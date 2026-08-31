Política

La Libertad Avanza sigue negociando un acuerdo electoral, mientras el PRO no descarta competir

Un sector del partido fundado por Mauricio Macri da señales de querer tener candidatos propios, a pesar de que sus autoridades vienen conversando con el oficialismo para ir juntos a las urnas

Reunión del PRO con La Libertad Avanza
Reunión del PRO con La Libertad Avanza
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Mientras se prepara para dar la pelea en el Congreso por la eliminación de las PASO, el Gobierno viene trabajando en consolidar la relación con los aliados para fomentar acuerdos electorales de cara a 2027, a pesar de que estos espacios no terminan de definir una postura al respecto e incluso en ocasiones dan señales de querer competir por separado.

La mesa de La Libertad Avanza con el PRO, que se inauguró a mediados de agosto por iniciativa de la secretaria general, Karina Milei, y del ex presidente Mauricio Macri, ya celebró dos reuniones, en las cuales se comenzaron a abordar la situación de ambos partidos en los principales lugares del país.

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Aunque de las negociaciones políticas tambien suelen participar otros espacios, como la Unión Cívica Radical (UCR) y varias fuerzas provinciales, por el momento no hay intenciones de incorporar a estos actores a las conversaciones que se hacen en la Casa Rosada cada 15 días.

“Ese es otro esquema de poder, que lo lleva adelante (el jefe de Gabinete, Diego) Santilli con los gobernadores. Cuando pasan a verlo, él dialoga de esos temas también con ellos. Entendemos que en algún momento vamos a tener que hablar con todos, pero por ahora son carriles separados”, explicó a Infobae uno de los dirigentes que sí integran el grupo que se junta los jueves en Balcarce 50.

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En lo que respecta al macrismo, en la mesa de trabajo parece haber más coincidencias que discusiones y sus miembros se concentraron en arreglar primero en aquellos distritos que son de interés mutuo, dejando afuera en los que podrían tener una disputa, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri y Jorge Macri presentes en la presentación del documental "El Libertador"
La Libertad Avanza y el PRO por el momento no discuten sobre CABA (Maximiliano Luna)

Sin embargo, casi en simultáneo del segundo de estos encuentros, un grupo de dirigentes macristas cenó con el economista Hernán Lacunza, que aparece como uno de las pocas figuras que anticiparon sus deseos de competir por la Presidencia.

Tal como detalló este medio, en esa comida estuvieron el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca; la ex diputada Paula Bertol; y los senadores Humberto Schiavoni (mandato cumplido) y Martín Goerling Lara.

Mi posición es clara, no depende de que alguien se saque una foto: hay que ir separados, darle una alternativa a la gente. El sistema electoral es profundo y sabio para que la gente depure. Hay primarias, primera vuelta, balotaje. Si la gente quiere elegir entre dos, está el balotaje. Si no, es la reacción de la casta, que nadie me compita. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, que salga tercero, eso va a estabilizar a la Argentina”, dijo posteriormente Lacunza, en una entrevista radio Splendid.

En el oficialismo, por el contrario, ven con preocupación la aparición de cualquier expresión del centro a la derecha que se pueda presentar en el 2027, porque consideran que le restan votos al Javier Milei, en un panorama que aparece ajustado para el actual jefe de Estado.

Es por esta razón que en la Casa Rosada pretenden que el PRO no tenga una lista propia y, en cambio, acompañe a la boleta de La Libertad Avanza en todas las categorías, y Lacunza es una amenaza para ese objetivo.

(Infobae en Vivo)
Lacunza sostiene que el PRO debería ir separado de La Libertad Avanza en 2027 (Infobae en Vivo)

Por su parte, a poco más de un año para las próximas elecciones -si es que finalmente se eliminan las PASO-, el mandatario nacional delega en su hermana las cuestiones políticas y se enfoca en defender el rumbo del programa económico.

Esta semana, por ejemplo, Milei participará del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y viajará a Misiones para exponer en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Será el viernes la visita a Puerto Iguazú, tierra donde los libertarios tienen prácticamente como único referente al diputado nacional Diego Hartfield, que debe enfrentar el armado del gobernador Hugo Passalacqua, fortalecido tras la fractura con el histórico armador Carlos Rovira.

Hace tan solo algunos días, la secretaria general estuvo también en Mendoza, acompañada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en su rol de vicepresidente de La Libertad Avanza, para inaugurar una escuela de formación de dirigentes y cuadros técnicos.

En aquel acto hubo unos 500 asistentes, entre los cuales estuvo el actual legislador provincial y presidente del partido a nivel local, Adrián Núñez, el otro aspirante a competir por la gobernación.

Karina Milei en Misiones
Karina Milei en Misiones

En Balcarce 50 confiaban en que el distanciamiento entre Passalacqua y Rovira, que también se trasladó al Congreso, los iba a beneficiar parlamentariamente: “Con ellos se puede conversar”, indicaban.

Efectivamente, el bloque que formaron con legisladores salteños, denominado Argentina Federal, votó a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas impulsadas por la Nación.

Por lo pronto, Milei encabezará además una reunión de Gabinete e irá a Chile para participar del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en la capital de ese país.

Ese mismo jueves, además, mantendrá una serie de reuniones bilaterales: con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y luego, a las 11.30, con el presidente José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

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