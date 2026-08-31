Política

Milei se muestra hiperactivo: reordena la tropa, retoma la agenda internacional y vuelve a recorrer el interior

Tras el repliegue del último mes, el Presidente se muestra en actividad. La reunión de mesa política, el viaje a Chile y el desembarco en Misiones. La foto con la funcionaria de Trump y la llegada de los representantes del Vaticano

El presidente Javier Milei participa del acto de asunción de Keiko Fujimori en Perú (REUTERS/Angela Ponce)
El presidente Javier Milei participa del acto de asunción de Keiko Fujimori en Perú (REUTERS/Angela Ponce)
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En continuidad con la dinámica de la última semana, el presidente Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades que incluye varias disertaciones, una reunión de Gabinete, un viaje exprés a Chile y una visita a la provincia de Misiones. Se trata de una semana clave por la agenda legislativa y por los preparativos para la visita del papa León XIV, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre.

Luego de algunos días replegado en la quinta de Olivos, el mandatario se muestra hiperactivo en un intento por responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación tras algunas semanas sin agenda pública. Sin embargo, en el oficialismo le bajan el precio a los días en los que el mandatario optó por evitar la Casa Rosada y permaneció en la quinta de Olivos.

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Fue una semana sin agenda pública desde el viaje a Colombia. Le meten IVA. Pueden gustar más o menos, pero no pasaron 20 días sin actividades en Olivos”, se escudaron fuentes oficiales.

Este lunes, Milei protagonizará la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). El evento se enmarca en un contexto significativo, dado que el propio mandatario reveló que trabaja para concretar la vuelta de la Fórmula 1 al país, y el Congreso -que regresa al país luego de casi 15 años- se interpreta como una señal política en medio de las negociaciones.

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El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Asimismo, retomará las reuniones de Gabinete con un encuentro este martes, el segundo en dos semanas, lo que obligó al vocero presidencial, Adrián Ravier, a postergar la conferencia de prensa a las 15. En la del pasado lunes, el libertario dedicó gran parte del intercambio a realizar una férrea defensa del programa económico y a rechazar las versiones de crisis producto de los datos de morosidad.

La mesa política volverá a reunirse a las 13, con el debate por la reforma laboral latente: la senadora Patricia Bullrich anticipó que el reducido círculo busca retomar el debate en los próximos días para intentar avanzar en la eliminación de las PASO. No obstante, conscientes de la falta de apoyos, algunas voces del oficialismo parecen no coincidir, al menos por ahora, con los planes de la legisladora. “No se habló en la mesa”, precisó una fuente ante este medio.

La reforma -clave para los planes reeleccionistas de la administración libertaria- supone una conversación más profunda con los gobernadores aliados, quienes buscan garantías rumbo a las elecciones de 2027. Hasta ahora, el diálogo al respecto con La Libertad Avanza parece incipiente.

A la intensa dinámica, se suma la marcada actividad en redes sociales del libertario, que en las últimas semanas dedicó varios mensajes contra la prensa y la oposición. En línea con la retórica de Milei, en Casa Rosada creen que la intensificación en su cuenta de X se debe a su pulsión por responder a “los ataques” de los distintos sectores. “Ataca cuando lo atacan más”, sintetizó un hombre que entiende del manejo de redes.

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, junto al presidente chileno José Antonio Kast en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026 (Foto AP/Rodrigo Abd)
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, junto al presidente chileno José Antonio Kast en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026 (Foto AP/Rodrigo Abd)

La agenda incluye para mitad de semana una nueva disertación: el cierre del evento “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, una serie de jornadas organizadas por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. El ministro de Economía, Luis Caputo, también participará de la actividad y será uno de los oradores, luego de su regreso de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte.

Ese mismo miércoles, la Unión Industrial Argentina (UIA) se prepara para conmemorar el Día de la Industria y congregará a unas 200 personas en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Al igual que en 2025, el libertario -en tensión con el sector- no asistirá. En su lugar, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá el mensaje que preparan los industriales.

Entre los compromisos semanales, el Presidente viajará de manera exprés a Chile este jueves. Con motivo del Foro Madrid, un encuentro regional que organiza la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, Milei se reunirá con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y luego, a las 11.30, con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda.

El intercambio con la funcionaria de Trump y la bilateral con Kast se inscriben en la estrategia de Milei para consolidarse como líder de la derecha de América Latina y principal interlocutor de la región con la administración republicana. Incluso, prepara la convocatoria a sus pares del continente para realizar una cumbre de derecha en la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no tiene fecha definida.

Un hombre calvo de espaldas, una mujer rubia de espaldas y una multitud con manos alzadas y teléfonos móviles en primer plano
Karina Milei saluda a sus seguidores en Misiones durante el lanzamiento de la escuela de formación política de La Libertad Avanza

Sobre el final de la semana, el mandatario tiene previsto visitar Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y participar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Los sectores yerbateros de la provincia impulsaron una protesta en Iguazú en repudio a la llegada de Milei. “Tu presencia será inolvidable. Para él, un apoyo. Para nosotros, un mensaje”, reza el flyer en tono irónico.

En la previa de la visita, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Nuñez, anunció a través de su cuenta de X el lanzamiento de una herramienta digital para monitorear los gastos presupuestarios de la provincia. “Son tus impuestos, tenés derecho a saber a dónde van”, planteó en tono electoral y lanzó así un mensaje directo al gobernador local, Hugo Passalacqua.

En paralelo, los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores trabajarán junto con la delegación que encabeza monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda para avanzar en los detalles de la visita del papa León XIV al país.

Luego de recorrer los lugares en los que está previsto que el Sumo Pontífice realice actividades, se llevará a cabo una reunión ampliada con representantes de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios del Ejecutivo para terminar de definir la agenda.

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