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El golpe de Ralf Schumacher en una carrera de motos de agua que lo llevó al quirófano: “Quizá estoy viejo para estas tonterías”

El incidente ocurrió durante un campeonato para celebridades organizado por Stefan Raab, dupla del ex piloto de Fórmula 1

El expiloto alemán tuvo un incidente durante el Campeonato Mundial de Motos de Agua y fue trasladado al hospital
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Ralf Schumacher sufrió una lesión inesperada durante el Campeonato Mundial de Motos de Agua para celebridades, organizado por Stefan Raab. Luego del incidente los médicos descubrieron una luxación de hombro, y además se produjo una pequeña fractura ósea, lo que requirió una intervención quirúrgica.

El accidente ocurrió la noche del sábado, cuando el expiloto de Fórmula 1 participaba en la prueba por equipos junto a Raab, en el canal de regatas de Duisburgo. En un primer momento, la dupla perdió el equilibrio cerca de una boya y cayó al agua. La situación, lejos de alarmar a los asistentes, fue recibida con risas y aplausos, ya que era frecuente que los participantes terminaran en el agua durante el evento. Raab y Schumacher, decididos a continuar, intentaron reincorporarse rápidamente a la moto de agua.

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Fue en ese instante, cuando aún no habían recuperado totalmente la posición sobre el vehículo, que Schumacher cometió un error al acelerar antes de tiempo. Raab no había logrado sentarse de nuevo de manera segura, por lo que, al recibir el impulso, quedó descolocado y ambos volvieron a caer de manera aparatosa. La escena, que en un principio fue motivo de diversión para el público, cambió de tono cuando se percibió que Schumacher hacía una mueca de dolor.

Ralf Schumacher protagonizó una caída en una competencia de motos acuáticas
Ralf Schumacher protagonizó una caída en una competencia de motos acuáticas y deberá ser operado

Raab relató después: “Al principio pensé que no había pasado nada, pero luego la moto de agua corrió detrás de mí. Le dije: ‘Ralf, ¿qué está pasando?’ Dijo que se dislocó el hombro. Luego saludé rápidamente". Este segundo intento fallido terminó siendo determinante, debido a que en ese momento el hombro de Schumacher sufrió la luxación.

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Durante la retransmisión en directo por RTL+, Schumacher explicó lo que sintió al intentar volver a subirse a la moto: “Se me salió el hombro al intentar girar la moto de agua tan rápido”. La situación se resolvió gracias a la rápida intervención del equipo de rescate y el personal médico, quienes retiraron al expiloto del agua y lo atendieron inmediatamente.

El expiloto alemán contó cómo ocurrió el suceso que lo obligó a realizarse una operación y compartió su diagnóstico

Este episodio marcó el final de la participación de la pareja en la competencia que había comenzado con ambiente festivo, pero se tornó seria tras el accidente. El día posterior al desenlace, Schumacher contó lo ocurrido en un vídeo en redes sociales y agradeció la atención inmediata recibida. “Muchas gracias al equipo que me sacó de allí tan rápido. Muchas gracias al médico que me ajustó el hombro. Lo admito, no es tan agradable. Pero por el momento está bien”, comentó el hermano menor del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher.

El expiloto no dejó pasar la oportunidad para mostrar gratitud hacia el personal médico y los organizadores. “Muchísimas gracias al equipo que estaba allí, que me colocó el hombro y me sacó del agua. Fue rapidísimo. Muchísimas gracias. Y también un agradecimiento enorme a la clínica BG de Duisburg, que anoche me hizo la primera radiografía y esta mañana me sometió a una resonancia magnética”, expresó en su mensaje.

La intervención será breve, según Schumacher, quien aseguró que espera estar presente como comentarista en el próximo Gran Premio de Italia en Monza. “Aunque solo fue una luxación de hombro, o el hombro desencajado, por desgracia se rompió también un trozo de hueso. Por eso hace falta una pequeña operación, pero pasará rápido y debería estar listo para estar en Monza. Al fin y al cabo, solo tengo que sujetar el micrófono con la izquierda”, explicó.

Ralf Schumacher protagonizó una caída en una competencia de motos acuáticas
Pese a su lesión, el expiloto alemán no descartó regresar a la competencia en un futuro

Antes del incidente, el desempeño de Schumacher en la prueba individual, conocida como “Duelo de Velocidad”, había sido notable. Logró avanzar hasta la final, donde solo fue superado por Rene Casselly, artista de circo y atleta de Ninja Warrior alemán.

En su balance, Schumacher descartó cualquier responsabilidad por parte de la organización o de Raab. “Fue un evento increíble, muy divertido; lo mío fue pura mala suerte, probablemente por el frío, eso de dislocarse el hombro justo al salir del agua y girarse... hay que tener arte para conseguir algo así, o quizá sea simplemente que ya estoy demasiado viejo para estas tonterías”, reflexionó con humor.

A pesar del contratiempo, Schumacher confirmó que no descarta volver a participar en futuras ediciones del campeonato. “Si se vuelve a celebrar, por supuesto que estaré allí, querido Stefan. Fue un gran evento. Siento que no hayamos podido ganar la competición por equipos, pero seguro que la próxima vez lo haremos mejor. Así que muchas gracias y... hasta pronto”, concluyó.

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