro Icardi continúa bajo un halo de misterio a 48 horas del cierre del libro de pases en Europa. El delantero, de 33 años, tuvo varios sondeos y propuestas, pero continúa con la ficha en su poder. Y una de las puertas que mantenía abierta parece haberse cerrado definitivamente: la de la Fiorentina.

El director deportivo del Viola, Fabio Paratici, ya había intentado llevarlo a la Juventus en el pasado y lo consideraba el reemplazante ideal de Moise Kean, quien cerró su pase al Como a cambio de un paquete de 35 millones de euros (si pasa la revisión médica, firmará un contrato por cinco temporadas). Si bien el atacante pretendía volver a jugar la Champions League, el destino lo tentaba: podía tener como compañeros a los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino y contaba con la chance de disputar la Conference League.

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No obstante, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, el conjunto de Florencia tiene un acuerdo de palabra para contratar al portugués Beto Betuncal, del Everton, por lo que cubriría la baja de Kean. Así, quedaría bloqueada una de las alternativas para Icardi, que busca club desde su salida del Galatasaray, donde marcó 77 goles, aportó 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga en 134 partidos.

La partida del cuadro turco, donde es ídolo, no estuvo exenta de tensión. Según recogió el portal turco Fanatik, el delantero rosarino de 33 años confesó ante su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador” por la propuesta de renovación que le presentaron, con una reducción del 50% de sus haberes (de 10 millones de dólares por temporada a cinco) y un vínculo de solo un año.

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Desde entonces, el panorama para el argentino se complicó. La Lazio presentó una oferta de 2,5 millones de euros por temporada que no prosperó. El Olympiacos, el Besiktas y el Betis también quedaron descartados, al igual que el Como, club que disputará la próxima edición de la Champions League y donde actúa el argentino Nico Paz.

Con el mercado europeo abierto hasta el 1° de septiembre, el foco giró hacia América. Romano señaló que Icardi “evalúa ofertas muy jugosas” en la región. Con el Vasco da Gama hubo contactos, y en los últimos días tomó fuerza el nombre del San Pablo. El periodista brasileño Jorge Nicola explicó en su canal de YouTube que el ejecutivo Rafinha busca un número 9 “grande” y que Icardi encaja en ese perfil, aunque advirtió que el jugador es “extremadamente caro” para la realidad financiera del club, que acumula hasta tres meses de atrasos en los derechos de imagen de algunos futbolistas desde abril. Nicola calificó la operación de “una locura” salvo que un aporte externo se haga cargo del salario.

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¿Dónde recalará el ex Sampdoria, Inter y PSG? Es una de las grandes incógnitas del mercado de pases europeo. ¿Tendrá lugar en el Viejo Continente? ¿O mudará sus goles al continente americano? Hace unos meses no escuchó provechosos ofrecimientos desde Asia, ¿puede cambiar ahora el panorama?